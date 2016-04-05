sashaqbl написав:Не знаю, чи можна тут його цитувати, але його настрій мені подобається.
стрєлков пише:
До полугодичного юбилея т.н. СВО осталось менее 2 недель. Уже ясно, что «Третий Эффективный» этап операции оказался ещё более неуспешным, чем «Второй Конкретный». При чем - гораздо более неуспешным, так как всех успехов - несколько сел в предполье главной полосы обороны противника по линии Северск-Соледар-Бахмут, а также Пески и 2/3 Марьинки под Донецком. Мягко говоря - «сильно не густо». И обошлись эти успехи весьма недёшево, что неудивительно при такой замечательной тактике - штурме долговременного укрепрайона строго в лоб. До 11 сентября ни освободить целиком территорию ДНР, ни даже взять Славянск, скорее всего, не получится. Вопрос вскоре встанет так: «как имеющимися силами удержать уже занятое». Провал российской военной стратегии на Украине - «на лицо». В данной связи у меня есть три предложения: 1) расстрелять все политбюро; 2) перекрасить Кремль в жовто -блакитный цвет; 3) начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда, чтобы заморозить супостатов на подступах. Не призываю я теперь и снять Фанерного Маршала. Поскольку его отставка прямо сейчас может спасти от заслуженной славы за предстоящие «успехи».
захоплено 25% території України, вода йде в Крим, і є сухопутній коридор з РФ ... неуспіх
otg написав:МИД РФ: Вашингтону лучше заставить Зеленского, пока не поздно, вернуться к переговорам
Интересно, когда закрывается окно переговоров? Вероятно, в Кремле пока нет решения вторгаться в ЦУ и ЗУ.
У них нет сил вторгаться, вот и умоляют о переговорах. Никогда в жизни побеждающая сторона не требует переговоров. Видно большая ж-па там у них, вот и надеятся с помощью переговорах хоть что то урвать. Кстати, про это говорит не только Арестович.
flyman написав:захоплено 25% території України, вода йде в Крим, і є сухопутній коридор з РФ ... неуспіх
Це Ж..., а не успіх. Вони загнали себе в патову ситуацію. І відступити не можуть і вперед не як. Плюс до цього всього все вибухає в тилу. І чим дальше, тім на більшій відстані від передка. Так що все буде добре.
flyman написав:захоплено 25% території України, вода йде в Крим, і є сухопутній коридор з РФ ... неуспіх
Це Ж..., а не успіх. Вони загнали себе в патову ситуацію. І відступити не можуть і вперед не як. Плюс до цього всього все вибухає в тилу. І чим дальше, тім на більшій відстані від передка. Так що все буде добре.
Населению Запорожья сообщили план эвакуации в случае ЧП, а так же попросили увеличить поставки йодо содерж. таблеток. Говорят не паникуйте, это обычные мероприятия. А зачем тогда про это писать в прессе??