Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:38

Кучинелли написав: budivelnik написав: От і прийдеться їм одружуватись з татарами , українцями....І якої національності будуть діти цих пар в Державі Україна?Якою мовою будуть говорити ці діти в Державі де відсутнє навчання на російській? От і прийдеться їм одружуватись з татарами , українцями....І якої національності будуть діти цих пар в Державі Україна?Якою мовою будуть говорити ці діти в Державі де відсутнє навчання на російській? Вот здесь с тобой во многом согласен.Но ты как раз и описываешь нормальный ход событий, без насильного навязывания, без угроз.Естественным путём должен идти процесс мовы.Со временем укрмова будет ближе большинству, я за это.Но если людям насаждать и заставлять, это вызовет ответную реакцию противодействия. Вот здесь с тобой во многом согласен.Но ты как раз и описываешь нормальный ход событий, без насильного навязывания, без угроз.Естественным путём должен идти процесс мовы.Со временем укрмова будет ближе большинству, я за это.Но если людям насаждать и заставлять, это вызовет ответную реакцию противодействия.

В мене був пост про шкоду куріння...Так от , тих хто народився в сімї курців/алкоголіків/наркоманів - можна врятувати...Але якщо ті кого можна врятувати почнуть розповідати що куріння/алкоголізм/наркотики - для них звично і вони такими народились...Що повинно робити суспільство?Обмежувати варіанти купівлі наркотиків( погроза посадити на пару років за знайдених кілька грам)Не дозволити купити алкоголь/тютюн до 18 років...І цим зберегти не тільки життя цих потенційних алко/тютюно/нарко залежних...але й дати шанс щоб у них зявились нащадки...Те саме з мовою/вірою...Якщо я бачу що росія використовує мову/віру - як прикриття для знищення якраз тих хто цю мову/віру найбільше використовує - то чому я не маю право , спробувати переконати цих носіїв мови/віри...що в ЇХ ІНТЕРЕСАХ змінити свою поведінку...чим вони отримають шанс на те що їх нащадки в них зявляться..а не будуть перемелені у якійсь черговій війні?З іншого бокуЯкщо мова/віра для цих людей має більшу вагу ніж територія їх помешкання - то чому б їм просто не впиратись і переїхати туди де ця мова/віра - є єдиною? і ніхто їх не буде напрягати українською ( в росії на 7 млн українців - жодної української школи не було не те що в 2014...її не було вже з 2000 років...То може я лікар , який більше дбає про майбутнє російськомовних мешканців ОРДЛО і Криму? ніж самі ці мешканці?