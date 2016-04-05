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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:03
mephala написав: flyman написав: mephala написав:
так ви проти поділу на сорти чи проти того щоб сорти визначала держава?
дьорг-передьорг,
не ділю на сорти, а вибираю: що, як, з ким і т.д.
якщо сьогодні їм картоплю, то це не означає що ненавиджу помідори, якось так
для того щоб обрати що, як, с ким спочатку треба поділити з ким буду з ким не буду.
така сутність людини - вона кучкується у гурт за певними ознаками.
і коли людство переросте це невідомо. але точно не скоро.
нажаль серед російськомовних дуже багато хто не став українцем. тому суспільство і намагається ідентифікувати потенційних зрадників. через це страждають російськомовні які є дійсно українцями. в нас війна на виживання нації. і не тільки нації по етносу а як політичної нації.
та в тебе і в таких як ти треба поділити: це тумба-юмба племя, а це племя орків, а це "гандони, але свої", о ти як керманичі, думають якщо вони багатіють обородками і крадіжками, то і пересічені 100% такі самі. Помилка вижившого "слуги".
Тут ліплять горбату думку, що десь там вумний дятько знає що кожному потрібно, в СРСР теж партія вирішувала за кожного, думати потрібно було, а коливатися разом із лінією партії.
Вірною дорогою, тавагіщі.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:07
beee написав:
Кстати я тоже заметил, чем больше рус.говорящих, тем быстрее был захват территории. Совпадение? Не думаю.
Кстати, в Днепре предателей мама дорогая. Большинство в режиме ожидания, как мой ноутбук.
Представьте сколько их южнее и восточнее
А Вы не задумывались что кроме очевидной империалистической и захватнической сущности Путена во многом виноваты наши. Когда человека что то заставляешь мимо его воли у него возникает обратный рефлекс. Сколько уже говорено-переговорено про мовный вопрос что это очень деликатный вопрос и к нему нужно подходить зважено, но всегда найдутся Фарионы которые хотят переломить через колено. Ну ладно прапорщик образованием слаб, но Фарион, например не дура. Хотим мы того не хотим, но как мин еще одно поколение будет говорить на русском. Зачем кто то хочет их чмырить? Что бы они были на стороне Путена?
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otg
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:15
Интересно а сколько бы согласилось на западе страны сейчас жителей получить вторые паспорта Польши, Румынии, Венгрии, Словакии или др. европейской страны?
Честно говоря даже вопрос по др. можно сформировать - сколько жителей западной Украины готовы из сундуков достать и отдать вторые свои паспорта европейских государств???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 13 сер, 2022 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:16
otg написав:
А Вы не задумывались что кроме очевидной империалистической и захватнической сущности Путена во многом виноваты наши. Когда человека что то заставляешь мимо его воли у него возникает обратный рефлекс. Сколько уже говорено-переговорено про мовный вопрос что это очень деликатный вопрос и к нему нужно подходить зважено, но всегда найдутся Фарионы которые хотят переломить через колено. Ну ладно прапорщик образованием слаб, но Фарион, например не дура. Хотим мы того не хотим, но как мин еще одно поколение будет говорить на русском. Зачем кто то хочет их чмырить? Что бы они были на стороне Путена?
Красиво , добавить нечего , это кому то полюбому нужно , разосрать народ , сейчас это как никогда ненужно делать . Сайты , документы , в магазинах , все что связано с этим , да согласен , но заставлять силой между собой общаться это ни к чему хорошему неприводит , из за чего и сыр бор .
Востаннє редагувалось RTT
в Суб 13 сер, 2022 10:24, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:19
flyman
так я про це й кажу - ми завжди і постійно всіх сортуємо. свідомо чи підсвідомо.
така сутність людини. від цього нікуди не подітися на жаль.
просто одні критерії поділу законодавчо заборонені а інші ні.
в нашій ситуації обмеження для російської мови це як захист кордонів. ви ж не проти того що в України існують кордони?
якби росія не корчувала українське впродовж 400 років то й ставлення до російської було б інше. хоча і розумієш що зрадник визначається не мовою але все одно наслідки корчування українського не могли не вдарити бумерангом по російському. а після їх нападу так взагалі я не розумію чому нащадки тих хто спілкувався українською так р’яно захищають свою російськомовність.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:19
mephala написав:
нажаль серед російськомовних дуже багато хто не став українцем. тому суспільство і намагається ідентифікувати потенційних зрадників.
Уточняйте - суспильство нецивилизованное, примитивное, первобытное. Цивилизованному франкоговорящему швейцарцу в голову не придёт искать зрадныкив среди немецкоговорящих швейцарцев. Если общество не развивается в сторону прогресса, то впереди его ждёт деградация и разложение.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:24
Почему например США и Австралия говорят не на родном языке, а на языке оккупантов?
А почему в Канаде не на канадском, а на двух оккупантских?
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:26
crumd написав: mephala написав:
нажаль серед російськомовних дуже багато хто не став українцем. тому суспільство і намагається ідентифікувати потенційних зрадників.
Уточняйте - суспильство нецивилизованное, примитивное, первобытное. Цивилизованному франкоговорящему швейцарцу в голову не придёт искать зрадныкив среди немецкоговорящих швейцарцев. Если общество не развивается в сторону прогресса, то впереди его ждёт деградация и разложение.
а немецкоговорящему швейцарцу приходило в голову перед этим 400 лет уничтожать культуру франкоговорящего швейцарца?
прежде чем что то писать лучше прожевать сначала.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:28
Грйс-мэн написав:
Почему например США и Австралия говорят не на родном языке, а на языке оккупантов?
А почему в Канаде не на канадском, а на двух оккупантских?
Потому что здесь людям вбивают программу и они её начинаю выполнять.
- В магазине на кассе вечно скандалы, кто на каком языке обслужил.
А то что в этот момент тонны груза идут через границу без деки, то народу по барабану.
Главное - мова.
И коррупция сейчас на западной границе, которую контролируют и крышуют местное население. Зато в магазине - мова, понаехали...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 13 сер, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 10:31
Грйс-мэн написав:
Почему например США и Австралия говорят не на родном языке, а на языке оккупантов?
А почему в Канаде не на канадском, а на двух оккупантских?
вы прикидываетесь или реально тавось.
раша к этому все 400 лет шла. еще бы лет 100 и был бы украинский забытым языком предков.
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