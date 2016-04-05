RTT написав:Всю жизнь в Днепре , родился , учился , дети , внуки , русскоговорящий , всі друзі , знайомі , по роботі , всі розмовляють російською мовою и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо . Я чудово розумію українську мову , але розмовляти складно, всі ці мовні війни це лише привід , щоб посварити Українців. Язык тут не причём , твари пришли на чужую землю и их нужно уничтожать , это я понимаю , но войны (мамочек итд ) из за языка , это не понимаю .
Нема ділення громадян за мовою,расою,національністю, є тільки один діагноз - бидло. Уже мільон разів перемили, а віз і нині там, Державна мова українська, разговорная - любая которой владеешь.
RTT написав:Всю жизнь в Днепре , родился , учился , дети , внуки , русскоговорящий , всі друзі , знайомі , по роботі , всі розмовляють російською мовою и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо . Я чудово розумію українську мову , але розмовляти складно, всі ці мовні війни це лише привід , щоб посварити Українців. Язык тут не причём , твари пришли на чужую землю и их нужно уничтожать , это я понимаю , но войны (мамочек итд ) из за языка , это не понимаю .
вот именно что вы говорите только про тех кто после вас - дети, внуки. а как говорили ваши родители? деды? прадеды? реальный процент русских от дедов-прадедов в стране не так и велик. все остальные русскоговрящие - поломанные и отказавшиеся от своего наследия. манкурты.
budivelnik написав: Ти за тих хто воює проти України? Якщо так - то твоя свобода це не твоя заслуга - це хтось в СБУ недопрацював...
Прапорщик ти часом не родич Фаріон? Де там твоя родичка? З санітарною сумкою через плече на фронті вчить мови російськомовнимх захисників? А може ти як і вона бувший комсорг? На жаль не вспів? Піонером був? Я вже скільки наблюдаю цей мовний срач і все більше розумію що це навмисно. Мабуть Путіну дуже вигідно щоб такі як Фаріон розпалювали ворожнецю між різними носіями мови. Прапорщик розповідає що це все за мови? Ну частково правий. Вони там рахують россійськомовних руськіми, але ти послухай іх спікерів і украіномовних вони рахуть своїми. Найбільшим наративом для захватницької війни було навіть не це, а то що Україна була під російською імперією, а потім під союзом. Так ліпше залізь в історію та стри цю інфу. Ах да про твою цитату, ну так ти виконуєш наратив Путіна посіяти розбрат в середі українського народу? Може дійсно СБУ недопрацював?
RTT написав:и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо.
Этим отличны цивилизованные политические нации от нецивилизованных. Жителю франкоговорящего кантона Швейцарии в голову не придёт пенять жителю немецкоговорящего кантона. Если политическая нация не эволюционирует в сторону цивилизации, то происходит обратный процесс деградации.
mephala Прадеда не помню , деды , родители на русском , все коренные Днепр , Украинцы в паспорте , внуки и дети сейчас стараются уже на Украинском по возможности говорить , в магазинах так точно , внуки свои гатжеты перевели на Украинский , я спокойно к этому отношусь и в целом не могу понять почему люди из за языка так скандалят .
RTT написав:и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо.
Этим отличны цивилизованные политические нации от нецивилизованных. Жителю франкоговорящего кантона Швейцарии в голову не придёт пенять жителю немецкоговорящего кантона. Если политическая нация не эволюционирует в сторону цивилизации, то происходит обратный процесс деградации.
любая нация борется за выживание. позволить себе расслабиться можно только тогда когда тебя никто не убивает. а украинцев именно убивали и через язык в том числе.
ЗЫ кстати как борются в демократических странах можно для примера взять Францию. поинтересуйтесь как там начали бороться против англикизации. думаю у вас поубавится пыл рассказывать что мы все должны возлюбить русский на примере европейцев.
Черговий срачист.. 1 Я не проти мови 2 Я за те , щоб ті хто користуються російською в побуті, зрозуміли що наявність великої кількості таких користувачів - різко збільшує бажання пуйла захопити території масово заселені носіями російської.
Звідси висновок Якщо людина не зрозуміє що причиною її біди є її поведінка - то їй ніхто не захистить цю людину від бомб... Якщо людина не зрозуміє що алкоголь в надмірних кількостях це зло ( аргументація що її батьки пили і нічого (говорили російською і нічого) - це не допоможе їй стати алконезалежною.
Поки буде росія на наших кордонах - до того часу російська буде додатковим елементом небезпеки...але наголошую Саме для носія мови...І вбивати її за російську мову будуть не українці- а саме злодії всього і вся з лаптєстану ( при чому чеченці і буряти якраз і не є ні росіянами , ні носіями російської) але саме вони будуть вчити і дозволяти чи забороняти жити...
ПС В ЗМІ спеціально створюють враження протистояння Клоуна і Бариги... Насправді протистояння відбувається в головах кожного Між тими хто хоче щоб їм зробили добре ( ждуни/популісти) І тими хто хоче щоб їм не заважали робити собі добре( активна частина суспільства)... І проблема не в діях..а в розумінні і признанні своїх помилок.. Розмінування Чонгару на момент розмінування в 2020 році - не було поганою дією , адже воно йшло в контексті створення передумов миру з росією.... Але коли прийшов 24-02-2022 - стало ясно що розмінування Чонгару і будівництво доріг замість Вільх/Громів - було помилкою... Так от, коли б прихильники сонцесяйного і сам сонцесяйний - признали б що ті дії були помилковими - це б створило умови для того , щоб вони в своїй поведінці почали шукати свої помилки.. А правильно поставлене питання - це половина вірної відповіді...
RTT написав:mephala Прадеда не помню , деды , родители на русском , все коренные Днепр , Украинцы в паспорте , внуки и дети сейчас стараются уже на Украинском по возможности говорить , в магазинах так точно , внуки свои гатжеты перевели на Украинский , я спокойно к этому отношусь и в целом не могу понять почему люди из за языка так скандалят .
RTT написав:и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо.
Этим отличны цивилизованные политические нации от нецивилизованных. Жителю франкоговорящего кантона Швейцарии в голову не придёт пенять жителю немецкоговорящего кантона. Если политическая нация не эволюционирует в сторону цивилизации, то происходит обратный процесс деградации.
любая нация борется за выживание. позволить себе расслабиться можно только тогда когда тебя никто не убивает. а украинцев именно убивали и через язык в том числе.
ЗЫ кстати как борются в демократических странах можно для примера взять Францию. поинтересуйтесь как там начали бороться против англикизации. думаю у вас поубавится пыл рассказывать что мы все должны возлюбить русский на примере европейцев.
вже писав, що поділ на нації, це так як поділ на тих що родився в різні дні тижня. Не розумію, чому людина не може вільно переміщатися, розмовляти вільно, і т.д. а йде нав"язування що потрібно стояти як худоба в стойлі і тільки мекати (або бекати), а кругом вовки і тільки пастор з своїми псами сохранить своє бидло на своєму ранчо.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 сер, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
[quote="5473971:RTT"]mephala Прадеда не помню , деды , родители на русском , все коренные Днепр , Украинцы в паспорте , внуки и дети сейчас стараются уже на Украинском по возможности говорить , в магазинах так точно , внуки свои гатжеты перевели на Украинский , я спокойно к этому отношусь и в целом не могу понять почему люди из за языка так скандалят .[/quot
Скандалят, потому что Власть дала установку, что бы отвести др. проблемы в стране. А народ подхватил и теперь начинают за всеми наблюдать, кто и на каком языке розмовляють. У нас в городе спокойно существует ленинский районный суд. Как то странно, чего патриоты сюда не идут и не сносят табличку у входа??? Страшно.... или нет указания.... Зато за язык везде крики...и слежка. Сайт суда. Как положено на украинском - Ленінський, даже з великої букви)) https://ln.zp.court.gov.ua/sud0814/