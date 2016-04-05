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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20232024202520262027>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

18 серпня 1941 року о 20:15 після отримання інформації про прорив німецьких військ в районі Запоріжжя греблю ДніпроГЕСу було підірвано працівниками НКВС[6][7]. Вибух на ДніпроГЕСі готували начальник Відділу військово-інженерного управління штаба Південного фронту підполковник Олексій Петровський та представник Генерального штабу Червоної армії, начальник окремого науково-дослідного воєнно-інженерного інституту (Москва) воєнний інженер 1-го рангу Борис Єпов.[8]. Вибух був підготовлений заздалегідь ще на початку серпня і постфактум схвалений Сталіним[9]. Внаслідок вибуху 20 тонн толу (за іншими даними — амоналу) в греблі виникла пробоїна завдовжки 175,5  метрів ( неушкодженими залишилися бики № 10 та № 21 ) та заввишки 21,2 м, через яку ринула вниз майже шестиметрова хвиля[10], спричинивши руйнування будинків у береговій зоні. Найбільше від раптової повені постраждали жителі низинного району міста - там були розташовані пристань, судноремонтний завод і склади. За спогадами очевидців, наслідки потопу тут були схожі на весняний паводок що підтопив вулиці, прилеглі до берегу Дніпра.

Про майбутній вибух чекістське командування підривників, що виконували спецзавдання, не повідомило ані місцеве населення, ані військове керівництво[12], тож виконавців вибуху радянська контррозвідка заарештувала, як ворожих диверсантів, проте після втручання керівництва випустила[6]. Вибух призвів до руйнації машинного залу і припинення енергопостачання, внаслідок чого була паралізована діяльність промислових підприємств Запоріжжя.

Жертви серед червоноармійців та цивільного населення часто оцінюються цифрами від 20 тисяч[13] до 80 -120 тисяч осіб[14], що однак не підтверджується жодними свідченнями та розслідуваннями. Навпаки, у документах 274-ї стрілецької дивізії згадується що після підриву підрозділи дивізії продовжують утримувати острів Хортиця ( знаходиться за 1,5 кілометри від греблі нижче за течією ), а в донесеннях 2-го кавалерійського корпусу 18-ї та 9-ї армій відзначається що вони "в цілому успішно переправилися на лівий берег Дніпра". Втрати німецької армії не відомі, але з огляду на те, що гребля була зруйнована при наближенні гітлерівців - навряд чи вони були взагалі.

Деякі дослідники ставлять під сумнів число людських втрат, як не підтверджене документально, та вважають, що підрив греблі був хоч і вимушеним, але обґрунтованим кроком, оскільки боєздатність затоплених військ була низькою і вони потенційно не були здатними зупинити німецький наступ.[15]

Після захоплення Запоріжжя вермахтом (через 46 діб після вибуху) німецькі будівельні частини відновили зруйновану частину греблі, а влітку 1942 року замість обладнання, виведеного з ладу, запрацювало нове — німецького виробництва.

Після змін становища на фронті, ще задовго до початку свого відступу, німці почали готувати ДніпроГЕС до руйнування. У березні вони завезли перші 12 вагонів вибухівки та приступили до мінування греблі. Усього для руйнування ДніпроГЕСу гітлерівці підвезли понад 200 тонн вибухових речовин і десятки авіабомб. При цьому бомби укладалися безпосередньо в турбіни по п'ять штук в кожну. У військових мемуарах пишеться, що німці планували висадити в повітря всю греблю цілком, але була зруйнована лише частина[16].


https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94% ... 0%95%D0%A1
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:
  RTT написав:mephala
Прадеда не помню , деды , родители на русском , все коренные Днепр , Украинцы в паспорте , внуки и дети сейчас стараются уже на Украинском по возможности говорить , в магазинах так точно , внуки свои гатжеты перевели на Украинский , я спокойно к этому отношусь и в целом не могу понять почему люди из за языка так скандалят .[/quot

Скандалят, потому что Власть дала установку, что бы отвести др. проблемы в стране. А народ подхватил и теперь начинают за всеми наблюдать, кто и на каком языке розмовляють.
У нас в городе спокойно существует ленинский районный суд. Как то странно, чего патриоты сюда не идут и не сносят табличку у входа??? Страшно.... или нет указания.... Зато за язык везде крики...и слежка.
Сайт суда. Как положено на украинском - Ленінський, даже з великої букви))
https://ln.zp.court.gov.ua/sud0814/
https://ln.kr.court.gov.ua/sud1111/

https://poltava365.com/2627-nazvi-oktya ... a-len.html
Востаннє редагувалось GALeon в Суб 13 сер, 2022 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:совкове минуле: кругом одні вороги

Мені прикро, про що далі говорити , я як можу через свої можливості допомагаю зсу , а Ви ? щомісяця з пенсії перекладаю денюжку, донька в'яже в школі кікмари, все це добровільно і безкорисливо, я до мозку кісток ненавиджу русню і вся моя сім'я, але розмовляю російською, я ворог? А ви такими звинуваченнями тільки нагнітає.
Если написал с ошибками уж простите . Я врагом себя не считаю.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Прапорщик ти часом не родич Фаріон? Де там твоя родичка?

Стули свою чорнороту пельку хамло :twisted: І навчись нормально спілкуватись на форумі, а якщо не вистачає мізків адекватно себе вести серед людей - ліпше мовчи може тоді за розумного зійдеш :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 13 сер, 2022 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:11

  crumd написав:
  RTT написав:и мне непонятно стремление западных регионов гнобить , заставлять меня менять язык общения , нам кажуть що ми у вільній країні живемо.

Этим отличны цивилизованные политические нации от нецивилизованных. Жителю франкоговорящего кантона Швейцарии в голову не придёт пенять жителю немецкоговорящего кантона. Если политическая нация не эволюционирует в сторону цивилизации, то происходит обратный процесс деградации.

Цивилізації у деяких в мізках не вистачає, бо у тих у кого мізкі є ті розуміють паралелі про напад російськомовного мордору на українців і мирний ненапад франко та німецькомовних кантонів одне на одного :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:17

  flyman написав:Не розумію, чому людина не може вільно переміщатися, розмовляти вільно, і т.д. а йде нав"язування що потрібно стояти як худоба в стойлі і тільки мекати (або бекати), а кругом вовки і тільки пастор з своїми псами сохранить своє бидло на своєму ранчо.


а я так само не розумію навіщо кордони на планеті. я хочу вільно переміщатись а не всі ці паспорти, таможні, візи. поділ за якимсь критерієм є завжди - свідомий чи підсвідомий.
просто одні правила поділу моджть вам подобатися а інші ні.
ви ж не спілкуєтеся з будь ким наприклад - отже розподіляєте людей.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вспомним, сколько раз за последние 400 лет враги Украины и украинцев пытались ограничить употребление украинского языка.

1622 — приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого.

1696 — постановление польского сейма о введении польского языка в судах и учреждениях Правобережной Украины.

1690 — осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других.

1720 — указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг.

1729 — приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения.

1763 — указ Екатерины II о запрещении преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии.

1769 — запрет Синода печатать и использовать украинский букварь.

1775 — разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях.

1789 — распоряжение Эдукационной комиссии польского сейма о закрытии всех украинских школ.

1817 — введение польского языка во всех народных школах Западной Украины.

1832 — реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения.

1847 — разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других.

1859 — Министерством вероисповеданий и наук Австро-Венгрии в Восточной Галиции и Буковине предпринята попытка заменить украинскую кириллическую азбуку латинской.

1862 — закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины.

1863 — Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может».

1864 — принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке.

1869 — введение польского языка в качестве официального языка образования и администрации Восточной Галиции.

1870 — разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение».

1876 ​​- Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен.

1881 — запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке.

1884 — запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях.

1888 — указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 — запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 — запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.

1911 — постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 — запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.

1914, 1916 — кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.

1922 — провозглашение частью руководства ЦК РКП (б) и ЦК КП (б) «теории» борьбы в Украине двух культур — городской (русской) и крестьянской (украинской), в которой победить должна первая.

1924 — закон Польской республики об ограничении использования украинского языка в административных органах, суде, образовании на подвластных полякам украинских землях.

1924 — закон Румынского королевства об обязательствах всех «румын», которые «потеряли материнскую речь», давать образование детям только в румынских школах.

1925 — окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове

1926 — письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».

1933 — телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».

1933 — отмена в Румынии министерского распоряжения от 31 декабря 1929 г., которым разрешались несколько часов украинского языка в неделю в школах с большинством учеников-украинцев.

1934 — специальное распоряжение министерства воспитания Румынии об увольнении с работы «за враждебное отношение к государству и румынскому народу» всех украинских учителей, требовавших возвращения в школу украинского языка.

1938 — постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.

1947 — операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.

1958 — закрепление в ст. 20 Основ Законодательства СССР и союзных республик о народном образовании положения о свободном выборе языка обучения, изучении всех языков, кроме русского, по желанию родителей учеников.

1960-1980 — массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.

1970 — приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972 — запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.

1973 — запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».

1974 — постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию создания Союза Советских Социалистических Республик», где впервые провозглашается создание «новой исторической общности — советского народа», официальный курс на денационализацию.

1978 — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию изучения и изложения русского языка в союзных республиках» («Брежневский циркуляр»).

1983 — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях союзных республик» («Андроповский указ»).

1984 — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы».

1984 — начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка.

1984 — приказ Министерства культуры СССР о переводе делопроизводства во всех музеях Советского Союза на русский язык.

1989 — постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».

1990 — принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.

2012- принятие Верховной Радой Украины проекта Закона «Об основах государственной языковой политики», который грозит значительным сужением сферы использования украинского языка в ключевых сферах жизни в большинстве регионов Украины. Подробно об этом: «Закон о языке»: умело посеян раздор в Украине.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати я тоже заметил, чем больше рус.говорящих, тем быстрее был захват территории. Совпадение? Не думаю.

Кстати, в Днепре предателей мама дорогая. Большинство в режиме ожидания, как мой ноутбук.
Представьте сколько их южнее и восточнее
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:23

Эффективность вооруженных сил Украины — 12 из 10!
Детали: в Пентагоне высоко оценили действия ВСУ на фронтах в последнее время. По словам представителя, "на все это повлияла способность украинцев доставать (российские) командные пункты, склады боеприпасов, тылового обеспечения и логистики".
"Они нашли способы делать такое, о чем мы и подумать не могли", — добавили в Минобороны США (https://www.defense.gov/News/News-Stori ... rth-south/).
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:24

  mephala написав:
  flyman написав:Не розумію, чому людина не може вільно переміщатися, розмовляти вільно, і т.д. а йде нав"язування що потрібно стояти як худоба в стойлі і тільки мекати (або бекати), а кругом вовки і тільки пастор з своїми псами сохранить своє бидло на своєму ранчо.


а я так само не розумію навіщо кордони на планеті. я хочу вільно переміщатись а не всі ці паспорти, таможні, візи. поділ за якимсь критерієм є завжди - свідомий чи підсвідомий.
просто одні правила поділу моджть вам подобатися а інші ні.
ви ж не спілкуєтеся з будь ким наприклад - отже розподіляєте людей.

але це ж я вирішую, а не уряд, чи хто там... свідомий вибір
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