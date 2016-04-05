Додано: П'ят 12 сер, 2022 23:01

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр дуже смутно повідомила про витік інформації, дозволений "високопоставленими військовими" в інтерв'ю пресі. За словами пані Маляр, йдеться про витік у пресі "змісту стратегічних (операційних) планів щодо використання Збройних Сил України".

☠️І це головне. Пані Маляр розповіла, що СБУ відкрила кримінальну справу проти високопоставленого військового.

😮Наші джерела повідомляють, що "високопоставлений військовий" - ніхто інший, як генерал Дмитро Марченко, який прославився після оборони Миколаєва навесні цього року. А інтерв'ю, в якому він нібито злив "найвійськову таємницю", - це те саме інтерв'ю, яке зараз поширюють всі українські ЗМІ, і в якому Дмитро Марченко сказав, що південь України, Донбас і Крим повернуть Україну е військовими засобами.

🤬 Інтерв'ю генерала Марченка розлютило керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Джерела повідомляють, що ще вчора Офіс президента відключив телефони голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, щоб вплинути на Марченка та заборонити йому спілкуватися з пресою. А коли Кім відповів, що не має впливу на Марченка, генерала Марченка викликали до Києва. Прямо в Офісі Президента. Пішла до розмови.

📺Справа в тому, що кожна поява Марченка в ЗМІ - це прямий виклик команді Зеленського. Генерала Марченка досі слідкують за закупівлю в ЗСУ нібито дефектних бронежилетів... які зараз успішно використовують українські ЗСУ. Це більше, ніж це. Справа Марченка стала причиною того, що Міноборони три роки не закуповувало жодного бронежилета, просто тому, що технічні терміни "бронежилет Мерченка" були оголошені (але не визнані судом) шкідливими, і ніхто не створив жодного О Тр. Міноборони навіть зараз закуповує бронежилети для ТУ Марченка, за що він перебуває під слідством.

🤔цікаво, в чому проблема? Заявіть помилку у розслідуванні і вибачайтесь перед Марченко. Наскільки це важко?

🙅🏻 ♂️Все складно. Тому що заставу за Марченка заплатив Петро Порошенко. І засудження Марченка передбачає ще й повернення грошей Порошенку. А Офіс президента не може такого допустити взагалі. Повернення грошей Порошенку буде таким іміджевим ударом, після якого будь-які звинувачення на адресу екс-президента викликатимуть сміх.

💵 Проблему вже намагалися вирішити. Марченку запропонували написати згоду на перерахування грошей у фонд підтримки ЗСУ... в Генеральній прокуратурі України. Марченка послав лорд прокурорів з усією армійською прямотою.

🤫 Єрмак чудово розуміє небезпеку розголосу зображення Марченка в пресі. Саме тому Марченка викликали на розмову, а СБУ на чолі з чоловіком Татарова Малюком оперативно відкрила на нього справу.

😡Генералу Марченку прямо загрожуватимуть новою справою та ґратами. Тільки в такому випадку не вийде скласти обіцянку.