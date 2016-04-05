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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 202420252026202720282029>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:26

  crumd написав:
  mephala написав:нажаль серед російськомовних дуже багато хто не став українцем. тому суспільство і намагається ідентифікувати потенційних зрадників.

Уточняйте - суспильство нецивилизованное, примитивное, первобытное. Цивилизованному франкоговорящему швейцарцу в голову не придёт искать зрадныкив среди немецкоговорящих швейцарцев. Если общество не развивается в сторону прогресса, то впереди его ждёт деградация и разложение.


а немецкоговорящему швейцарцу приходило в голову перед этим 400 лет уничтожать культуру франкоговорящего швейцарца?
прежде чем что то писать лучше прожевать сначала.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:31

  Грйс-мэн написав:Почему например США и Австралия говорят не на родном языке, а на языке оккупантов?
А почему в Канаде не на канадском, а на двух оккупантских?


вы прикидываетесь или реально тавось.
раша к этому все 400 лет шла. еще бы лет 100 и был бы украинский забытым языком предков.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:32

Какая цель дерусификации?
Потому что "путин сказал, что защищает русскоязычных"? Интересно, а почему "патриоты" слушают путина и верят ему? Кстати, и соловьева со скабеевой цитируют лучше любого не-патриота :)

путин, как экс-ссср столетиями лезут в десятки конфликтов по всему миру, и в Азии, и в Африке. Там они тоже защищают "русский мир"? Украина для них - это "один из" конфликтов по всему миру, мало чем уникальный
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:38

  Грйс-мэн написав:Какая цель дерусификации?
Потому что "путин сказал, что защищает русскоязычных"? Интересно, а почему "патриоты" слушают путина и верят ему? Кстати, и соловьева со скабеевой цитируют лучше любого не-патриота :)


вы прикидываетесь или реально тавось?
какая нафик дерусификация?
или защита прав украинского языка который корчевали 400 лет это для вас дерусификация?
почему проблема на кассах только у русскоговорящих и нет у тех же венгроговорящих?
почему одни спокойно переходят с одного языка на другой а другие нет?
имперские замашки?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:39

Вчера сижу в кафе. Рядом упрёк официанту.
А чего вы мене обслуговуюте на мові окупанта?. Де ваше руководство.
Бля... да какая разница, на каком языке 18 летняя девчонка тебя с рылом 2*2 обслуживает??? Это что сейчас так важно??? Эта девчонка может вчера из города, которого больше нет приехала и живёт в палатке, но должна слушать эту харю про мову... :twisted:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 13 сер, 2022 10:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:а немецкоговорящему швейцарцу приходило в голову перед этим 400 лет уничтожать культуру франкоговорящего швейцарца?

Хотите сказать что русскоговорящие жители ЮВУ 400 лет уничтожали культуру украиноговорящих жителей ЗУ?
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:40

Спешили на фронт наверное

Украинские дипломаты были задержаны полицией после погони по центру Вены за езду в пьяном виде, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Это случилось в пятницу утром. Четверо немецких отпускников ехали по центру города, когда в их автомобиль возле Ратуши врезалась другая машина, выехавшая на встречную полосу. Увидев оперативно прибывшую полицию, водитель врезавшегося автомобиля (причем, по словам очевидцев, перед этим произошла смена водителя) резко нажал на газ и на большой скорости уехал с места происшествия.

Началась погоня, в результате которой нарушители все-таки были настигнуты.

Полицейские остановили машину и с пистолетами наизготовку потребовали, чтобы трое пассажиров вышли из нее. Те подчинились с большой неохотой.

"Неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, эти люди были высокопоставленными дипломатами украинского посольства", - пишет австрийское издание.

Водитель (39 лет) отказался от теста на алкоголь. 33-летний пассажир, который, по словам свидетелей, изначально находился за рулем автомобиля, согласился пройти тест на алкоголь с помощью алкотестера. Результат составил 2,32 промилле.

"Если посольство Украины в Вене не лишит подозреваемых дипломатического иммунитета, пьяное буйство останется юридически безнаказанным", - подводит итог этой истории Kronen Zeitung.

https://www.krone.at/2782816
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:45

  mephala написав:какая нафик дерусификация?

Снос памятников Пушкину, и переименование улиц Гагарина - это что?
  mephala написав:или защита прав украинского языка который корчевали 400 лет это для вас дерусификация?

путём "устранения конкурента"? все сферы ведутся на украинском, сейчас его никто не ущимляет. Развивайтесь


  mephala написав:почему проблема на кассах только у русскоговорящих и нет у тех же венгроговорящих?

Вот это ОЧЕНЬ интересно. Почему ни у кого не вызывает жжение в одном месте разговор на венгерском, польском, английском, арабском, турецком, корейском и т.д. - то так горит ж* от русского?
путин приватизировал русский язык? а может русскоязычный быть за навального или тихановскую?

Разговаривайте на каком хотите, чего вы другим запрещаете, причём не всем, а только на русском
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:46

  Игорь Алексеевич написав:Вчера сижу в кафе. Рядом упрёк официанту.
А чего вы мене обслуговуюте на мові окупанта?. Де ваше руководство.
Бля... да какая разница, на каком языке 18 летняя девчонка тебя с рылом 2*2 обслуживает??? Это что сейчас так важно??? Эта девчонка может вчера из города, которого больше нет приехала и живёт в палатке, но должна слушать эту харю про мову... :twisted:

Девочка оккупировала кафе и насилует мальчика русской водкой, вместо заказанной горілки :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:47

  crumd написав:
  mephala написав:а немецкоговорящему швейцарцу приходило в голову перед этим 400 лет уничтожать культуру франкоговорящего швейцарца?

Хотите сказать что русскоговорящие жители ЮВУ 400 лет уничтожали культуру украиноговорящих жителей ЗУ?


а вы уверены что русскоговрящие жители ЮВУ это вообще русские а не перемолотые укранцы за 400 лет? так что это больше вопрос к жителям ЮВУ кто их предки. но их фанатичное нежелание выучить украинский для общения мне никогда не понять.
mephala
 
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