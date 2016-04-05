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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2016201720182019
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:14

А воно вже є і було

*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5404-VI)*
https://vk24.ua/regulations_and_jurispr ... obilizaciu
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:22

  detroytred написав:*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5404-VI)*
https://vk24.ua/regulations_and_jurispr ... obilizaciu

тобто, без дозволу воєнкома не можна еваюкуюватися і сидіти чекати окупацію?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:26

  flyman написав:
  detroytred написав:*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5404-VI)*
https://vk24.ua/regulations_and_jurispr ... obilizaciu

тобто, без дозволу воєнкома не можна еваюкуюватися і сидіти чекати окупацію?

Формально так)))
Тому Кабмін повинен надати розпорядження про евакуацію з таких-то й таких-то районів.

Фактично ж - треба евакуюватися.
А якщо в якогось бюрократа виникнуть претензії, то це ж тільки через суд.
Суд виправдає. Тому ніякий військоматовець до суду справу не направить. Бо сам побачить наявність поважних причин для порушення військового обліку в даному випадку (загрози окупації).
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:34

От 200 до 600 "зеленых": украинские военные могут подзаработать на пленных оккупантах

Детали: как сообщил известный блогер Владимир Золкин , за каждого взятого в плен военного рф нашим воинам планируется выплачивать "премию":

- за солдата т.н. "днр/лнр" — 200$;
- солдата рф — 300$;
- младшего офицера — 400$;
- старшего офицера/летчика — 500$;
- кадыровца — 600$.

Таким образом хотят пополнить фонд пленных, чтобы как можно быстрее вернуть наших защитников домой.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:51

  Puente написав:
  ЛАД написав:В перші дві доби краще за все виїжджати як можна далі. З урахуванням рози вітрів.

Якщо слідкуєте за погодою - то вже помітили , що вона дуже нестійка зараз . Метеорологи не можуть дати нормальний прогноз навіть на 2-3 дні . Тобто роза вітрів буде неводомо яка на протязі отих самих 2-3 днів . При стандартних швидкостях вітру 5-10 м за с за цих три дні "намотати" може в різні боки так , що дістане скрізь ( де нас цікавить особливо ) .

Скорость ветра - 10 м/сек = 36 км/час.
У любого транспортного средства скорость заметно выше.
Так что лучше все же уезжать. Квартиру герметизировать у вас вряд ли выйдет. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:58

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:*6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

(частина шоста статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. № 5404-VI)*
https://vk24.ua/regulations_and_jurispr ... obilizaciu

тобто, без дозволу воєнкома не можна еваюкуюватися і сидіти чекати окупацію?

Формально так)))
Тому Кабмін повинен надати розпорядження про евакуацію з таких-то й таких-то районів.

Фактично ж - треба евакуюватися.
А якщо в якогось бюрократа виникнуть претензії, то це ж тільки через суд.
Суд виправдає. Тому ніякий військоматовець до суду справу не направить. Бо сам побачить наявність поважних причин для порушення військового обліку в даному випадку (загрози окупації).

Верно.
Но при этом в течение 3 или 7 дней (не помню точно) надо стать на учёт по новому месту жительства.
Об этом многие "забывают".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:От 200 до 600 "зеленых": украинские военные могут подзаработать на пленных оккупантах
переживають, щоб не добивали...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:13

ВАШИНГТОН, 9 авг (Рейтер) - Президент Джо Байден во вторник подписал знаковый законопроект о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долларов на производство и исследования полупроводников в США и активизации усилий, направленных на то, чтобы Соединенные Штаты стали более конкурентоспособными по сравнению с усилиями Китая в области науки и техники.

«Будущее будет создано в Америке», — сказал Байден, назвав эту меру «инвестицией в саму Америку, которая бывает раз в поколение».
.........
Закон направлен на устранение постоянной нехватки, которая затронула все, от автомобилей, оружия, стиральных машин до видеоигр. Тысячи легковых и грузовых автомобилей остаются припаркованными на юго-востоке Мичигана в ожидании чипов, поскольку дефицит продолжает сказываться на автопроизводителях. читать далее

Редкий крупный шаг в промышленную политику США, законопроект также включает 25%-ную инвестиционную налоговую льготу для заводов по производству чипов, которая оценивается в 24 миллиарда долларов.

Законодательство предусматривает выделение 200 миллиардов долларов в течение 10 лет для стимулирования научных исследований в США, чтобы лучше конкурировать с Китаем. .........
Китай лоббировал законопроект о полупроводниках. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай «категорически против», назвав это напоминающим «менталитет времен холодной войны».

Байден отметил, что Соединенным Штатам нужны чипы для ключевых систем вооружений, таких как ракеты Javelin. «Неудивительно, что Коммунистическая партия Китая активно лоббировала американский бизнес против этого законопроекта», — сказал Байден.

https://www.reuters.com/technology/biden-sign-bill-boost-us-chips-compete-with-china-2022-08-09/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:17

  ЛАД написав:
  Puente написав:
  ЛАД написав:В перші дві доби краще за все виїжджати як можна далі. З урахуванням рози вітрів.

Якщо слідкуєте за погодою - то вже помітили , що вона дуже нестійка зараз . Метеорологи не можуть дати нормальний прогноз навіть на 2-3 дні . Тобто роза вітрів буде неводомо яка на протязі отих самих 2-3 днів . При стандартних швидкостях вітру 5-10 м за с за цих три дні "намотати" може в різні боки так , що дістане скрізь ( де нас цікавить особливо ) .

Скорость ветра - 10 м/сек = 36 км/час.
У любого транспортного средства скорость заметно выше.
Так что лучше все же уезжать. Квартиру герметизировать у вас вряд ли выйдет. :)

Это смотря какая роза ветров

Можно ведь уезжать от ядерного гриба в противоположное направление, а можно ехать и к нему, или пендикулярно нему, или вместе с ним - второе и четвертое, ничего хорошего не будет

На моей памяти, я как-то, пару раз, ехал от грозы из Киева в Чернигов
Грозовой фронт имел небольшую скорость, но он был обширный
Поэтому, я ехал всегда в грозе

Вот так будет и с ядрёным взрывом
pesikot
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  #<1 ... 2016201720182019
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