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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:06
Интересно, обстрел АЭС - это военное преступление? Что по этому поводу думает Гаагский Трибунал?
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crumd
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:24
crumd написав:
Интересно, обстрел АЭС - это военное преступление? Что по этому поводу думает Гаагский Трибунал?
все эти трибуналы до одного места.
как и эти импотентные ооны и красные кресты с обсе.
Резня в сребенице была в 1995 году а решение трибунала в гааге по милошевичу в 2007 году.
Боинг малайзийский кацапы сбили в 2014...прошло 8 лет и что там с судом хотябы.Да ничиго
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:29
есть интервью с волонтером что в плену был в Оленёвке 110 дней.Он сказал что Красный крест там в той колонии для военнопленных был с проверкой 1 раз за эти 110 дней и ровно 10 минут там находился никуда не вникая.Ни в пыточные ни в бараки где над людьми издиваются.
Это насчёт гарантий от ООН и Красного креста при обмене бойцов с Азовстали что по сми везде крутят.Никаких там гарантий нет.
Зерно за бесценок вывозить вот ихний интерес
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:33
Очень много внимания уделяется ЗАЭС нашими СМИ.
Да, если накроется, до будет писец всем на Юге. Но вопеть об этом из каждого утюга, разгоняя истерию...
Считаете, что есть реальная угроза - начинайте массово эвакуировать население из зоны возможного поражения.
Горланить на весь мир о ядерной угрозе и нихрена при этом не делать - смахивает на какой-то сюр.
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antey1969
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:35
antey1969 написав:
Горланить на весь мир о ядерной угрозе и нихрена при этом не делать - смахивает на какой-то сюр.
Все правильно вони роблять. Треба максимально приковувати увагу всього світу до злочинів Росії. Особливо, якщо наслідки цих злочинів можуть вийти за межі України.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:38
antey1969 написав:
Очень много внимания уделяется ЗАЭС нашими СМИ.
Да, если накроется, до будет писец всем на Юге. Но вопеть об этом из каждого утюга, разгоняя истерию...
Считаете, что есть реальная угроза - начинайте массово эвакуировать население из зоны возможного поражения.
Горланить на весь мир о ядерной угрозе и нихрена при этом не делать - смахивает на какой-то сюр.
Когда говорят и трибунят заранее, то как показывает ситуация пипец приходит обязательно, но немного позже. Кто с головой дружит обяз. поймёт намёки от Власти и начнёт предпринимать меры, что бы уберечь родных и близких.
Про войну нам тоже Власть намекала, а потом сказали мы точно знали, что жоп... будет, но не хотели паники среди населения.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:12
GALeon написав:
️В Енергодарі обстріли то вщухають, то починаються знову.
Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.
Експерти попереджають, що внаслідок можливої катастрофи на АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає десь млн людей і не лише в Україні.
"Тож уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації", - повідомила в ефірі ТСН.19:30 голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Мужики не страдають, хай дохнуть
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flyman
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:12
flyman написав: detroytred написав:
Там вказано:
Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду.
Тобто не призовник, а військовозобов'язаний.
Але не служив. Взагалі не служив.
Треба дивитись Закон про мобілізацію.
Долярчика такий самий випадок.
В армії не служив, сидів на тещиних млинцях. І от на таке: 5й подающий.
Тобі теж пора взнати, що таке армійська муштра і як пахне згорівший порох.
Кожен громадянин зобов,язаний приймати участь у захисті своєї Вітчизни, а не сидіти в кущах/цоколі/глухому тернопільському селі і звідти пашталакати, що треба знищити кримський міст і давати вказівки, як правильно воювати. Автомат в руках - взагалі, чи тримав?
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:16
prodigy написав:
https://www.unian.ua/war/visokopostavleniy-viyskoviy-publichno-rozkriv-strategichnu-dlya-zsu-informaciyu-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11937864.html
"Днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питаннях підготовки, організації ведення бойових дій. З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку", - повідомила Маляр.
Антон Геращенко?
Арестович? Чи хто там про наступ на Херсон?
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