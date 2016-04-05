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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2017201820192020
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:26

Російські військові масово потруїлися отрутою для щурів

Російські військові масово потруїлися отрутою для щурів у Севастопольському госпіталі. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

Інцидент стався в 1472 військово-морському госпіталі в місті Севастополь (повна назва – Федеральна державна бюджетна установа (ФДБУ) «1472 військово-морський клінічний госпіталь» Міністерства оборони РФ).

На цей момент повідомляється про 8 загиблих, а також 18 – у важкому стані. Військовослужбовці РФ знаходяться в реанімації.

За словами Романа Цимбалюка, керівництво лікарні вирішило потруїти щурів, розкидавши по всьому госпіталю отруту для гризунів, включаючи кухню. Отрута потрапила в харчові продукти і вбила російських військових.
https://glavcom.ua/world/observe/likari ... 67579.html


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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:33

  ЛАД написав:
ВАШИНГТОН, 9 авг (Рейтер) - Президент Джо Байден во вторник подписал знаковый законопроект о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долларов на производство и исследования полупроводников в США и активизации усилий, направленных на то, чтобы Соединенные Штаты стали более конкурентоспособными по сравнению с усилиями Китая в области науки и техники.

«Будущее будет создано в Америке», — сказал Байден, назвав эту меру «инвестицией в саму Америку, которая бывает раз в поколение».
.........
Закон направлен на устранение постоянной нехватки, которая затронула все, от автомобилей, оружия, стиральных машин до видеоигр. Тысячи легковых и грузовых автомобилей остаются припаркованными на юго-востоке Мичигана в ожидании чипов, поскольку дефицит продолжает сказываться на автопроизводителях. читать далее

Редкий крупный шаг в промышленную политику США, законопроект также включает 25%-ную инвестиционную налоговую льготу для заводов по производству чипов, которая оценивается в 24 миллиарда долларов.

Законодательство предусматривает выделение 200 миллиардов долларов в течение 10 лет для стимулирования научных исследований в США, чтобы лучше конкурировать с Китаем. .........
Китай лоббировал законопроект о полупроводниках. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай «категорически против», назвав это напоминающим «менталитет времен холодной войны».

Байден отметил, что Соединенным Штатам нужны чипы для ключевых систем вооружений, таких как ракеты Javelin. «Неудивительно, что Коммунистическая партия Китая активно лоббировала американский бизнес против этого законопроекта», — сказал Байден.

https://www.reuters.com/technology/biden-sign-bill-boost-us-chips-compete-with-china-2022-08-09/

єслі шо, Тайвань один із вагомих виробників чіпів, колиль трухануло острів, то пам"ять ОЗУ до ПК подорожала чуть не в два рази,
так щодо Тайваня, не тільки політика
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 сер, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Черниговщине женщина подорвалась на вражеской "растяжке"
Примерно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела "растяжку" — взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы приехали восстанавливать Донбасс, а нас кинули!" Хохма! Рабочие из РФ обратились к Путину

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:38

А шо за метушня?))

На Кримському мосту все ще триває затор на виїзд до рф, а тим часом:
Рашисти масово біжать до Естонії - на кордоні є багатогодинні пробки. З 18 серпня в'їзд для кацапів буде закрито.
Тепер рашисти не зможуть відвідати, або матимуть проблеми при перетині в наступних країнах:
🔴Естонія, Латвія, Литва та Чехія - в принципі не видаватимуть кацапам візи;
🟠Данія, Нідерланди, Бельгія та Японія - обмежений типи віз;
🟣Мальта та Словаччина видадуть візи тільки в окремих випадках;
🔵Норвегія та Болгарія ускладнили шлях отримання віз.

Як тепер кацапу потрапити до ЄС :roll: Через Китай? :mrgreen:
І взагалі - чому вони тікають з вялікої рф, особливо вбік "поганого" Западу, а не в дружні країни?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:42

  fler написав:І взагалі - чому вони тікають з вялікої рф, особливо вбік "поганого" Западу, а не в дружні країни?

Тому що, справжній россійскій патріот любить РФ на відстані, в "поганому" Заході :)
pesikot
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