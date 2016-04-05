flyman написав:Не розумію, чому людина не може вільно переміщатися, розмовляти вільно, і т.д. а йде нав"язування що потрібно стояти як худоба в стойлі і тільки мекати (або бекати), а кругом вовки і тільки пастор з своїми псами сохранить своє бидло на своєму ранчо.
а я так само не розумію навіщо кордони на планеті. я хочу вільно переміщатись а не всі ці паспорти, таможні, візи. поділ за якимсь критерієм є завжди - свідомий чи підсвідомий. просто одні правила поділу моджть вам подобатися а інші ні. ви ж не спілкуєтеся з будь ким наприклад - отже розподіляєте людей.
але це ж я вирішую, а не уряд, чи хто там... свідомий вибір
так ви проти поділу на сорти чи проти того щоб сорти визначала держава?
crumd написав:Хотите сказать что если нецивилизованные жители ЗУ пеняют жителям ЮВУ на их русский язык, то это означает что ЮВУ напало на ЗУ?
Ні, хочу сказати про відсутність цивилізації у вашій голові і про наївне чи навмисно-показове нерозуміння причино наслідкових подій пов'заних з найкривавішою наймастабнішою війною з часів другої світової. Дитина просто чесно по дитячому спитала - чому? В цієї дитини більше розуміння про війну ніж у більшості тут на форумі. Я російськомоний - виріс у росіськомовній сім'ї, вчився в російській школі, закінчив мед інститут в леніграді, чвертьстоліття розмовляв російською і задового до 2014 року перейшов на українську. Чому? От коли дасте самі собі відповідь на це питання, тоді, можливо, щось і зрозумієте, а так це все марно.
flyman написав:але це ж я вирішую, а не уряд, чи хто там... свідомий вибір
так ви проти поділу на сорти чи проти того щоб сорти визначала держава?
дьорг-передьорг,
не ділю на сорти, а вибираю: що, як, з ким і т.д.
якщо сьогодні їм картоплю, то це не означає що ненавиджу помідори, якось так
для того щоб обрати що, як, с ким спочатку треба поділити з ким буду з ким не буду. така сутність людини - вона кучкується у гурт за певними ознаками. і коли людство переросте це невідомо. але точно не скоро. нажаль серед російськомовних дуже багато хто не став українцем. тому суспільство і намагається ідентифікувати потенційних зрадників. через це страждають російськомовні які є дійсно українцями. в нас війна на виживання нації. і не тільки нації по етносу а як політичної нації.