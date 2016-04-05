Додано: Суб 13 сер, 2022 11:48

Игорь Алексеевич написав: _Mykola_ написав: Зрозуміти треба одне, діти навчаються на прикладах та правилах, які ім транслюють дорослі. І, якщо дорослі їх не виконують, то і дитина не буде. Вже пора зрозуміти що наш обов'язок ростити дітей які поважають і виконують закони, тільки так можна виростити покоління яке змінить державу у бік Европи. І, якщо є вимога закону, а працівник його не виконує, то можна звичайно тихенько промовчати, як це культивувалося у ссср, а можна просто спокійно зробити зауваження працівнику, що треба дотримуватися вимог закону, все, і нічого особистого. Звичайно зломати у собі раба та принцип "моя хата скраю" поколінню яке виросло при ссср, тяжко, але можливо, якщо працювати над собою. Зрозуміти треба одне, діти навчаються на прикладах та правилах, які ім транслюють дорослі. І, якщо дорослі їх не виконують, то і дитина не буде. Вже пора зрозуміти що наш обов'язок ростити дітей які поважають і виконують закони, тільки так можна виростити покоління яке змінить державу у бік Европи. І, якщо є вимога закону, а працівник його не виконує, то можна звичайно тихенько промовчати, як це культивувалося у ссср, а можна просто спокійно зробити зауваження працівнику, що треба дотримуватися вимог закону, все, і нічого особистого. Звичайно зломати у собі раба та принцип "моя хата скраю" поколінню яке виросло при ссср, тяжко, але можливо, якщо працювати над собою.

Напишите это пож. нашему гаранту и его другу Тищенко.

Если можно копию сюда в студию, Напишите это пож. нашему гаранту и его другу Тищенко.Если можно копию сюда в студию,

Ось така позиція, вона якраз і є пережитком совка, і повністю демонструє рабську сутність особистості через рівняння на царя, генерального секретаря, чи будь кого хто є біля керма. Це повна імпотенція особистості, на жаль, можна вивести совка з ссср, але не можна вивести раба з совка.На жаль, ще потрібно років 10-20 щоб більшість совків пішло з цього світу. Зараз вже діти інші, вони патріоти, і не увляють як можна жити так як пишете Ви.На жаль, рабська ідеологія, і наратив, від мене нічого не залежить, хай вождь робить, а я вже мабуть потім, у Вас є, і вона піде тільки з Вами.Багато що залежить ВІД КОЖНОГО З НАС!Маленька допомога війську, маленька допомога сусіду, родичу, просто незнайомцю вона робить наше суспільство краще, та дає можливість перемагати. Вчіться, та працюйте над собою, це не пізно робити навіть у поважному віці.