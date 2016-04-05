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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:01
Міністерство внутрішніх справ готується до будь-яких сценаріїв, пов’язаних із Запорізькою атомною електростанцією, яку захопили і обстрілюють російській військові.https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... ariiv.html
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:06
Интересно, обстрел АЭС - это военное преступление? Что по этому поводу думает Гаагский Трибунал?
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crumd
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