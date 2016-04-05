|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 13 сер, 2022 10:53
Видимо Арестович очень прав. Кремлю нужны переговоры аж как:
МИД РФ: Вашингтону лучше заставить Зеленского, пока не поздно, вернуться к переговорам
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3046
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 сер, 2022 10:56
Грйс-мэн написав: mephala написав:
какая нафик дерусификация?
Снос памятников Пушкину, и переименование улиц Гагарина - это что?
mephala написав:
или защита прав украинского языка который корчевали 400 лет это для вас дерусификация?
путём "устранения конкурента"? все сферы ведутся на украинском, сейчас его никто не ущимляет. Развивайтесь
mephala написав:
почему проблема на кассах только у русскоговорящих и нет у тех же венгроговорящих?
Вот это ОЧЕНЬ интересно. Почему ни у кого не вызывает жжение в одном месте разговор на венгерском, польском, английском, арабском, турецком, корейском и т.д. - то так горит ж* от русского?
путин приватизировал русский язык? а может русскоязычный быть за навального или тихановскую?
Разговаривайте на каком хотите, чего вы другим запрещаете, причём не всем, а только на русском
убирание многих улиц и памятников русским как бы логично - ну слишком уж их много было. а после их нападения так и подавно.
интересно было бы взять на 1990 год количество улиц названных в честь поэтов. и сделать статистику по странам откуда эти поэты. не думали что русские аномально зашкалят?
чет я думаю у венгроговорящих нет проблем по одной простой причине - они спокойно переходят на украинский а не кичатся своим одноязычием.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7542
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:00
vitaliian написав:
Двойные стандарты.
я бы сказал по другому - последствия
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7542
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:02
Грйс-мэн написав:
Вместо того, чтобы привлекать и брать самое лучшее из мировых культур, наций, стран, как это делают например США (там русский не запретили же? как и любой другой) - устроили охоту на русскоязычных ведьм. При этом румынских, польских, венгерских, английских и любых других "ведьм" - не трогают
"Патриоты" сами дают путину аргумент
Не патріоти дали московському народу можливість розпочати війну проти українського народу, а псевдопатріоти, недоумки, бидло-еліта, яка не провела українізацію і дерусифікації в 1990-ті, на початку 2000-х років. Сволота комуністична, маргінали жадібні хрєнові.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 13 сер, 2022 11:28, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22952
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:03
RTT написав: Frant написав:
На жаль, повинна слухати і виконувати.
С этого все и начинается что такие как вы решают что она что то вам обязана , а вы ей необязаны ? развивайте мысль дальше ... Есть более важные вещи , важней касс атб или кафе . А бухающая свинья в кафе точно слова не имеет .
Русский язик - це війна.
Так зрозуміло?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22952
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:05
"Патриотам" разобраться бы со своими венгерскими, польскими, румынскими паспортами для начала.
И можно ещё паспорта США, Израиля и другие тоже перебрать.
Если лишить этих "патриотов" украинских паспортов, как Корбана, - то может выясниться, что в Украине уже украинцев почти не осталось - одни венгры, поляки, румыны, израильтяне, американцы и т.д.
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:07
Frant написав:
Сволота комуністична, маргінали жадібні хрєнові.
Это вы про Фарион, Луценка, Турчинова и прочих нащадков комуняк типа русскоязычного Порошенка?
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:12
Frant написав:
Русский язик - це війна.
Так зрозуміло?
Це все зрозуміло, але здебільшого ці гойдалки з мовою починають псевдопатріоти
, недоумки
, бідло-еліта
, як ви висловилися.
-
RTT
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 15.02.15
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:17
RTT написав: Игорь Алексеевич написав:
Вчера сижу в кафе. Рядом упрёк официанту.
А чего вы мене обслуговуюте на мові окупанта?. Де ваше руководство.
Бля... да какая разница, на каком языке 18 летняя девчонка тебя с рылом 2*2 обслуживает??? Это что сейчас так важно??? Эта девчонка может вчера из города, которого больше нет приехала и живёт в палатке, но должна слушать эту харю про мову...
Что в магазинах что в кафе такие упреки делают личности быдловатой наружности и поведения , стоит только на это обратить внимание , обычному нормальному , психически уравновешенному человеку творить такую дичь и в голову неприйдет , либо быдло из грязи в князи которые , что в транспорте что в магазинах видя свое превосходство загоняют такую дичь .
Хлопці, є Закон який вступив у силу, згідно якого ВСЯ сфера послуг повинна працювати з використанням української мови, і, перше речення яким повинні зустрічати клієнта повинна бути УКРАЇНСЬКОЮ, це вимоги Закону, потім якщо клієнт відповідає російською, англійською, венгерськоб, німецькою... обслуговуючий персонал МОЖЕ, але не зобов'язаний, перейти на іншу мову.
Які проблеми у виконанні вимог Закону? Чи це як ПДР, а я тут на зебрі припаркувався, а чого це мені автівку евакуювали.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Суб 13 сер, 2022 11:18, всього редагувалось 1 раз.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4497
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:30
Frant написав:
Тут повно російських троллів і місцевих ватних гнид.
Їм не подобається цей закон.
Вони не хочуть розуміти, що рускій язик - це війна!
Причому у мовному питанні війна? Не було б мови, була б ще якась хрінь, привід завжди у лишньохромосомних російських свиней знайдеться.
Мовні срачі вже запарили, вже треба цю тему забувати.
У нас є потужний рух по переходу у побуті, та бізнесовому спілкуванні з російської на українську, причому навіть у тих хто раніше ніколи не хотів цього робити.
Цей рух вже не спинити, і через років десять російської буде в рази, або десятки разів менше, тому що спілкуватися російською стає не модно, токсично, і неприємно.
Процес вже пішов і він не зворотній, так як і напрям руху розвитку сцспільства від совка до европи.
Навіть дитина вже якось сказала, що навіть якщо її свариш, то українською це приємніше.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4497
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|100392
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|461129
|
|
|1
|3542
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|