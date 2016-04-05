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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2018201920202021>
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы приехали восстанавливать Донбасс, а нас кинули!" Хохма! Рабочие из РФ обратились к Путину

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:38

А шо за метушня?))

На Кримському мосту все ще триває затор на виїзд до рф, а тим часом:
Рашисти масово біжать до Естонії - на кордоні є багатогодинні пробки. З 18 серпня в'їзд для кацапів буде закрито.
Тепер рашисти не зможуть відвідати, або матимуть проблеми при перетині в наступних країнах:
🔴Естонія, Латвія, Литва та Чехія - в принципі не видаватимуть кацапам візи;
🟠Данія, Нідерланди, Бельгія та Японія - обмежений типи віз;
🟣Мальта та Словаччина видадуть візи тільки в окремих випадках;
🔵Норвегія та Болгарія ускладнили шлях отримання віз.

Як тепер кацапу потрапити до ЄС :roll: Через Китай? :mrgreen:
І взагалі - чому вони тікають з вялікої рф, особливо вбік "поганого" Западу, а не в дружні країни?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:42

  fler написав:І взагалі - чому вони тікають з вялікої рф, особливо вбік "поганого" Западу, а не в дружні країни?

Тому що, справжній россійскій патріот любить РФ на відстані, в "поганому" Заході :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почему нет новостей с полей боёв?
crumd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:31

  konstantin kirovograd написав:Боинг малайзийский кацапы сбили в 2014...прошло 8 лет и что там с судом хотябы.Да ничиго :twisted:
а что с судом?
доказательства рассмотрели, решение вынесли, виновата росия, несмотря на итальянского диспечета и "фото" со спутника.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:44

З мордокниги

в Херсоні сім’ї рашистів, які приперлися в Херсон «жити», до своїх чоловіків. Вони діляться на дві категорії: сім’ї середнього військового складу і вчителі, які приїхали до нас «працювати» за обіцяні рашею 3-4 тисячі у.о.
Одна з таких «вчительок» прийшла в Медсанчастину ХБК і на реєстрації спитала, як їй записатися до гінеколога – мовляв, треба стати на облік, бо воно ж "бєрємєнноє". Реєстратор задає логічне питання: «Ваша прописка, місце проживання?». А самка відповідає: «Пропіскі у мєня єщо нєт. Ми тут квартіру получілі по ордеру». Вся черга завмерла. Всі знають, що ніякі квартири по ордерах у нас давно не роздають. І всі одразу зрозуміли, who is who і по якому ордеру вона отримала квартиру. А та продовжує: «У мєня контракт на пол года, я тут буду учітєльніцей работать, учіть дєтєй рускому язику». І тут вже черга не витримує: «А ти в курсі, що тобі квартиру дали крадену, яку у людей забрали, які поїхали, рятуючись від війни? Ваші чоловіки квартири віджимають, і ви тепер там будете жити – у чужій квартирі?» І самка на це відповідає: «А какая мнє разніца?»

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зарплата 4 куе вчителям ... какая разніца ... нікого не нагадує?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:54

І ще з мордокниги, цього раз про КСУ

Ольга Совгиря, яку ВР неконституційно і незаконно призначила на посаду судді КСУ,
як виявилося, ще й сприяла підписанню Харківських угод і продовженню базування Чорноморського флоту рф у Криму.
Це не завадило її колегам-депутатам днями призначити її на посаду, а новим колегам-суддям КСУ привести сьогодні до присяги судді.
Як розкопали Схеми: корупція в деталях - RFERL, будучи доценткою кафедри конституційного права КНУ, яку в той же період очолював Андрій Портнов, пані Ольга видала науковий висновок. У ньому вона доводить, що КСУ не має розглядати питання конституційності продовження перебування чф рф у Криму, бо це "політичне питання". КСУ після того таки відмовляється це робити.
Що було далі ви знаєте.
Якби існувала нормальна конкурсна процедура добору суддів КСУ, яка перевіряє чи є кандидати на цю високу посаду "правникамм з визнаним рівнем компетенції" і чи мають вони "високі моральні якості", навряд чи таке призначення було б можливим.
Натомість, тепер пані Ольга проведе вже в статусі судді КСУ наступні 9 років.
До речі, запровадити нормальний конкурс до КСУ є нашим зобов'язанням перед ЄС у зв'язку з кандидатством, яке ми ніяк не виконуємо, а натомість робимо от що.
Нагадаю принагідно, двома профільними заступниками голови ОП з судової реформи є Андрій Смірнов і Олег Татаров, обоє прямо пов'язані з уже згаданим Андрієм Портновим.
Деталі про творчий доробок новоспеченої судді КСУ Совгирі в коментарях.

===
detroytred: "і де тут порушення прав громадян"?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:30

  crumd написав:Почему нет новостей с полей боёв?

чтоб тебя не расстраивать ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:38

  pesikot написав:
"Мы приехали восстанавливать Донбасс, а нас кинули!" Хохма! Рабочие из РФ обратились к Путину


на мосту ж тоже кидали, по-помему, скандалы погромче были, традиции такие, надо соображать, куда едут
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:47

  crumd написав:Почему нет новостей с полей боёв?

какие вам нужны новости?
https://glavcom.ua/news/zsu-vidbili-nas ... 67581.html

Мешканка Херсона обізвала хлопчика зі Львова через те, що маленький українець запитав у доньки її подруги (самі вони тимчасово переїхали до Львова з Харкова), чому вона говорить російською мовою.

Жінка-героїня відео заявила, що зараз «не на часі обговорювання питання про мову», а також дорікнула жителям західних регіонів України, що вони «війни на власні очі не бачили, і взагалі поняття не мають про що йдеться». Та й за ціни на житло не забули для переселенців.

https://t.me/glavcomua/13366
vitaliian
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