Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:44

в Херсоні сім’ї рашистів, які приперлися в Херсон «жити», до своїх чоловіків. Вони діляться на дві категорії: сім’ї середнього військового складу і вчителі, які приїхали до нас «працювати» за обіцяні рашею 3-4 тисячі у.о.

Одна з таких «вчительок» прийшла в Медсанчастину ХБК і на реєстрації спитала, як їй записатися до гінеколога – мовляв, треба стати на облік, бо воно ж "бєрємєнноє". Реєстратор задає логічне питання: «Ваша прописка, місце проживання?». А самка відповідає: «Пропіскі у мєня єщо нєт. Ми тут квартіру получілі по ордеру». Вся черга завмерла. Всі знають, що ніякі квартири по ордерах у нас давно не роздають. І всі одразу зрозуміли, who is who і по якому ордеру вона отримала квартиру. А та продовжує: «У мєня контракт на пол года, я тут буду учітєльніцей работать, учіть дєтєй рускому язику». І тут вже черга не витримує: «А ти в курсі, що тобі квартиру дали крадену, яку у людей забрали, які поїхали, рятуючись від війни? Ваші чоловіки квартири віджимають, і ви тепер там будете жити – у чужій квартирі?» І самка на це відповідає: «А какая мнє разніца?»



зарплата 4 куе вчителям ... какая разніца ... нікого не нагадує?