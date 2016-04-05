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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2016201720182019>
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно, обстрел АЭС - это военное преступление? Что по этому поводу думает Гаагский Трибунал?
crumd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:24

  crumd написав:Интересно, обстрел АЭС - это военное преступление? Что по этому поводу думает Гаагский Трибунал?

все эти трибуналы до одного места.
как и эти импотентные ооны и красные кресты с обсе.
Резня в сребенице была в 1995 году а решение трибунала в гааге по милошевичу в 2007 году.
Боинг малайзийский кацапы сбили в 2014...прошло 8 лет и что там с судом хотябы.Да ничиго :twisted:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:29

есть интервью с волонтером что в плену был в Оленёвке 110 дней.Он сказал что Красный крест там в той колонии для военнопленных был с проверкой 1 раз за эти 110 дней и ровно 10 минут там находился никуда не вникая.Ни в пыточные ни в бараки где над людьми издиваются.
Это насчёт гарантий от ООН и Красного креста при обмене бойцов с Азовстали что по сми везде крутят.Никаких там гарантий нет.
Зерно за бесценок вывозить вот ихний интерес
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Очень много внимания уделяется ЗАЭС нашими СМИ.
Да, если накроется, до будет писец всем на Юге. Но вопеть об этом из каждого утюга, разгоняя истерию...
Считаете, что есть реальная угроза - начинайте массово эвакуировать население из зоны возможного поражения.
Горланить на весь мир о ядерной угрозе и нихрена при этом не делать - смахивает на какой-то сюр.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Горланить на весь мир о ядерной угрозе и нихрена при этом не делать - смахивает на какой-то сюр.

Все правильно вони роблять. Треба максимально приковувати увагу всього світу до злочинів Росії. Особливо, якщо наслідки цих злочинів можуть вийти за межі України.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:38

  antey1969 написав:Очень много внимания уделяется ЗАЭС нашими СМИ.
Да, если накроется, до будет писец всем на Юге. Но вопеть об этом из каждого утюга, разгоняя истерию...
Считаете, что есть реальная угроза - начинайте массово эвакуировать население из зоны возможного поражения.
Горланить на весь мир о ядерной угрозе и нихрена при этом не делать - смахивает на какой-то сюр.


Когда говорят и трибунят заранее, то как показывает ситуация пипец приходит обязательно, но немного позже. Кто с головой дружит обяз. поймёт намёки от Власти и начнёт предпринимать меры, что бы уберечь родных и близких.
Про войну нам тоже Власть намекала, а потом сказали мы точно знали, что жоп... будет, но не хотели паники среди населения. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:12

  GALeon написав:️В Енергодарі обстріли то вщухають, то починаються знову.

Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.

Експерти попереджають, що внаслідок можливої катастрофи на АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає десь млн людей і не лише в Україні.

"Тож уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації", - повідомила в ефірі ТСН.19:30 голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Мужики не страдають, хай дохнуть
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:12

  flyman написав:
  detroytred написав:Там вказано:
Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду.

Тобто не призовник, а військовозобов'язаний.
Але не служив. Взагалі не служив.

Треба дивитись Закон про мобілізацію.

Долярчика такий самий випадок.
В армії не служив, сидів на тещиних млинцях. І от на таке: 5й подающий.

Тобі теж пора взнати, що таке армійська муштра і як пахне згорівший порох.
Кожен громадянин зобов,язаний приймати участь у захисті своєї Вітчизни, а не сидіти в кущах/цоколі/глухому тернопільському селі і звідти пашталакати, що треба знищити кримський міст і давати вказівки, як правильно воювати. Автомат в руках - взагалі, чи тримав?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:16

  prodigy написав:https://www.unian.ua/war/visokopostavleniy-viyskoviy-publichno-rozkriv-strategichnu-dlya-zsu-informaciyu-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11937864.html

"Днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питаннях підготовки, організації ведення бойових дій. З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку", - повідомила Маляр.

Антон Геращенко?

Арестович? Чи хто там про наступ на Херсон?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:00

  sashaqbl написав:
  otg написав:Питання. Наші мають ключ що постійно демонструють записи? Ще одне. Вони читають слухають мл-ни месиджів за день, щоб вибрати той що цікавить?

Тут багато моментів. По-перше, частина тих записів це просто телефонні розмови в роумінгу або дзвінки в Росії з укр. номерів.
Ну такий дзвінок мін долл.хв. Записи є прилічно довгі. Не думаю, навіть, при іх ЗП, вони так розкошеляться.
otg
 
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