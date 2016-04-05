Додано: Суб 13 сер, 2022 11:29

_Mykola_ написав: Хлопці, є Закон який вступив у силу, згідно якого ВСЯ сфера послуг повинна працювати з використанням української мови, і, перше речення яким повинні зустрічати клієнта повинна бути УКРАЇНСЬКОЮ, це вимоги Закону, потім якщо клієнт відповідає російською, англійською, венгерськоб, німецькою... обслуговуючий персонал МОЖЕ, але не зобов'язаний, перейти на іншу мову.

Які проблеми у виконанні вимог Закону? Чи це як ПДР, а я тут на зебрі припаркувався, а чого це мені автівку евакуювали. Хлопці, є Закон який вступив у силу, згідно якого ВСЯ сфера послуг повинна працювати з використанням української мови, і, перше речення яким повинні зустрічати клієнта повинна бути УКРАЇНСЬКОЮ, це вимоги Закону, потім якщо клієнт відповідає російською, англійською, венгерськоб, німецькою... обслуговуючий персонал МОЖЕ, але не зобов'язаний, перейти на іншу мову.Які проблеми у виконанні вимог Закону? Чи це як ПДР, а я тут на зебрі припаркувався, а чого це мені автівку евакуювали.

Я всегда промолчу и мне по барабану кто и как со мной розмовляє. А при том когда перед тобой стоит ребёнок, который не спился а стремится заработать грн. Если мы все законники, то тогда надо их соблюдать сначало самой Власти и нашему гаранту с Тищенко на выпивосиках, а уже потом кидать про мову в общество. Если мова зараз поможе мені уникнути прильоту ракет, то я буду розмовляти без показухи укр. А пока то что делается в стране, то мне по барабану кто рядом со мной на каком языке разговаривает. Я думаю со мной согласятся многие, которые ночью сегодня сидят в подвале и днем кимарят по 2 часа. А так сидят на западной Украине в домах и строчат про мову. Приглашаю мовников на передовую или хотя бы взять ку себе домой переселенцев без оплаты.