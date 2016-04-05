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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2016201720182019
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:14

А воно вже є і було

*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5404-VI)*
https://vk24.ua/regulations_and_jurispr ... obilizaciu
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:22

  detroytred написав:*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5404-VI)*
https://vk24.ua/regulations_and_jurispr ... obilizaciu

тобто, без дозволу воєнкома не можна еваюкуюватися і сидіти чекати окупацію?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:26

  flyman написав:
  detroytred написав:*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5404-VI)*
https://vk24.ua/regulations_and_jurispr ... obilizaciu

тобто, без дозволу воєнкома не можна еваюкуюватися і сидіти чекати окупацію?

Формально так)))
Тому Кабмін повинен надати розпорядження про евакуацію з таких-то й таких-то районів.

Фактично ж - треба евакуюватися.
А якщо в якогось бюрократа виникнуть претензії, то це ж тільки через суд.
Суд виправдає. Тому ніякий військоматовець до суду справу не направить. Бо сам побачить наявність поважних причин для порушення військового обліку в даному випадку (загрози окупації).
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:34

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5404-VI)*
https://vk24.ua/regulations_and_jurispr ... obilizaciu

тобто, без дозволу воєнкома не можна еваюкуюватися і сидіти чекати окупацію?

Формально так)))
Тому Кабмін повинен надати розпорядження про евакуацію з таких-то й таких-то районів.

Фактично ж - треба евакуюватися.
А якщо в якогось бюрократа виникнуть претензії, то це ж тільки через суд.
Суд виправдає. Тому ніякий військоматовець до суду справу не направить. Бо сам побачить наявність поважних причин для порушення військового обліку в даному випадку (загрози окупації).

Ура, ми в УРСР. Тільки залишилося робити пломбір по ГОСТ, вернути 100% зайнятість, медицину і освіту як за союзу.
Виїзні візи коли будуть? Особісти?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 сер, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:37

  flyman написав:Ура, ми в УРСР. Тільки залишилося робити пломбір по ГСОТУ, вернути 100% зайнятість, медицину і освіту як за союзу

Поки що ти - в Україні.
Рекомендую поїхати в ОРДЛО - там дійсно СРСР, причому 1930...1940-х років.
Радянського морозива воно захотіло.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:39

Флай
Без образ, але оці твої з хантером котрий день намагання притягнути за вуха сьогоднішню Україну до КНДР, УССР --- ну просто копія притягування рашкованами до фашизму, нацизму.

Ключові складові, тобто різницю з (кндрів-уссрів, фашизму, нацизму) ви ігноруєте.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:53

  detroytred написав:Флай
Без образ, але оці твої з хантером котрий день намагання притягнути за вуха сьогоднішню Україну до КНДР, УССР --- ну просто копія притягування рашкованами до фашизму, нацизму.

Ключові складові, тобто різницю з (кндрів-уссрів, фашизму, нацизму) ви ігноруєте.

Фаріон не в КПРС а у вишиванці
і не 52 млн., а 25, цифри ті самі, тільки є один ньюанс,
одна партія, один вождь, один канал УТ1
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:01

  flyman написав:
  detroytred написав:Флай
Без образ, але оці твої з хантером котрий день намагання притягнути за вуха сьогоднішню Україну до КНДР, УССР --- ну просто копія притягування рашкованами до фашизму, нацизму.

Ключові складові, тобто різницю з (кндрів-уссрів, фашизму, нацизму) ви ігноруєте.

Фаріон не в КПРС а у вишиванці

Молодець!
Різниця між КПРС (як правлюючою і т.д. партією, єдиною головуючою ідеологією, яка проти приватної власності і т.д.) і вишиванкою -- принципова. Якісна.
Цілком достатня для розуміння, що Україна далека від УРСР.

Українці за віконцем ходять не в КПРС, а у вишиванках.
_________________________
Партія не одна. Є тільки більшість в однієї партії в Раді.
Не вождь, а президент.
Канал, бо війна.

І навіть суди, як під час навіть війни виносять отакі (як вище згадувалося) рішення.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 сер, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:06

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Флай
Без образ, але оці твої з хантером котрий день намагання притягнути за вуха сьогоднішню Україну до КНДР, УССР --- ну просто копія притягування рашкованами до фашизму, нацизму.

Ключові складові, тобто різницю з (кндрів-уссрів, фашизму, нацизму) ви ігноруєте.

Фаріон не в КПРС а у вишиванці

Молодець!
Різниця між КПРС (як правлюючою і т.д. партією, єдиною головуючою ідеологією, яка проти приватної власності і т.д.) і вишиванкою -- принципова. Якісна.
Цілком достатня для розуміння, що Україна далека від УРСР.

Українці за віконцем ходять не в КПРС, а у вишиванках.
_________________________
Партія не одна. Є тільки більшість в однієї партії в Раді.
Не вождь, а президент.
Канал, бо війна.

можеш привести ВРУ постанову, що війна?
аірмакс писав, що нема
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:10

  flyman написав:можеш привести ВРУ постанову, що війна?
аірмакс писав, що нема

Війна по факту.

А відсутність постанови навпаки -- тільки збільшує можливості громадян.
Можеш в ЕСПЧ подати...

Але ти вперто ухиляєшся від питання які побачив порушення.
detroytred
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  #<1 ... 2016201720182019
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