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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2020202120222023
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 01:25

Южная ветка нефтепровода "Дружба", проходящая по территории Украины, снова начала работать в полную мощность после восьмидневной приостановки из-за cанкций. Российская нефть снова доходит до Чехии.
Эстония и Финляндия договорились объединить системы береговой охраны. Министр обороны Эстонии заявил, что это позволит им полностью закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

https://www.bbc.com/russian/live/news-62342291
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 05:37

  ЛАД написав:
Южная ветка нефтепровода "Дружба", проходящая по территории Украины, снова начала работать в полную мощность после восьмидневной приостановки из-за cанкций. Российская нефть снова доходит до Чехии.
Эстония и Финляндия договорились объединить системы береговой охраны. Министр обороны Эстонии заявил, что это позволит им полностью закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

[ur1[/url]

Ти так страждаєш із-за зупинок нафтопроводу. Може, варто написати лист російському народу і російським лібералам, щоб вони перестали вбивати українців?
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 05:40

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:было бы желание, а повод найдётся.
бажання в пуйла віддати Львів - Польщі - було...
А от виконати не зміг
Бажання захопити Київ( Чернігів, Суми) було - але там виявилось дуже мало прихильників і там облом...Так загинуло кілька сотень мирних...
Переходимо до Харкова
Кількись ватних ладів у Харкові на порядок більше ніж ватників на Київщині/Чернігівщині...і що бачимо? - бачимо що бомб на Харків летить на порядок більше ніж на Київ...
Переходимо в ОРДЛО...там взагалі треш , бо ватних ладів там ще на порядок більше ніж в Харкові - там взагалі відбувається пуйлом стерилізація ватного населення чоловічої статі віком в 18-60 років...

Можна звичайно пояснювати про кордони і так далі...
Але Рівне до кордону з Білорусью знаходиться на такій же відстані як Харків до кордону з росією..
То чому в Рівному/Ковелі/Сумах/Чернігові - тих?
а в Харкові бомби?
Може тому що тут не знайдемо жодного прихильника совка з Сум/Чернігова?

Ватна публіка того не розуміє.
Він все ще шукає на московії "хароших рускіх".
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