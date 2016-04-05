Южная ветка нефтепровода "Дружба", проходящая по территории Украины, снова начала работать в полную мощность после восьмидневной приостановки из-за cанкций. Российская нефть снова доходит до Чехии. Эстония и Финляндия договорились объединить системы береговой охраны. Министр обороны Эстонии заявил, что это позволит им полностью закрыть Финский залив для российских военных кораблей.
Южная ветка нефтепровода "Дружба", проходящая по территории Украины, снова начала работать в полную мощность после восьмидневной приостановки из-за cанкций. Российская нефть снова доходит до Чехии. Эстония и Финляндия договорились объединить системы береговой охраны. Министр обороны Эстонии заявил, что это позволит им полностью закрыть Финский залив для российских военных кораблей.
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Ти так страждаєш із-за зупинок нафтопроводу. Може, варто написати лист російському народу і російським лібералам, щоб вони перестали вбивати українців?
бажання в пуйла віддати Львів - Польщі - було... А от виконати не зміг Бажання захопити Київ( Чернігів, Суми) було - але там виявилось дуже мало прихильників і там облом...Так загинуло кілька сотень мирних... Переходимо до Харкова Кількись ватних ладів у Харкові на порядок більше ніж ватників на Київщині/Чернігівщині...і що бачимо? - бачимо що бомб на Харків летить на порядок більше ніж на Київ... Переходимо в ОРДЛО...там взагалі треш , бо ватних ладів там ще на порядок більше ніж в Харкові - там взагалі відбувається пуйлом стерилізація ватного населення чоловічої статі віком в 18-60 років...
Можна звичайно пояснювати про кордони і так далі... Але Рівне до кордону з Білорусью знаходиться на такій же відстані як Харків до кордону з росією.. То чому в Рівному/Ковелі/Сумах/Чернігові - тих? а в Харкові бомби? Може тому що тут не знайдемо жодного прихильника совка з Сум/Чернігова?
Ватна публіка того не розуміє. Він все ще шукає на московії "хароших рускіх". "Коли нація починає вмирати, найперше, що вона втрачає - мову!" Ліна Костенко
Мешканка Херсона обізвала хлопчика зі Львова через те, що маленький українець запитав у доньки її подруги (самі вони тимчасово переїхали до Львова з Харкова), чому вона говорить російською мовою.
Жінка-героїня відео заявила, що зараз «не на часі обговорювання питання про мову», а також дорікнула жителям західних регіонів України, що вони «війни на власні очі не бачили, і взагалі поняття не мають про що йдеться». Та й за ціни на житло не забули для переселенців.
Всю жизнь в Днепре , родился , учился , дети , внуки , русскоговорящий , всі друзі , знайомі , по роботі , всі розмовляють російською мовою и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо . Я чудово розумію українську мову , але розмовляти складно, всі ці мовні війни це лише привід , щоб посварити Українців. Язык тут не причём , твари пришли на чужую землю и их нужно уничтожать , это я понимаю , но войны (мамочек итд ) из за языка , это не понимаю .
RTT написав:Всю жизнь в Днепре , родился , учился , дети , внуки , русскоговорящий , всі друзі , знайомі , по роботі , всі розмовляють російською мовою и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо . Я чудово розумію українську мову , але розмовляти складно, всі ці мовні війни це лише привід , щоб посварити Українців. Язык тут не причём , твари пришли на чужую землю и их нужно уничтожать , это я понимаю , но войны (мамочек итд ) из за языка , это не понимаю .
вот именно что вы говорите только про тех кто после вас - дети, внуки. а как говорили ваши родители? деды? прадеды? реальный процент русских от дедов-прадедов в стране не так и велик. все остальные русскоговрящие - поломанные и отказавшиеся от своего наследия. манкурты.
RTT написав:Всю жизнь в Днепре , родился , учился , дети , внуки , русскоговорящий , всі друзі , знайомі , по роботі , всі розмовляють російською мовою и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо . Я чудово розумію українську мову , але розмовляти складно, всі ці мовні війни це лише привід , щоб посварити Українців. Язык тут не причём , твари пришли на чужую землю и их нужно уничтожать , это я понимаю , но войны (мамочек итд ) из за языка , это не понимаю .
вот именно что вы говорите только про тех кто после вас - дети, внуки. а как говорили ваши родители? деды? прадеды? реальный процент русских от дедов-прадедов в стране не так и велик. все остальные русскоговрящие - поломанные и отказавшиеся от своего наследия. манкурты.