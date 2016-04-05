Сьогодні ЗСУ поцілили в останній — четвертий міст, який з’єднував Правий та Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку. Звісно, вони будуть намагатись ремонтувати, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші, а потім як тільки підготуються і назбирають техніку і силу — ми знову її знищимо. Орки бояться і готуються до контрнаступу ЗСУ: в Херсоні наставили «їжаків», але дерев’яних, що в принципі символізує їхню сутність — все фейки і постановки. Посилили тиск на містян — вночі проводили обшуки й затримували людей. Через обстріли населених пунктів є загиблі й поранені серед цивільного населення. В області тривають пожежі. Продовжується паспортизація населення. Партизани знову нагадують, що паспорт рф — це не документ, а фальшивка, яка перетворює на недолюдей, крім того — це причина мобілізувати у ворожу армію на вірну смерть. А ось розвідка застережує, що за отримання паспорта буде відповідальність, адже це — співпраця з агресором. Сьогодні в Генічеську натовп на смерть затоптав людину в черзі за російською пенсією. Росія привезла сюди свої порядки. І ми бачимо їхні наслідки. Стремоусов продовжує публікувати свої відео з поїздок Херсонщиною, які соромно й слухати, а на сторінці Сальдо замість нього вже повноцінно віщає ФСБ-шник Єлісєєв. Стосовно дати проведення «референдуму» затихли. Мародерять, заселяються в чужі будинки й квартири, виносять, що тільки можуть. Пограбували мережу АЗС, захопили коледж у Новій Каховці.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр дуже смутно повідомила про витік інформації, дозволений "високопоставленими військовими" в інтерв'ю пресі. За словами пані Маляр, йдеться про витік у пресі "змісту стратегічних (операційних) планів щодо використання Збройних Сил України". ☠️І це головне. Пані Маляр розповіла, що СБУ відкрила кримінальну справу проти високопоставленого військового. 😮Наші джерела повідомляють, що "високопоставлений військовий" - ніхто інший, як генерал Дмитро Марченко, який прославився після оборони Миколаєва навесні цього року. А інтерв'ю, в якому він нібито злив "найвійськову таємницю", - це те саме інтерв'ю, яке зараз поширюють всі українські ЗМІ, і в якому Дмитро Марченко сказав, що південь України, Донбас і Крим повернуть Україну е військовими засобами. 🤬 Інтерв'ю генерала Марченка розлютило керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Джерела повідомляють, що ще вчора Офіс президента відключив телефони голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, щоб вплинути на Марченка та заборонити йому спілкуватися з пресою. А коли Кім відповів, що не має впливу на Марченка, генерала Марченка викликали до Києва. Прямо в Офісі Президента. Пішла до розмови. 📺Справа в тому, що кожна поява Марченка в ЗМІ - це прямий виклик команді Зеленського. Генерала Марченка досі слідкують за закупівлю в ЗСУ нібито дефектних бронежилетів... які зараз успішно використовують українські ЗСУ. Це більше, ніж це. Справа Марченка стала причиною того, що Міноборони три роки не закуповувало жодного бронежилета, просто тому, що технічні терміни "бронежилет Мерченка" були оголошені (але не визнані судом) шкідливими, і ніхто не створив жодного О Тр. Міноборони навіть зараз закуповує бронежилети для ТУ Марченка, за що він перебуває під слідством. 🤔цікаво, в чому проблема? Заявіть помилку у розслідуванні і вибачайтесь перед Марченко. Наскільки це важко? 🙅🏻 ♂️Все складно. Тому що заставу за Марченка заплатив Петро Порошенко. І засудження Марченка передбачає ще й повернення грошей Порошенку. А Офіс президента не може такого допустити взагалі. Повернення грошей Порошенку буде таким іміджевим ударом, після якого будь-які звинувачення на адресу екс-президента викликатимуть сміх. 💵 Проблему вже намагалися вирішити. Марченку запропонували написати згоду на перерахування грошей у фонд підтримки ЗСУ... в Генеральній прокуратурі України. Марченка послав лорд прокурорів з усією армійською прямотою. 🤫 Єрмак чудово розуміє небезпеку розголосу зображення Марченка в пресі. Саме тому Марченка викликали на розмову, а СБУ на чолі з чоловіком Татарова Малюком оперативно відкрила на нього справу. 😡Генералу Марченку прямо загрожуватимуть новою справою та ґратами. Тільки в такому випадку не вийде скласти обіцянку.
budivelnik написав:Я за те щоб пуйлу присвоїти Героя України... Ніхто з українських націоналістів не знищив стільки ватників скільки зробив це путін (особливо в ОРДЛО і Криму)
Гарна ідея,але не Героя,а Орден Свободи-державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Орден Свободи є найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці. По-приколу Треба петицію
CNN опубликовала расследование убийства пленных в Еленовке.
«На этих видео нигде нет воронки, кровати не двигались, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы бы увидели воронки, разбитые потолки и стены, взорванные тела», — сказал Кобб-Смит.
«Существует мало признаков значительного повреждения взрывом ни конструкции, ни тел, если они вообще есть. Ущерб, по-видимому, был вызван в основном обширным и интенсивным пожаром. Большая часть повреждений крыши также, по-видимому, вызвана ее падением, а не ударом по траектории снаряда или взрывной волной». ........ Пока есть только намеки на то, что могло произойти. А учитывая продвижение русскими неправдоподобного сценария HIMARS, эти признаки указывают на искусную, но неуклюжую операцию под ложным флагом.
А може не треба тиражувати брехливі заяви? Чи в парі працюєш? Або знеси брехню Або доведи що брехня яка мені приписується професійними брехунами - дійсно була. В противному разі...ти агент впливу проросійськи налаштованих брехунів/маніпуляторів.
budivelnik написав:Я за те щоб пуйлу присвоїти Героя України...
це поза межами розуміння, чи це не будівельник писав?
budivelnik написав:Я за те щоб пуйлу присвоїти Героя України... Ніхто з українських націоналістів не знищив стільки ватників скільки зробив це путін (особливо в ОРДЛО і Криму)
Гарна ідея,але не Героя,а Орден Свободи-державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Орден Свободи є найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці. По-приколу Треба петицію
Згідно матеріалістичного дуалізму, теперішньому і посіпакам орден героя самі знаєте від кого, і самі знаєте за що. Л - логіка. Сказавши А, треба говорити Бе
А може не треба тиражувати брехливі заяви? Чи в парі працюєш? Або знеси брехню Або доведи що брехня яка мені приписується професійними брехунами - дійсно була. В противному разі...ти агент впливу проросійськи налаштованих брехунів/маніпуляторів.
budivelnik написав:Я за те щоб пуйлу присвоїти Героя України...
це поза межами розуміння, чи це не будівельник писав?
... за уничтожение граждан Украины, которыми не нравятся взгляды прапорщика.
Прапору не дано понять, что было бы желание, а повод найдётся. В Сирии нет "русского мира" и русского языка, но это не помешало Путину вмешаться. "Защита" абхазов и осетин тоже обошлась без упоминания о русском языке. Если ему надо будет, причиной могут послужить действия ОУН-УПА 70 с лишним лет назад - "надо отомстить за погибших тогда". Может придумать ещё много причин. Но граница с РФ, к сожалению, на востоке Украины, поэтому при любой причине страдать будет в первую очередь именно восток. А прапор будет предлагать присвоить Пуйлу Героя Украины.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 12 сер, 2022 23:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:за уничтожение граждан Украины, которыми не нравятся взгляды прапорщика.
Якщо це ті громадяни України в ОРДЛО і Криму, які Перше - взяли російське громадянство Друге - взяли в руки зброю Третє - використовують цю зброю проти ЗСУ То вони будуть знищені ЗСУ...якщо не хочуть помирати - мають шанс здатись в полон , посидять пару років в тюрмі і далі будуть жити...
Тепер в мене питання в того хто своїми поглядами накликав на Україну біду
Ти за тих хто воює проти України? Якщо так - то твоя свобода це не твоя заслуга - це хтось в СБУ недопрацював...
ПС пуйло вбиває пять-десять прихильників російського міра на кожного загинувшого воїна ЗСУ.... То скільки часу треба щоб в ОРДЛО і Криму кількість мужчин віком 18-60 років, носіїв ідей російського міра стало рівним нулю?