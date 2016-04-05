Додано: Суб 13 сер, 2022 08:45

otg написав: Прапорщик ти часом не родич Фаріон? Прапорщик ти часом не родич Фаріон?

А правильно поставлене питання - це половина вірної відповіді...

Черговий срачист..1 Я не проти мови2 Я за те , щоб ті хто користуються російською в побуті, зрозуміли що наявність великої кількості таких користувачів - різко збільшує бажання пуйла захопити території масово заселені носіями російської.Звідси висновокЯкщо людина не зрозуміє що причиною її біди є її поведінка - то їй ніхто не захистить цю людину від бомб...Якщо людина не зрозуміє що алкоголь в надмірних кількостях це зло ( аргументація що її батьки пили і нічого (говорили російською і нічого) - це не допоможе їй стати алконезалежною.Поки буде росія на наших кордонах - до того часу російська буде додатковим елементом небезпеки...але наголошуюСаме для носія мови...І вбивати її за російську мову будуть не українці- а саме злодії всього і вся з лаптєстану ( при чому чеченці і буряти якраз і не є ні росіянами , ні носіями російської) але саме вони будуть вчити і дозволяти чи забороняти жити...ПСВ ЗМІ спеціально створюють враження протистояння Клоуна і Бариги...Насправді протистояння відбувається в головах кожногоМіж тими хто хоче щоб їм зробили добре ( ждуни/популісти)І тими хто хоче щоб їм не заважали робити собі добре( активна частина суспільства)...І проблема не в діях..а в розумінні і признанні своїх помилок..Розмінування Чонгару на момент розмінування в 2020 році - не було поганою дією , адже воно йшло в контексті створення передумов миру з росією....Але коли прийшов 24-02-2022 - стало ясно що розмінування Чонгару і будівництво доріг замість Вільх/Громів - було помилкою...Так от, коли б прихильники сонцесяйного і сам сонцесяйний - признали б що ті дії були помилковими - це б створило умови для того , щоб вони в своїй поведінці почали шукати свої помилки..