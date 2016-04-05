Сегодня пол дня бавовна)) хлаапки - Наші хлопці непогано тренуються кожен день. Эта инфа несекретная - есть объявление. У меня арендаторы - молодёжь, оказывается русскоязычные, но после начала - удалили рус.из телефона і принципіально українсьою розмовляють. Часто звонят заказчики и понимаю, что тяжело подбирают слова - дошло до того, что стесняются рус.язык. А деваха неправа: к мои детям тоже подходили и спрашивали чого російською. А я отвечаю - исправляемся. Давай ты поучишь нас. И всё нормально. Вот за цены на квартиры - есть такое
beee написав:У меня арендаторы - молодёжь, оказывается русскоязычные,
у меня приятель продает авто в салоне на Петровке, в школе с 2ки на 3ку учился, вуз бросил через 2 месяца, языками особо не владеет но про машины знает всё, каждый день читает отзывы, смотрит обзоры. Им керiвництво сказали розмовляти на мовi. Под страхом увольнения. Так комично, он мовой владеет примерно как Азиров. Не буду палить контору как он выкручивается.
Сейчас всё так плохо с Запорожской АЭС - реальная вероятность ядерной и химических катастроф + сегодня Тайвань объявил о разрыве даже теоритического номинального "одна страна две системы", что ставит Китай в безвыходное положение, как и Россию перед СВО, что явно весь земной шарик катится в бездну. Реальность мировой ядерной войны. То, что Россия от начала повела СВО недостаточными силами и не кардинальными военными решениями привело к массовым поставкам всё более смертельного оружия, решению Польши вводить войска, вседозволенности ВСУ и сегодня выхода ситуации из управляемого конфликта. А мы всё ракетоносцы на парады гоняем под носом у противника, да Кузнецов под монастырь в док подвели на годы, которых уже нет. Наша халатность (ЧФ-ту медаль за проёб всего и вся отдельно) приведёт к гибели. Страшно, что время упущено, армия и флот, спутники не построены и ничего уже не успеть. Прав был Сталин, если мы сейчас за пятилетку не превратимся в промышленную мощную страну, то погибнем. Мы же за 30-20-10 лет! так и не стали. А дальше всё, время вышло.
konstantin kirovograd написав:Боинг малайзийский кацапы сбили в 2014...прошло 8 лет и что там с судом хотябы.Да ничиго
а что с судом? доказательства рассмотрели, решение вынесли, виновата росия, несмотря на итальянского диспечета и "фото" со спутника.
решение ж еще не вынесли
тема очень мутная и, похоже, ненужная всем сторонам - тянут в порядке вещей, наверно, даже компенсацию на россию навесят - но на фоне последних событий оно где-то растворится, разве что голландцы заберут свое из арестованного имущества
flyman написав:Ольга Совгиря, яку ВР неконституційно і незаконно призначила на посаду судді КСУ, як виявилося, ще й сприяла підписанню Харківських угод і продовженню базування Чорноморського флоту рф у Криму. Це не завадило її колегам-депутатам днями призначити її на посаду, а новим колегам-суддям КСУ привести сьогодні до присяги судді. Як розкопали Схеми: корупція в деталях - RFERL, будучи доценткою кафедри конституційного права КНУ, яку в той же період очолював Андрій Портнов, пані Ольга видала науковий висновок. У ньому вона доводить, що КСУ не має розглядати питання конституційності продовження перебування чф рф у Криму, бо це "політичне питання". КСУ після того таки відмовляється це робити. Що було далі ви знаєте. Якби існувала нормальна конкурсна процедура добору суддів КСУ, яка перевіряє чи є кандидати на цю високу посаду "правникамм з визнаним рівнем компетенції" і чи мають вони "високі моральні якості", навряд чи таке призначення було б можливим. Натомість, тепер пані Ольга проведе вже в статусі судді КСУ наступні 9 років. До речі, запровадити нормальний конкурс до КСУ є нашим зобов'язанням перед ЄС у зв'язку з кандидатством, яке ми ніяк не виконуємо, а натомість робимо от що. Нагадаю принагідно, двома профільними заступниками голови ОП з судової реформи є Андрій Смірнов і Олег Татаров, обоє прямо пов'язані з уже згаданим Андрієм Портновим. Деталі про творчий доробок новоспеченої судді КСУ Совгирі в коментарях.
=== detroytred: "і де тут порушення прав громадян"?
В УРСР або ПКореє ти б про таке ніде б не прочитав. Вже не кажучи про публічне обурення.
Читаєш, обурюєшся -- маєш право, реалізуєш його, схочеш так йди поборись. Вітаю, ти в Україні, а не в УРСР, ПКореє та тощо.
beee написав:Сегодня пол дня бавовна)) хлаапки - Наші хлопці непогано тренуються кожен день. Эта инфа несекретная - есть объявление. У меня арендаторы - молодёжь, оказывается русскоязычные, но после начала - удалили рус.из телефона і принципіально українсьою розмовляють. Часто звонят заказчики и понимаю, что тяжело подбирают слова - дошло до того, что стесняются рус.язык. А деваха неправа: к мои детям тоже подходили и спрашивали чого російською. А я отвечаю - исправляемся. Давай ты поучишь нас. И всё нормально. Вот за цены на квартиры - есть такое
Проблема не в первой части вопроса: "Чому ти розмовляєш російською мовою?", а во второй: "Моя мама мені сказала, що через таких, як ти, Путін прийшов до нас з війною". Такое некоторые умники излагают и у нас на форуме. Цены на квартиры -само собой. + разговоры, что львовяне защищают Харьков, а "восточники" пьют пиво во Львове. Это к вопросу о "плюрализме".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 12 сер, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Сегодня пол дня бавовна)) хлаапки - Наші хлопці непогано тренуються кожен день. Эта инфа несекретная - есть объявление. У меня арендаторы - молодёжь, оказывается русскоязычные, но после начала - удалили рус.из телефона і принципіально українсьою розмовляють. Часто звонят заказчики и понимаю, что тяжело подбирают слова - дошло до того, что стесняются рус.язык. А деваха неправа: к мои детям тоже подходили и спрашивали чого російською. А я отвечаю - исправляемся. Давай ты поучишь нас. И всё нормально. Вот за цены на квартиры - есть такое
Проблема не в первой части вопроса: "Чому ти розмовляєш російською мовою?", а во второй: "Моя мама мені сказала, що через таких, як ти, Путін прийшов до нас з війною". Такое некоторые умники излагают и у нас на форуме. Цены на квартиры -само собой. + разговоры, что львовяне защищают Харьков, а "восточники" пьют пиво во Львове. Это к вопросу о "плюрализме".
Те що ти особисто не розумієш що використання мови ( російської) і відстоювання її обовязковості -це та причина якою скористався путін щоб тебе сьогодні бомбити...не говорить про те що українська мама щось не правильно пояснила своєму сину... По пунктам Там де Люблять совок Використовують російську Люблять російські наративи
Там сьогодні розруха і бомби...і це не тільки Харків чи Маріуполь..це і Осетія з Абхазією , Тирасполь з Сірією....
ПС і ще одне Я за те щоб пуйлу присвоїти Героя України... Ніхто з українських націоналістів не знищив стільки ватників скільки зробив це путін (особливо в ОРДЛО і Криму) - Ще вчора я думав що нам в ОРДЛО і Крим нічого відвойовувати , бо відвоювавши отримаємо жорстку партизанщину... А сьогодні бачу - всіх з ОРДЛО (мужиків призивного віку) вже виловили і утилізували на фронті( при чому виловили буряти з чеченцями)... А тих мужиків з ОРДЛО які встигли втікти на Західну...залишиться більше ..і вони тут побачать що померти в шахті з пляшкою - не найкращий спосіб прожити своє життя... Тому пістя втечі москаликів з ОРДЛО і Криму- там швидко відродиться Україна.
Goodman написав:ЛАДза маму - хай мама подивиться в телеграмме географию и таблицю вартості корисних копалин на окупованих територіях. І варит борщи , и не лезет в политику. Ибо волос длинен, да ум короток.
К сожалению, это надо смотреть не только той маме, но и некоторым, возможно, уже лысым.
Россия взяла под контроль несколько украинских месторождений полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в 12,4 трлн долларов, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анализ, проведенный по ее заказу канадской аналитической компанией SecDev.
По подсчетам экспертов, Украина потеряла 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных полезных ископаемых, в том числе лития. При этом часть этих природных богатств была захвачена Москвой еще после российской аннексии Крыма в 2014 году.
За время войны в Украине Россия получила в свои руки 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, 9 месторождений нефти, 6 месторождений железной руды, 2 месторождения титановой руды, 2 месторождения циркониевой руды, а также по одному месторождению стронция, лития, урана, золота и крупный карьер по добыче известняка, ранее использовавшийся для производства стали в Украине.
Богатые природные ресурсы Украина располагает одними из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, неиспользованными месторождениями лития и огромными месторождениями угля, в совокупности они стоят десятки триллионов долларов, отмечает WP. Большая часть угольных месторождений сосредоточена на востоке Украины, где площадь оккупированных территорий особенно велика.
По заключению WP, если Кремлю удастся аннексировать захваченную им украинскую территорию, то Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений. Украина также лишится других природных ресурсов, в том числе природного газа, нефти и редкоземельных минералов, необходимых для некоторых высокотехнологичных компонентов, а это в свою очередь может затруднить для Западной Европы поиск альтернатив импорту из России и Китая.