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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20252026202720282029>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:39

  sashaqbl написав:Не знаю, чи можна тут його цитувати, але його настрій мені подобається.
стрєлков пише:
До полугодичного юбилея т.н. СВО осталось менее 2 недель. Уже ясно, что «Третий Эффективный» этап операции оказался ещё более неуспешным, чем «Второй Конкретный». При чем - гораздо более неуспешным, так как всех успехов - несколько сел в предполье главной полосы обороны противника по линии Северск-Соледар-Бахмут, а также Пески и 2/3 Марьинки под Донецком. Мягко говоря - «сильно не густо». И обошлись эти успехи весьма недёшево, что неудивительно при такой замечательной тактике - штурме долговременного укрепрайона строго в лоб. До 11 сентября ни освободить целиком территорию ДНР, ни даже взять Славянск, скорее всего, не получится. Вопрос вскоре встанет так: «как имеющимися силами удержать уже занятое».
Провал российской военной стратегии на Украине - «на лицо».
В данной связи у меня есть три предложения:
1) расстрелять все политбюро;
2) перекрасить Кремль в жовто -блакитный цвет;
3) начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда, чтобы заморозить супостатов на подступах.
Не призываю я теперь и снять Фанерного Маршала. Поскольку его отставка прямо сейчас может спасти от заслуженной славы за предстоящие «успехи».

захоплено 25% території України, вода йде в Крим, і є сухопутній коридор з РФ ... неуспіх
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:40

  crumd написав:
  otg написав:МИД РФ: Вашингтону лучше заставить Зеленского, пока не поздно, вернуться к переговорам

Интересно, когда закрывается окно переговоров? Вероятно, в Кремле пока нет решения вторгаться в ЦУ и ЗУ.
У них нет сил вторгаться, вот и умоляют о переговорах. Никогда в жизни побеждающая сторона не требует переговоров. Видно большая ж-па там у них, вот и надеятся с помощью переговорах хоть что то урвать. Кстати, про это говорит не только Арестович.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:44

  flyman написав:захоплено 25% території України, вода йде в Крим, і є сухопутній коридор з РФ ... неуспіх
Це Ж..., а не успіх. Вони загнали себе в патову ситуацію. І відступити не можуть і вперед не як. Плюс до цього всього все вибухає в тилу. І чим дальше, тім на більшій відстані від передка. Так що все буде добре.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:47

  otg написав:
  flyman написав:захоплено 25% території України, вода йде в Крим, і є сухопутній коридор з РФ ... неуспіх
Це Ж..., а не успіх. Вони загнали себе в патову ситуацію. І відступити не можуть і вперед не як. Плюс до цього всього все вибухає в тилу. І чим дальше, тім на більшій відстані від передка. Так що все буде добре.

"я не всрався, я не всрався, я не всрався"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:"я не всрався, я не всрався, я не всрався"
не ображайтесь, але мені здається, що особисто ви всрались вже давно...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:05

  flyman написав:"я не всрався, я не всрався, я не всрався"


Народний гумор:
- Куме, а шо це русняві "пташки" почали частіше літати над Херсонщиною?
- Так вони ж без "гнізда" залишились..
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про ситуацію на Запорізькій АЕС і можливі наслідки:
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/12/7363068/
Як на мене, доволі збалансований текст, без криків "фсьо пропало" але і без надмірного оптимізму.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто то знает правда или врут?
    В Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Пески
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:15

Миколаївцям пропонують безкоштовну евакуацію до Румунії

https://internetua.com/mikolayivcyam-pr ... o-rumuniyi
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:19

  sashaqbl написав:Про ситуацію на Запорізькій АЕС і можливі наслідки:
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/12/7363068/
Як на мене, доволі збалансований текст, без криків "фсьо пропало" але і без надмірного оптимізму.


Населению Запорожья сообщили план эвакуации в случае ЧП, а так же попросили увеличить поставки йодо содерж. таблеток.
Говорят не паникуйте, это обычные мероприятия.
А зачем тогда про это писать в прессе?? :shock:
Игорь Алексеевич
 
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