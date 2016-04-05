Украинские дипломаты были задержаны полицией после погони по центру Вены за езду в пьяном виде, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.



Это случилось в пятницу утром. Четверо немецких отпускников ехали по центру города, когда в их автомобиль возле Ратуши врезалась другая машина, выехавшая на встречную полосу. Увидев оперативно прибывшую полицию, водитель врезавшегося автомобиля (причем, по словам очевидцев, перед этим произошла смена водителя) резко нажал на газ и на большой скорости уехал с места происшествия.



Началась погоня, в результате которой нарушители все-таки были настигнуты.



Полицейские остановили машину и с пистолетами наизготовку потребовали, чтобы трое пассажиров вышли из нее. Те подчинились с большой неохотой.



"Неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, эти люди были высокопоставленными дипломатами украинского посольства", - пишет австрийское издание.



Водитель (39 лет) отказался от теста на алкоголь. 33-летний пассажир, который, по словам свидетелей, изначально находился за рулем автомобиля, согласился пройти тест на алкоголь с помощью алкотестера. Результат составил 2,32 промилле.



"Если посольство Украины в Вене не лишит подозреваемых дипломатического иммунитета, пьяное буйство останется юридически безнаказанным", - подводит итог этой истории Kronen Zeitung.