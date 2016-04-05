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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:31
Грйс-мэн написав: mephala написав:
какая нафик дерусификация?
Снос памятников Пушкину, и переименование улиц Гагарина - это что?
Закриття українських шкіл на рф, знищення українських книжок з бібліотек - це що?
Грйс-мэн написав:
Разговаривайте на каком хотите, чего вы другим запрещаете, причём не всем, а только на русском
А чому це в Іркутську на дверях їдальні висить табличка "Розмовляти тільки російською мовою"? І таких прикладів на рф тисячі. Що це?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:37
Игорь Алексеевич написав:
Я всегда промолчу и мне по барабану кто и как со мной розмовляє. А при том когда перед тобой стоит ребёнок, который не спился а стремится заработать грн. Если мы все законники, то тогда надо их соблюдать сначало самой Власти и нашему гаранту с Тищенко на выпивосиках, а уже потом кидать про мову в общество. Если мова зараз поможе мені уникнути прильоту ракет, то я буду розмовляти без показухи укр. А пока то что делается в стране, то мне по барабану кто рядом со мной на каком языке разговаривает. Я думаю со мной согласятся многие, которые ночью сегодня сидят в подвале и днем кимарят по 2 часа. А так сидят на западной Украине в домах и строчат про мову. Приглашаю мовников на передовую или хотя бы взять ку себе домой переселенцев без оплаты.
Зрозуміти треба одне, діти навчаються на прикладах та правилах, які ім транслюють дорослі. І, якщо дорослі їх не виконують, то і дитина не буде. Вже пора зрозуміти що наш обов'язок ростити дітей які поважають і виконують закони, тільки так можна виростити покоління яке змінить державу у бік Европи. І, якщо є вимога закону, а працівник його не виконує, то можна звичайно тихенько промовчати, як це культивувалося у ссср, а можна просто спокійно зробити зауваження працівнику, що треба дотримуватися вимог закону, все, і нічого особистого. Звичайно зломати у собі раба та принцип "моя хата скраю" поколінню яке виросло при ссср, тяжко, але можливо, якщо працювати над собою.
Зрозумійте, европейці, не самі такі дисципліновані, вони просто виконують вимоги законів, тому що це загальноприйнятна норма у їх суспільстві, і за невиконання законів карають.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Суб 13 сер, 2022 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:48
Игорь Алексеевич написав: _Mykola_ написав:
Зрозуміти треба одне, діти навчаються на прикладах та правилах, які ім транслюють дорослі. І, якщо дорослі їх не виконують, то і дитина не буде. Вже пора зрозуміти що наш обов'язок ростити дітей які поважають і виконують закони, тільки так можна виростити покоління яке змінить державу у бік Европи. І, якщо є вимога закону, а працівник його не виконує, то можна звичайно тихенько промовчати, як це культивувалося у ссср, а можна просто спокійно зробити зауваження працівнику, що треба дотримуватися вимог закону, все, і нічого особистого. Звичайно зломати у собі раба та принцип "моя хата скраю" поколінню яке виросло при ссср, тяжко, але можливо, якщо працювати над собою.
Напишите это пож. нашему гаранту и его другу Тищенко.
Если можно копию сюда в студию,
Ось така позиція, вона якраз і є пережитком совка, і повністю демонструє рабську сутність особистості через рівняння на царя, генерального секретаря, чи будь кого хто є біля керма. Це повна імпотенція особистості, на жаль, можна вивести совка з ссср, але не можна вивести раба з совка.
На жаль, ще потрібно років 10-20 щоб більшість совків пішло з цього світу. Зараз вже діти інші, вони патріоти, і не увляють як можна жити так як пишете Ви.
На жаль, рабська ідеологія, і наратив, від мене нічого не залежить, хай вождь робить, а я вже мабуть потім, у Вас є, і вона піде тільки з Вами.
Багато що залежить ВІД КОЖНОГО З НАС!
Маленька допомога війську, маленька допомога сусіду, родичу, просто незнайомцю вона робить наше суспільство краще, та дає можливість перемагати. Вчіться, та працюйте над собою, це не пізно робити навіть у поважному віці.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:10
_Mykola_ написав: RTT написав: Игорь Алексеевич написав:
Вчера сижу в кафе. Рядом упрёк официанту.
А чего вы мене обслуговуюте на мові окупанта?. Де ваше руководство.
Бля... да какая разница, на каком языке 18 летняя девчонка тебя с рылом 2*2 обслуживает??? Это что сейчас так важно??? Эта девчонка может вчера из города, которого больше нет приехала и живёт в палатке, но должна слушать эту харю про мову...
Что в магазинах что в кафе такие упреки делают личности быдловатой наружности и поведения , стоит только на это обратить внимание , обычному нормальному , психически уравновешенному человеку творить такую дичь и в голову неприйдет , либо быдло из грязи в князи которые , что в транспорте что в магазинах видя свое превосходство загоняют такую дичь .
Хлопці, є Закон який вступив у силу, згідно якого ВСЯ сфера послуг повинна працювати з використанням української мови, і, перше речення яким повинні зустрічати клієнта повинна бути УКРАЇНСЬКОЮ, це вимоги Закону, потім якщо клієнт відповідає російською, англійською, венгерськоб, німецькою... обслуговуючий персонал МОЖЕ, але не зобов'язаний, перейти на іншу мову.
Які проблеми у виконанні вимог Закону? Чи це як ПДР, а я тут на зебрі припаркувався, а чого це мені автівку евакуювали.
Проблема не бикувати, а викликати поліцію.
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