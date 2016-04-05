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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20272028202920302031>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На видео https://t.me/uniannet/68108 - жуткая очередь на выезд из Энергодара и близлежащих городов

Люди массово покидают регион на фоне постоянных обстрелов района ЗАЭС.

Из-за блокпостов рашистов, которые не пропускают людей, они вынуждены часами стоять в пробках под палящим солнцем, прячась в тени машин и накрывая стекла любым тряпьем, поскольку внутри авто находиться невозможно.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:16

  crumd написав:
  otg написав:У них нет сил вторгаться, вот и умоляют о переговорах.

В каком смысле нет сил? В Донбассе медленно, но наступают. Если выйдут на админграницу Донецкой области - что мешает продолжать наступать дальше?
Медленно это как? Несколько десятков км в пол года? :) Не смешите.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:20

Кому Война, а кому и мать родная.
И это ложь, что это "единичный случай" ибо система работает на 100% охвата:
У обласній адміністрації та мерії брали хабарі за позитивний розгляд заявки на перетин лінії зіткнення
https://glavcom.ua/country/criminal/dbr ... 67756.html
Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі. Щоденний незаконний прибуток складав два мільйони гривень. Про це інформує пресслужба відомства.

У травні цього року рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки

Але окремі «ділки» Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за «швидкий» та позитивний розгляд таких заявок.

Для того аби пришвидшити процедуру, охочим пропонували заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.

Сьогодні, 13 серпня, працівники ДБР провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі у осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

З-поміж іншого слідчі ДБР затримали одного із посередників «на гарячому» у момент передачі коштів у сумі 1 400 дол. США за «позитивний» розгляд заяви особи.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:привіт Запоріжжя".

Коли буде "привіт цоколь", в якому ти переховується і ховаєшся від військомату?
Що будеш робити? По-пластунськи через держкордон? Притрушуючи махоркою сліди, щоб собака не брала.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Це поки пройшли агломерації, далі голий степ, і "привіт Запоріжжя".
не переживайте, за агломераціями будується наступна лінія укріплень. Принаймні будувалась місяць тому.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:50

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Це поки пройшли агломерації, далі голий степ, і "привіт Запоріжжя".
не переживайте, за агломераціями будується наступна лінія укріплень. Принаймні будувалась місяць тому.

писали, що така лінія в степу не ефективна, тому з вітерком проїхалися до Херсона за пару годин
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:55

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:Це поки пройшли агломерації, далі голий степ, і "привіт Запоріжжя".
не переживайте, за агломераціями будується наступна лінія укріплень. Принаймні будувалась місяць тому.

писали, що така лінія в степу не ефективна, тому з вітерком проїхалися до Херсона за пару годин

самое время на Донбасс - помогать удерживать, чтобы не прошли ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:вже був привіт

Так ще ж черговий може бути.
Марш на призивний пункт.
"Без тебе ніяк"(с)

  flyman написав:як там херсонська прєлєсть?

Пустує.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:Кому Война, а кому и мать родная.
И это ложь, что это "единичный случай" ибо система работает на 100% охвата:
У обласній адміністрації та мерії брали хабарі за позитивний розгляд заявки на перетин лінії зіткнення
https://glavcom.ua/country/criminal/dbr ... 67756.html
Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі. Щоденний незаконний прибуток складав два мільйони гривень. Про це інформує пресслужба відомства.

У травні цього року рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки

Але окремі «ділки» Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за «швидкий» та позитивний розгляд таких заявок.

Для того аби пришвидшити процедуру, охочим пропонували заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання.

Сьогодні, 13 серпня, працівники ДБР провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі у осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми.

З-поміж іншого слідчі ДБР затримали одного із посередників «на гарячому» у момент передачі коштів у сумі 1 400 дол. США за «позитивний» розгляд заяви особи.
https://t.me/truexanewsua/56980?single
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:писали, що така лінія в степу не ефективна, тому з вітерком проїхалися до Херсона за пару годин

залежно де, що, і як будувати. Там де я бачив - ефективна.
sashaqbl
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