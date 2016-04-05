Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:28

Сейчас всё так плохо с Запорожской АЭС - реальная вероятность ядерной и химических катастроф+ сегодня Тайвань объявил о разрыве даже теоритического номинального "одна страна две системы", что ставит Китай в безвыходное положение, как и Россию перед СВО, что явно весь земной шарик катится в бездну.Реальность мировой ядерной войны.То, что Россия от начала повела СВО недостаточными силами и не кардинальными военными решениями привело к массовым поставкам всё более смертельного оружия,решению Польши вводить войска, вседозволенности ВСУи сегодня выхода ситуации из управляемого конфликта.А мы всё ракетоносцы на парады гоняем под носом у противника, да Кузнецов под монастырь в док подвели на годы, которых уже нет.Наша халатность (ЧФ-ту медаль за проёб всего и вся отдельно)Страшно, что время упущено, армия и флот, спутники не построены и ничего уже не успеть.Прав был Сталин, если мы сейчас за пятилетку не превратимся в промышленную мощную страну, то. Мы же за 30-20-10 лет! так и не стали. А дальше