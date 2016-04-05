До полугодичного юбилея т.н. СВО осталось менее 2 недель. Уже ясно, что «Третий Эффективный» этап операции оказался ещё более неуспешным, чем «Второй Конкретный». При чем - гораздо более неуспешным, так как всех успехов - несколько сел в предполье главной полосы обороны противника по линии Северск-Соледар-Бахмут, а также Пески и 2/3 Марьинки под Донецком. Мягко говоря - «сильно не густо». И обошлись эти успехи весьма недёшево, что неудивительно при такой замечательной тактике - штурме долговременного укрепрайона строго в лоб. До 11 сентября ни освободить целиком территорию ДНР, ни даже взять Славянск, скорее всего, не получится. Вопрос вскоре встанет так: «как имеющимися силами удержать уже занятое».

Провал российской военной стратегии на Украине - «на лицо».

В данной связи у меня есть три предложения:

1) расстрелять все политбюро;

2) перекрасить Кремль в жовто -блакитный цвет;

3) начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда, чтобы заморозить супостатов на подступах.

Не призываю я теперь и снять Фанерного Маршала. Поскольку его отставка прямо сейчас может спасти от заслуженной славы за предстоящие «успехи».

