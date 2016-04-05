Южная ветка нефтепровода "Дружба", проходящая по территории Украины, снова начала работать в полную мощность после восьмидневной приостановки из-за cанкций. Российская нефть снова доходит до Чехии. Эстония и Финляндия договорились объединить системы береговой охраны. Министр обороны Эстонии заявил, что это позволит им полностью закрыть Финский залив для российских военных кораблей.
Южная ветка нефтепровода "Дружба", проходящая по территории Украины, снова начала работать в полную мощность после восьмидневной приостановки из-за cанкций. Российская нефть снова доходит до Чехии. Эстония и Финляндия договорились объединить системы береговой охраны. Министр обороны Эстонии заявил, что это позволит им полностью закрыть Финский залив для российских военных кораблей.
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Ти так страждаєш із-за зупинок нафтопроводу. Може, варто написати лист російському народу і російським лібералам, щоб вони перестали вбивати українців?
бажання в пуйла віддати Львів - Польщі - було... А от виконати не зміг Бажання захопити Київ( Чернігів, Суми) було - але там виявилось дуже мало прихильників і там облом...Так загинуло кілька сотень мирних... Переходимо до Харкова Кількись ватних ладів у Харкові на порядок більше ніж ватників на Київщині/Чернігівщині...і що бачимо? - бачимо що бомб на Харків летить на порядок більше ніж на Київ... Переходимо в ОРДЛО...там взагалі треш , бо ватних ладів там ще на порядок більше ніж в Харкові - там взагалі відбувається пуйлом стерилізація ватного населення чоловічої статі віком в 18-60 років...
Можна звичайно пояснювати про кордони і так далі... Але Рівне до кордону з Білорусью знаходиться на такій же відстані як Харків до кордону з росією.. То чому в Рівному/Ковелі/Сумах/Чернігові - тих? а в Харкові бомби? Може тому що тут не знайдемо жодного прихильника совка з Сум/Чернігова?
Ватна публіка того не розуміє. Він все ще шукає на московії "хароших рускіх".