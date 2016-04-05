RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 20242025202620272028>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:25

Піони

Цікавий репортаж про побратимів Успіха. Більшого калібру))

https://m.youtube.com/watch?v=3M62I4_WDwQ
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25429
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:паралелі про напад російськомовного мордору на українців і мирний ненапад франко та німецькомовних кантонів одне на одного

Хотите сказать что если нецивилизованные жители ЗУ пеняют жителям ЮВУ на их русский язык, то это означает что ЮВУ напало на ЗУ?
crumd
 
Повідомлень: 597
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:36

  flyman написав:
  mephala написав:
  flyman написав:Не розумію, чому людина не може вільно переміщатися, розмовляти вільно, і т.д. а йде нав"язування що потрібно стояти як худоба в стойлі і тільки мекати (або бекати), а кругом вовки і тільки пастор з своїми псами сохранить своє бидло на своєму ранчо.


а я так само не розумію навіщо кордони на планеті. я хочу вільно переміщатись а не всі ці паспорти, таможні, візи. поділ за якимсь критерієм є завжди - свідомий чи підсвідомий.
просто одні правила поділу моджть вам подобатися а інші ні.
ви ж не спілкуєтеся з будь ким наприклад - отже розподіляєте людей.

але це ж я вирішую, а не уряд, чи хто там... свідомий вибір


так ви проти поділу на сорти чи проти того щоб сорти визначала держава? :?
mephala
 
Повідомлень: 7538
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:40

Русскоговорящие в ВСУ - это предатели?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 528
З нами з: 22.01.18
Подякував: 320 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:40

  mephala написав:
  flyman написав:але це ж я вирішую, а не уряд, чи хто там... свідомий вибір


так ви проти поділу на сорти чи проти того щоб сорти визначала держава? :?

дьорг-передьорг,

не ділю на сорти, а вибираю: що, як, з ким і т.д.

якщо сьогодні їм картоплю, то це не означає що ненавиджу помідори, якось так
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29513
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Хотите сказать что если нецивилизованные жители ЗУ пеняют жителям ЮВУ на их русский язык, то это означает что ЮВУ напало на ЗУ?

Ні, хочу сказати про відсутність цивилізації у вашій голові і про наївне чи навмисно-показове нерозуміння причино наслідкових подій пов'заних з найкривавішою наймастабнішою війною з часів другої світової. Дитина просто чесно по дитячому спитала - чому? В цієї дитини більше розуміння про війну ніж у більшості тут на форумі. Я російськомоний - виріс у росіськомовній сім'ї, вчився в російській школі, закінчив мед інститут в леніграді, чвертьстоліття розмовляв російською і задового до 2014 року перейшов на українську. Чому? От коли дасте самі собі відповідь на це питання, тоді, можливо, щось і зрозумієте, а так це все марно.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5654
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6299 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Грйс-мэн написав:Русскоговорящие в ВСУ - это предатели?

Для дурачків та ідіотів які задають такі питання відповідь очевидна :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5654
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6299 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:52

Можно подумать, что в 30км. зоне от границ на Западе страны все розмовляють на укр. мові???
Там суржик такой...., 80% венгерского, румынского, словацкого, 10% русского и 5% украинского. :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5611
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:55

  Василь-Рівне написав:
  otg написав:Прапорщик ти часом не родич Фаріон? Де там твоя родичка?

Стули свою чорнороту пельку хамло :twisted: І навчись нормально спілкуватись на форумі, а якщо не вистачає мізків адекватно себе вести серед людей - ліпше мовчи може тоді за розумного зійдеш :mrgreen:
Вася не нервуй. Тут ти ведеш себе неадекватно, а я прапорщику пояснив кто більш працює на Путєна. І це очевидно.
otg
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:55

  flyman написав:
  mephala написав:
  flyman написав:але це ж я вирішую, а не уряд, чи хто там... свідомий вибір


так ви проти поділу на сорти чи проти того щоб сорти визначала держава? :?

дьорг-передьорг,

не ділю на сорти, а вибираю: що, як, з ким і т.д.

якщо сьогодні їм картоплю, то це не означає що ненавиджу помідори, якось так


для того щоб обрати що, як, с ким спочатку треба поділити з ким буду з ким не буду.
така сутність людини - вона кучкується у гурт за певними ознаками.
і коли людство переросте це невідомо. але точно не скоро.
нажаль серед російськомовних дуже багато хто не став українцем. тому суспільство і намагається ідентифікувати потенційних зрадників. через це страждають російськомовні які є дійсно українцями. в нас війна на виживання нації. і не тільки нації по етносу а як політичної нації.
mephala
 
Повідомлень: 7538
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 20242025202620272028>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн, Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100388
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3541
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.