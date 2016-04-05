ВАШИНГТОН, 9 авг (Рейтер) - Президент Джо Байден во вторник подписал знаковый законопроект о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долларов на производство и исследования полупроводников в США и активизации усилий, направленных на то, чтобы Соединенные Штаты стали более конкурентоспособными по сравнению с усилиями Китая в области науки и техники.



«Будущее будет создано в Америке», — сказал Байден, назвав эту меру «инвестицией в саму Америку, которая бывает раз в поколение».

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Закон направлен на устранение постоянной нехватки, которая затронула все, от автомобилей, оружия, стиральных машин до видеоигр. Тысячи легковых и грузовых автомобилей остаются припаркованными на юго-востоке Мичигана в ожидании чипов, поскольку дефицит продолжает сказываться на автопроизводителях. читать далее



Редкий крупный шаг в промышленную политику США, законопроект также включает 25%-ную инвестиционную налоговую льготу для заводов по производству чипов, которая оценивается в 24 миллиарда долларов.



Законодательство предусматривает выделение 200 миллиардов долларов в течение 10 лет для стимулирования научных исследований в США, чтобы лучше конкурировать с Китаем. .........

Китай лоббировал законопроект о полупроводниках. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай «категорически против», назвав это напоминающим «менталитет времен холодной войны».



Байден отметил, что Соединенным Штатам нужны чипы для ключевых систем вооружений, таких как ракеты Javelin. «Неудивительно, что Коммунистическая партия Китая активно лоббировала американский бизнес против этого законопроекта», — сказал Байден.