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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:13
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Проблема не в первой части вопроса: "Чому ти розмовляєш російською мовою?", а во второй: "Моя мама мені сказала, що через таких, як ти, Путін прийшов до нас з війною".
Такое некоторые умники излагают и у нас на форуме.
Цены на квартиры -само собой.
+ разговоры, что львовяне защищают Харьков, а "восточники" пьют пиво во Львове.
Это к вопросу о "плюрализме".
Те що ти особисто не розумієш що використання мови ( російської) і відстоювання її обовязковості -це та причина якою скористався путін щоб тебе сьогодні бомбити...не говорить про те що українська мама щось не правильно пояснила своєму сину...
По пунктам
Там де
Люблять совок
Використовують російську
Люблять російські наративи
Там сьогодні розруха і бомби...і це не тільки Харків чи Маріуполь..це і Осетія з Абхазією , Тирасполь з Сірією....
ПС
і ще одне
Я за те щоб пуйлу присвоїти Героя України...
Ніхто з українських націоналістів не знищив стільки ватників скільки зробив це путін (особливо в ОРДЛО і Криму) -
Ще вчора я думав що нам в ОРДЛО і Крим нічого відвойовувати , бо відвоювавши отримаємо жорстку партизанщину...
А сьогодні бачу - всіх з ОРДЛО (мужиків призивного віку) вже виловили і утилізували на фронті( при чому виловили буряти з чеченцями)...
А тих мужиків з ОРДЛО які встигли втікти на Західну...залишиться більше ..і вони тут побачать що померти в шахті з пляшкою - не найкращий спосіб прожити своє життя...
Тому пістя втечі москаликів з ОРДЛО і Криму- там швидко відродиться Україна.
Для меня было большим открытием узнать, что в Сирию Путин пришёл тоже потому, что там
Шкода мені тебе...
Ти мазохіст по відношенню до себе і садист по відношенню до своїх нащадків...
1 Ти можеш назвати хоч одну успішну країну (націю) яку ощасливила росія?
2 Ти можеш зрозуміти , що країна яква вийшла з орди( і перейняла всі її наративи) не маючи нічого свого - спробувала вкрасти навіть чужу історію..
Чи для тебе заява пуйла в Парижі що Ярославна це російська княжна...так на хвильку , росія зявилась в 1700+ році, до того вона була Московією, а Ярославна померла в 1070+ році..
3 Чи в стані ти зрозуміти що злодій історії/територій/мови...і так далі - ніколи не зацікавлений в збереженні життів тих в кого він краде?
Тепер розумієш чому ти і твоя позиція - приречені.
ПС
По сірії
Роспропоганда заявляла що Сірія це колиска православья....
А тільки скрепний русіч- носій православья...
Далі продовжувати?
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 12 сер, 2022 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:16
budivelnik написав:
Тому пістя втечі москаликів з ОРДЛО і Криму- там швидко відродиться Україна
Тупой фантаст.В Крыму никогда не будет большинство украиномовных, как бы ты не усрался.
Востаннє редагувалось Кучинелли
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:21
Кучинелли написав: budivelnik написав:
Тому пістя втечі москаликів з ОРДЛО і Криму- там швидко відродиться Україна
Тупой фантаст.В Крыму никогда не будет большинство украиномовных, как бы ты не усрался.Вопрос мовы сейчас во время войны могут поднимать только истинные фашисты, собственно из за них, наоборот твоим словам, путин и пришёл.А большинство приличных, миролюбивых жителей Украины по твоей вине ввязаны в эту войну.
При чому тут мова в Криму чи ОРДЛО?
Після того , як пуйло знищить мужиків ( як правило в ці мужики лояльні до російського світу) у віці 18-60 років..., то свято місце пусто не буває...
І жінки у віці 18-40 на територіях ОРДЛО і Криму змушені будуть шукати собі пару...а російськомірців - нема...вони вбиті Героєм Україні пуйлом....
От і прийдеться їм одружуватись з татарами , українцями....
І якої національності будуть діти цих пар в Державі Україна?
Якою мовою будуть говорити ці діти в Державі де відсутнє навчання на російській?
Зрозумів...чи пари бояришника весь розум тобі випалили?
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:25
Кучинелли написав:
угрожал вам проломанным черепом.И кто он после этого, конечно нацист.
росміровець..а навіщо так відкрито маніпулювати...?
Я мирна людина і особисто нікому не погрожував проломати череп..
Але міг поцікавитись щось типу
Що ти лад будеш робити , якщо російська бомба тих хто тебе мав визволити - проломить тобі череп...
Фраза про череп є...
Суть фрази - різко змінюється.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:28
budivelnik написав:
От і прийдеться їм одружуватись з татарами , українцями....І якої національності будуть діти цих пар в Державі Україна?Якою мовою будуть говорити ці діти в Державі де відсутнє навчання на російській?
Вот здесь с тобой во многом согласен.Но ты как раз и описываешь нормальный ход событий, без насильного навязывания, без угроз.Естественным путём должен идти процесс мовы.Со временем укрмова будет ближе большинству, я за это.Но если людям насаждать и заставлять, это вызовет ответную реакцию противодействия.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:38
Кучинелли написав: budivelnik написав:
От і прийдеться їм одружуватись з татарами , українцями....І якої національності будуть діти цих пар в Державі Україна?Якою мовою будуть говорити ці діти в Державі де відсутнє навчання на російській?
Вот здесь с тобой во многом согласен.Но ты как раз и описываешь нормальный ход событий, без насильного навязывания, без угроз.Естественным путём должен идти процесс мовы.Со временем укрмова будет ближе большинству, я за это.Но если людям насаждать и заставлять, это вызовет ответную реакцию противодействия.
В мене був пост про шкоду куріння...
Так от , тих хто народився в сімї курців/алкоголіків/наркоманів - можна врятувати...
Але якщо ті кого можна врятувати почнуть розповідати що куріння/алкоголізм/наркотики - для них звично і вони такими народились...
Що повинно робити суспільство?
Обмежувати варіанти купівлі наркотиків( погроза посадити на пару років за знайдених кілька грам)
Не дозволити купити алкоголь/тютюн до 18 років...
І цим зберегти не тільки життя цих потенційних алко/тютюно/нарко залежних...але й дати шанс щоб у них зявились нащадки...
Те саме з мовою/вірою...
Якщо я бачу що росія використовує мову/віру - як прикриття для знищення якраз тих хто цю мову/віру найбільше використовує - то чому я не маю право , спробувати переконати цих носіїв мови/віри...що в ЇХ ІНТЕРЕСАХ змінити свою поведінку...чим вони отримають шанс на те що їх нащадки в них зявляться..а не будуть перемелені у якійсь черговій війні?
З іншого боку
Якщо мова/віра для цих людей має більшу вагу ніж територія їх помешкання - то чому б їм просто не впиратись і переїхати туди де ця мова/віра - є єдиною? і ніхто їх не буде напрягати українською ( в росії на 7 млн українців - жодної української школи не було не те що в 2014...її не було вже з 2000 років...
То може я лікар , який більше дбає про майбутнє російськомовних мешканців ОРДЛО і Криму? ніж самі ці мешканці?
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:40
Кучинелли написав: budivelnik написав:
От і прийдеться їм одружуватись з татарами , українцями....І якої національності будуть діти цих пар в Державі Україна?Якою мовою будуть говорити ці діти в Державі де відсутнє навчання на російській?
Вот здесь с тобой во многом согласен.Но ты как раз и описываешь нормальный ход событий, без насильного навязывания, без угроз.Естественным путём должен идти процесс мовы.Со временем укрмова будет ближе большинству, я за это.Но если людям насаждать и заставлять, это вызовет ответную реакцию противодействия.
Он не тупой фантаст, он просто... прапорщик.
Даже цитирует жульнически. Я процитировал DW о полезных ископаемых на оккупированных территориях, он в цитате вместо этого подставил свои измышления о Сирии.
Не буду напоминать о его пожеланиях об изнасиловании внучки. Тогда в результате меня надолго забанили и, кажется, слегка отредактировали его пост.
Сейчас, думаю, будет то же самое.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:47
budivelnik написав: Кучинелли написав: budivelnik написав:
От і прийдеться їм одружуватись з татарами , українцями....І якої національності будуть діти цих пар в Державі Україна?Якою мовою будуть говорити ці діти в Державі де відсутнє навчання на російській?
Вот здесь с тобой во многом согласен.Но ты как раз и описываешь нормальный ход событий, без насильного навязывания, без угроз.Естественным путём должен идти процесс мовы.Со временем укрмова будет ближе большинству, я за это.Но если людям насаждать и заставлять, это вызовет ответную реакцию противодействия.
В мене був пост про шкоду куріння...
Так от , тих хто народився в сімї курців/алкоголіків/наркоманів - можна врятувати...
Але якщо ті кого можна врятувати почнуть розповідати що куріння/алкоголізм/наркотики - для них звично і вони такими народились...
Що повинно робити суспільство?
Обмежувати варіанти купівлі наркотиків( погроза посадити на пару років за знайдених кілька грам)
Не дозволити купити алкоголь/тютюн до 18 років...
І цим зберегти не тільки життя цих потенційних алко/тютюно/нарко залежних...але й дати шанс щоб у них зявились нащадки...
Те саме з мовою/вірою...
Якщо я бачу що росія використовує мову/віру - як прикриття для знищення якраз тих хто цю мову/віру найбільше використовує - то чому я не маю право , спробувати переконати цих носіїв мови/віри...що в ЇХ ІНТЕРЕСАХ змінити свою поведінку...чим вони отримають шанс на те що їх нащадки в них зявляться..а не будуть перемелені у якійсь черговій війні?
З іншого боку
Якщо мова/віра для цих людей має більшу вагу ніж територія їх помешкання - то чому б їм просто не впиратись і переїхати туди де ця мова/віра - є єдиною? і ніхто їх не буде напрягати українською ( в росії на 7 млн українців - жодної української школи не було не те що в 2014...її не було вже з 2000 років...
То може я лікар , який більше дбає про майбутнє російськомовних мешканців ОРДЛО і Криму? ніж самі ці мешканці?
Так от, може працювати із дітьми до 18 років, а не насаджувати світогляд дорослим людям та проломувати черепи? Благими намірами, дорога в пекло.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:48
ЛАД написав:
Не буду напоминать о его пожеланиях об изнасиловании внучки.
Ще один росміровець..
Цікаво - вони народжуються брехунами - чи стають під впливом роспропоганди...
Для всіх тут присутніх
1 В мене двоє дочок і я ніколи б не заявив про те що ХОЧУ ЩОБ внучку лада ЗГВАЛТУВАЛИ.
2 При цьому я міг поставити питання по іншому
Лад - що будеш робити , коли до тебе дійде, що російський соллдат , який зявився в Харкові щоб тебе звільнити бо ти постійно просуваєш російську мову/культуру( тобто заявляєш відкрито що ти за російський мір) - згвалтує твою внучку?
Повісишся?
Ось так - могло бути
ПС
При чому лад хороший маніпулятор , саме тому він і вставив свою фразу слегка отредактировали его пост
Щоб потім заявити - що в оригіналі було саме побажання а не питання, якщо хтось знайде оригінал повідомлення і звинуватить лада що він збрехав.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:51
flyman написав:
та проломувати черепи?
А може не треба тиражувати брехливі заяви?
Чи в парі працюєш?
Або знеси брехню
Або доведи що брехня яка мені приписується професійними брехунами - дійсно була.
В противному разі...ти агент впливу проросійськи налаштованих брехунів/маніпуляторів.
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