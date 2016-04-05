detroytred написав:*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.
detroytred написав:*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.
тобто, без дозволу воєнкома не можна еваюкуюватися і сидіти чекати окупацію?
Формально так))) Тому Кабмін повинен надати розпорядження про евакуацію з таких-то й таких-то районів.
Фактично ж - треба евакуюватися. А якщо в якогось бюрократа виникнуть претензії, то це ж тільки через суд. Суд виправдає. Тому ніякий військоматовець до суду справу не направить. Бо сам побачить наявність поважних причин для порушення військового обліку в даному випадку (загрози окупації).
detroytred написав:*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.
тобто, без дозволу воєнкома не можна еваюкуюватися і сидіти чекати окупацію?
Формально так))) Тому Кабмін повинен надати розпорядження про евакуацію з таких-то й таких-то районів.
Фактично ж - треба евакуюватися. А якщо в якогось бюрократа виникнуть претензії, то це ж тільки через суд. Суд виправдає. Тому ніякий військоматовець до суду справу не направить. Бо сам побачить наявність поважних причин для порушення військового обліку в даному випадку (загрози окупації).
Ура, ми в УРСР. Тільки залишилося робити пломбір по ГОСТ, вернути 100% зайнятість, медицину і освіту як за союзу. Виїзні візи коли будуть? Особісти?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 сер, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Флай Без образ, але оці твої з хантером котрий день намагання притягнути за вуха сьогоднішню Україну до КНДР, УССР --- ну просто копія притягування рашкованами до фашизму, нацизму.
Ключові складові, тобто різницю з (кндрів-уссрів, фашизму, нацизму) ви ігноруєте.
Фаріон не в КПРС а у вишиванці
Молодець! Різниця між КПРС (як правлюючою і т.д. партією, єдиною головуючою ідеологією, яка проти приватної власності і т.д.) і вишиванкою -- принципова. Якісна. Цілком достатня для розуміння, що Україна далека від УРСР.
Українці за віконцем ходять не в КПРС, а у вишиванках. _________________________ Партія не одна. Є тільки більшість в однієї партії в Раді. Не вождь, а президент. Канал, бо війна.
І навіть суди, як під час навіть війни виносять отакі (як вище згадувалося) рішення.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 сер, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Флай Без образ, але оці твої з хантером котрий день намагання притягнути за вуха сьогоднішню Україну до КНДР, УССР --- ну просто копія притягування рашкованами до фашизму, нацизму.
Ключові складові, тобто різницю з (кндрів-уссрів, фашизму, нацизму) ви ігноруєте.
Фаріон не в КПРС а у вишиванці
Молодець! Різниця між КПРС (як правлюючою і т.д. партією, єдиною головуючою ідеологією, яка проти приватної власності і т.д.) і вишиванкою -- принципова. Якісна. Цілком достатня для розуміння, що Україна далека від УРСР.
Українці за віконцем ходять не в КПРС, а у вишиванках. _________________________ Партія не одна. Є тільки більшість в однієї партії в Раді. Не вождь, а президент. Канал, бо війна.
можеш привести ВРУ постанову, що війна? аірмакс писав, що нема