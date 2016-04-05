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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2026202720282029>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:25

  Игорь Алексеевич написав:
Населению Запорожья сообщили план эвакуации в случае ЧП, а так же попросили увеличить поставки йодо содерж. таблеток.
Говорят не паникуйте, это обычные мероприятия.
А зачем тогда про это писать в прессе?? :shock:
Мне кажется ситуацию на АЭС специально нагнетают. Думаю не стоит ждать ядерного терроризма со сороны орков на станции. Они идиоты, но не самоубийцы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вже майже 5міс на фронті без ротації. :(
Коли вже пустять додому...


А ви тут за мову воюєте?
Але це теж правильно.
Треба ж комусь.

Бо й справді -- проблема може полягати саме в цьому: москвинська і мова, і література -- занадто садистські, занадто токсичні... -- і може ще й через це у 140млн носіїв настільки виїдений мозок... :(
Вбивати, мучити, катувати -- ось глибинна суть тієї мови. Причому -- це навіть не обдумується мовцями, а тупо впливає на підсвідомість. У них навіть правда "подЛінная" [різновид батогів]. Або "подНоготная"...
"ПоБєда" -- ходіння по [чужих] бідах.
Навіть у техніці "подШипнік" замість вальні.

А "МойДоДир"!? О, тут мова про дитину.
У всьому світі дітей вважають невинними (за поодинокими, виключними випадками).
А от у москвинів "презупція невинності" не діє. Ніде. Від слова "зовсім". Байдуже що дитина. Митимуть "до дір"...

Купа базових, ходових слів -- ніби з прямим, безпосереднім зв'язком до самого Пекла.
І це ще без матюків...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:27

https://antikor.com.ua/articles/566842- ... anichenija

думал как они там ездят туда сюда во время войны-а вот как оно Михалыч.
До 2 млн в день на взятках.
Значит в Писках пацанов с землёй равняют за каждый метр нашей земли.
А тут ездий кто хош куда хош.
Вот я думаю много ДРГ проехало за взятки через этих пидора....в
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:27

  otg написав:
  Игорь Алексеевич написав:
Населению Запорожья сообщили план эвакуации в случае ЧП, а так же попросили увеличить поставки йодо содерж. таблеток.
Говорят не паникуйте, это обычные мероприятия.
А зачем тогда про это писать в прессе?? :shock:
Мне кажется ситуацию на АЭС специально нагнетают. Думаю не стоит ждать ядерного терроризма со сороны орков на станции. Они идиоты, но не самоубийцы.

мне тоже кажется, что не стоит ждать от них ядерного терроризма. Но, если они ничего лишнего не курят((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:29

  otg написав:
  Игорь Алексеевич написав:
Населению Запорожья сообщили план эвакуации в случае ЧП, а так же попросили увеличить поставки йодо содерж. таблеток.
Говорят не паникуйте, это обычные мероприятия.
А зачем тогда про это писать в прессе?? :shock:
Мне кажется ситуацию на АЭС специально нагнетают. Думаю не стоит ждать ядерного терроризма со сороны орков на станции. Они идиоты, но не самоубийцы.


Точно?

Загрози ядерній та радіаційній безпеці

Ситуація на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС продовжує становити загрозу всій Європі. Окупанти застосовують репресії і викрадають ключових працівників захопленої ЗАЕС. Загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. Служба охорони відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь-якими речовинами, включаючи радіоактивні.

18 липня російські військові викрали заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву. Наразі місцезнаходження викрадених невідоме.

Також 18 липня окупанти силоміць проникли до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС без спеціального одягу і дотримання передбачених підготовчих процедур перебування в радіаційній зоні. На одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією.

Ядерна безпека продовжує перебувати під загрозою, оскільки російська армія використовує територію атомної станції як військову базу. Окупанти розмістили поблизу ЗАЕС важке озброєння, зокрема, реактивні системи залпового вогню. Протягом тижня з розміщеного біля станції важкого озброєння, російські військові неодноразово здійснювали обстріли міста Нікополь.

Російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС. Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває зовсім поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, що охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора.

“Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад, через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС”, – зазначили в матеріалі.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:36

  Игорь Алексеевич написав:Миколаївцям пропонують безкоштовну евакуацію до Румунії

https://internetua.com/mikolayivcyam-pr ... o-rumuniyi

Мужикам можна? Чи як в Алчевску?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:У них нет сил вторгаться, вот и умоляют о переговорах.

В каком смысле нет сил? В Донбассе медленно, но наступают. Если выйдут на админграницу Донецкой области - что мешает продолжать наступать дальше?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Вероятно, в Кремле пока нет решения вторгаться в ЦУ и ЗУ.

Саме тому, що "нєт рєшенія фторгацца" вони залишили спроби взяти Київ , Чернігів, Суми. А от било би рєшєніє, то давно б все взяли. Відімо. :lol:


  crumd написав:Если выйдут на админграницу Донецкой области - что мешает продолжать наступать дальше?

Воно ж під час наступу кількість військ та техніки тільки збільшується, не зменшується. Тобто наступати можна ж без кінця, звісно. І зовсім не треба залишати деякі сили на вже окупованих територіях.


Крейсер Москва взірвався і потонув, бо нє било рєшєнія йего дальше іспользовать. Як і нє било рєшєнія використовувати аеродром Саки з літаками.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 сер, 2022 13:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:45

Росіяни стріляють в сторону ЗАЕС, енергодарців просять не виходити на вулиці – мер

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/13/7363120/

опять пошли обстрелы ЗАЭС((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Населению Запорожья сообщили план эвакуации в случае ЧП, а так же попросили увеличить поставки йодо содерж. таблеток.
Говорят не паникуйте, это обычные мероприятия.
А зачем тогда про это писать в прессе?

Імітація бурхливої діяльності.
По-перше, з усіх "йодосодержащіх" ліків ефективний для захисту щитовидки тільки йодид калію.
По-друге, є дуже короткий період, для прийняття, коли він може дати ефект.
По-третє, потрібна його разова доза 200 чи 300 мг, а в нас в аптеках доступні препарати виключно з дозуванням в мкг(тобто треба прийняти сотні таблеток за раз).
І по четверте, гіпотеза щодо йодиду калію виникла після аварії на ЧАЕС. Натомість після аварії на Фукусімі зявилась можливітсь її перевірити. Результати, мяко кажучи не вразили.
sashaqbl
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