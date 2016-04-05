Додано: Суб 13 сер, 2022 10:07

beee написав: Кстати я тоже заметил, чем больше рус.говорящих, тем быстрее был захват территории. Совпадение? Не думаю.



Кстати, в Днепре предателей мама дорогая. Большинство в режиме ожидания, как мой ноутбук.

Представьте сколько их южнее и восточнее Кстати я тоже заметил, чем больше рус.говорящих, тем быстрее был захват территории. Совпадение? Не думаю.Кстати, в Днепре предателей мама дорогая. Большинство в режиме ожидания, как мой ноутбук.Представьте сколько их южнее и восточнее

А Вы не задумывались что кроме очевидной империалистической и захватнической сущности Путена во многом виноваты наши. Когда человека что то заставляешь мимо его воли у него возникает обратный рефлекс. Сколько уже говорено-переговорено про мовный вопрос что это очень деликатный вопрос и к нему нужно подходить зважено, но всегда найдутся Фарионы которые хотят переломить через колено. Ну ладно прапорщик образованием слаб, но Фарион, например не дура. Хотим мы того не хотим, но как мин еще одно поколение будет говорить на русском. Зачем кто то хочет их чмырить? Что бы они были на стороне Путена?