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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2020202120222023
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 01:25

Южная ветка нефтепровода "Дружба", проходящая по территории Украины, снова начала работать в полную мощность после восьмидневной приостановки из-за cанкций. Российская нефть снова доходит до Чехии.
Эстония и Финляндия договорились объединить системы береговой охраны. Министр обороны Эстонии заявил, что это позволит им полностью закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

https://www.bbc.com/russian/live/news-62342291
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 05:37

  ЛАД написав:
Южная ветка нефтепровода "Дружба", проходящая по территории Украины, снова начала работать в полную мощность после восьмидневной приостановки из-за cанкций. Российская нефть снова доходит до Чехии.
Эстония и Финляндия договорились объединить системы береговой охраны. Министр обороны Эстонии заявил, что это позволит им полностью закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

[ur1[/url]

Ти так страждаєш із-за зупинок нафтопроводу. Може, варто написати лист російському народу і російським лібералам, щоб вони перестали вбивати українців?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 05:40

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:было бы желание, а повод найдётся.
бажання в пуйла віддати Львів - Польщі - було...
А от виконати не зміг
Бажання захопити Київ( Чернігів, Суми) було - але там виявилось дуже мало прихильників і там облом...Так загинуло кілька сотень мирних...
Переходимо до Харкова
Кількись ватних ладів у Харкові на порядок більше ніж ватників на Київщині/Чернігівщині...і що бачимо? - бачимо що бомб на Харків летить на порядок більше ніж на Київ...
Переходимо в ОРДЛО...там взагалі треш , бо ватних ладів там ще на порядок більше ніж в Харкові - там взагалі відбувається пуйлом стерилізація ватного населення чоловічої статі віком в 18-60 років...

Можна звичайно пояснювати про кордони і так далі...
Але Рівне до кордону з Білорусью знаходиться на такій же відстані як Харків до кордону з росією..
То чому в Рівному/Ковелі/Сумах/Чернігові - тих?
а в Харкові бомби?
Може тому що тут не знайдемо жодного прихильника совка з Сум/Чернігова?

Ватна публіка того не розуміє.
Він все ще шукає на московії "хароших рускіх".
"Коли нація починає вмирати, найперше, що вона втрачає - мову!" Ліна Костенко
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
Мешканка Херсона обізвала хлопчика зі Львова через те, що маленький українець запитав у доньки її подруги (самі вони тимчасово переїхали до Львова з Харкова), чому вона говорить російською мовою.

Жінка-героїня відео заявила, що зараз «не на часі обговорювання питання про мову», а також дорікнула жителям західних регіонів України, що вони «війни на власні очі не бачили, і взагалі поняття не мають про що йдеться». Та й за ціни на житло не забули для переселенців.

https://t.me/glavcomua/13366


Так це ж типова любитильниця руського миру
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:Коли нація починає вмирати, найперше, що вона втрачає - мову!" Ліна Костенко


Это, наверное, когда ты изначально говорил на украинском и перешёл на другой язык.

А если ты изначально говорил на русском? Как тогда?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:37

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Коли нація починає вмирати, найперше, що вона втрачає - мову!" Ліна Костенко


Это, наверное, когда ты изначально говорил на украинском и перешёл на другой язык.

А если ты изначально говорил на русском? Как тогда?

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:47

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Коли нація починає вмирати, найперше, що вона втрачає - мову!" Ліна Костенко


Это, наверное, когда ты изначально говорил на украинском и перешёл на другой язык.

А если ты изначально говорил на русском? Как тогда?


изначально это когда? на момент образования УССР в старне было 75% украиноговорящих.
если ваших родителей сломали - то это и есть убийство нации.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всю жизнь в Днепре , родился , учился , дети , внуки , русскоговорящий , всі друзі , знайомі , по роботі , всі розмовляють російською мовою и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо . Я чудово розумію українську мову , але розмовляти складно, всі ці мовні війни це лише привід , щоб посварити Українців. Язык тут не причём , твари пришли на чужую землю и их нужно уничтожать , это я понимаю , но войны (мамочек итд ) из за языка , это не понимаю .
RTT
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:25

  RTT написав:Всю жизнь в Днепре , родился , учился , дети , внуки , русскоговорящий , всі друзі , знайомі , по роботі , всі розмовляють російською мовою и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо . Я чудово розумію українську мову , але розмовляти складно, всі ці мовні війни це лише привід , щоб посварити Українців. Язык тут не причём , твари пришли на чужую землю и их нужно уничтожать , это я понимаю , но войны (мамочек итд ) из за языка , это не понимаю .


вот именно что вы говорите только про тех кто после вас - дети, внуки.
а как говорили ваши родители? деды? прадеды? реальный процент русских от дедов-прадедов в стране не так и велик. все остальные русскоговрящие - поломанные и отказавшиеся от своего наследия. манкурты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:30

  mephala написав:
  RTT написав:Всю жизнь в Днепре , родился , учился , дети , внуки , русскоговорящий , всі друзі , знайомі , по роботі , всі розмовляють російською мовою и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо . Я чудово розумію українську мову , але розмовляти складно, всі ці мовні війни це лише привід , щоб посварити Українців. Язык тут не причём , твари пришли на чужую землю и их нужно уничтожать , это я понимаю , но войны (мамочек итд ) из за языка , это не понимаю .


вот именно что вы говорите только про тех кто после вас - дети, внуки.
а как говорили ваши родители? деды? прадеды? реальный процент русских от дедов-прадедов в стране не так и велик. все остальные русскоговрящие - поломанные и отказавшиеся от своего наследия. манкурты.

народ не тот
flyman
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  #<1 ... 2020202120222023
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