Додано: Суб 13 сер, 2022 09:20

Вспомним, сколько раз за последние 400 лет враги Украины и украинцев пытались ограничить употребление украинского языка.



1622 — приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого.



1696 — постановление польского сейма о введении польского языка в судах и учреждениях Правобережной Украины.



1690 — осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других.



1720 — указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг.



1729 — приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения.



1763 — указ Екатерины II о запрещении преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии.



1769 — запрет Синода печатать и использовать украинский букварь.



1775 — разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях.



1789 — распоряжение Эдукационной комиссии польского сейма о закрытии всех украинских школ.



1817 — введение польского языка во всех народных школах Западной Украины.



1832 — реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения.



1847 — разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других.



1859 — Министерством вероисповеданий и наук Австро-Венгрии в Восточной Галиции и Буковине предпринята попытка заменить украинскую кириллическую азбуку латинской.



1862 — закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины.



1863 — Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может».



1864 — принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке.



1869 — введение польского языка в качестве официального языка образования и администрации Восточной Галиции.



1870 — разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение».



1876 ​​- Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен.



1881 — запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке.



1884 — запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях.



1888 — указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.



1892 — запрет переводить книги с русского языка на украинский.



1895 — запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.



1911 — постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.



1914 — запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.



1914, 1916 — кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.



1922 — провозглашение частью руководства ЦК РКП (б) и ЦК КП (б) «теории» борьбы в Украине двух культур — городской (русской) и крестьянской (украинской), в которой победить должна первая.



1924 — закон Польской республики об ограничении использования украинского языка в административных органах, суде, образовании на подвластных полякам украинских землях.



1924 — закон Румынского королевства об обязательствах всех «румын», которые «потеряли материнскую речь», давать образование детям только в румынских школах.



1925 — окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове



1926 — письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».



1933 — телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».



1933 — отмена в Румынии министерского распоряжения от 31 декабря 1929 г., которым разрешались несколько часов украинского языка в неделю в школах с большинством учеников-украинцев.



1934 — специальное распоряжение министерства воспитания Румынии об увольнении с работы «за враждебное отношение к государству и румынскому народу» всех украинских учителей, требовавших возвращения в школу украинского языка.



1938 — постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.



1947 — операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.



1958 — закрепление в ст. 20 Основ Законодательства СССР и союзных республик о народном образовании положения о свободном выборе языка обучения, изучении всех языков, кроме русского, по желанию родителей учеников.



1960-1980 — массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.



1970 — приказ о защите диссертаций только на русском языке.



1972 — запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.



1973 — запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».



1974 — постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию создания Союза Советских Социалистических Республик», где впервые провозглашается создание «новой исторической общности — советского народа», официальный курс на денационализацию.



1978 — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию изучения и изложения русского языка в союзных республиках» («Брежневский циркуляр»).



1983 — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях союзных республик» («Андроповский указ»).



1984 — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы».



1984 — начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка.



1984 — приказ Министерства культуры СССР о переводе делопроизводства во всех музеях Советского Союза на русский язык.



1989 — постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».



1990 — принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.



2012- принятие Верховной Радой Украины проекта Закона «Об основах государственной языковой политики», который грозит значительным сужением сферы использования украинского языка в ключевых сферах жизни в большинстве регионов Украины. Подробно об этом: «Закон о языке»: умело посеян раздор в Украине.