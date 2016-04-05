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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2027202820292030
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Медленно это как? Несколько десятков км в пол года?

Ну хз. Возьмите линию разграничения на 24.02 и на сегодня.
Донбасс - самый урбанизированный регион Украины. Непрерывная череда шахт, призаводских поселков, промзон. Самый трудный для наступления регион.
Дальше начинается хуторская Украина - облцентр, несколько райцентров и бескрайние поля с небольшими деревнями. Организовать укрепрайоны в таких условиях затратно.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Ну хз. Возьмите линию разграничения на 24.02 и на сегодня.
а ви визьміть лінію фронту місяць і сьогодні, два місяці тому і сьогодні...
Скільки захопили? Три села чи чотири?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:26

GALeon
Из той же серии, но из Одессы.
Война - не помеха! Продадут кого угодно.
В Одесі засудили російського шпигуна: він розкаявся і пожертвував велику суму на ЗСУ
https://usionline.com/v-odesi-zasudyly- ... mu-na-zsu/
13 СЕРПНЯ 2022, 15:21
Громадянин РФ передавав ворогу інформацію про розташування сил та засобів українських військових

Про це повідомляє кореспондент Української Служби Інформації з посиланням на судовий реєстр.

Чоловік мешкав у Одесі, але мав російське громадянство. Після початку повномасштабної війни він створив у хмарному сховищі документ, доступ до якого мали невстановлені особи у Росії. У цьому документі росіянин до початку червня описував місця розміщення і розташування ЗСУ та інших військових формувань у Одесі.

Чоловіка затримали, і 16 червня взяли під варту. Наприкінці липня він уклав угоду про визнання провини. Приморський районний суд затвердив угоду. В результаті, росіянина визнали винним і присудили до 2,5 років ув’язнення. Його комп’ютер вилучили у власність держави.

Про підсудного відомо, що він народився у Москві, має вищу освіту і працює інженером у дослідницькому ядерному університеті у російській столиці. Він одружений і має двох дітей, один з яких інвалід дитинства з ДЦП. Ці обставини суд визнав такими, що пом’якшують покарання, як і те, що раніше чоловік не був судимий.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:27

  sashaqbl написав:
  crumd написав:Ну хз. Возьмите линию разграничения на 24.02 и на сегодня.
а ви визьміть лінію фронту місяць і сьогодні, два місяці тому і сьогодні...
Скільки захопили? Три села чи чотири?

все писано вилами по воді, все можливе

з Трампом завєртє...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:29

  crumd написав:Дальше начинается хуторская Украина - облцентр, несколько райцентров и бескрайние поля с небольшими деревнями. Организовать укрепрайоны в таких условиях затратно.

Да-да, зато наступать по голой степи одно удовольствие.
Открою страшную тайну до Николаева по голой степи проскочили бодро, пока была неразбериха... а потом что то пошло не так.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:32

  beee написав:Кстати я тоже заметил, чем больше рус.говорящих, тем быстрее был захват территории. Совпадение? Не думаю.

Кстати, в Днепре предателей мама дорогая. Большинство в режиме ожидания, как мой ноутбук.
Представьте сколько их южнее и восточнее

Считаете, что в Харькове меньше русскоязычных, чем, к примеру, в Херсоне?
Но Херсон захвачен на какой там - 3-й день? а Харьков не захвачен до сих пор.
Так что Ваше замечание мимо кассы.
Сколько в Днепре предателей, понятия не имею. Но очень боюсь, что выступления Фарион, Ницой, Будивельника - чистая провокация, которая только способствует увеличению числа предателей или просто людей, не поддерживающих Украину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:37

  mephala написав:
  crumd написав:
  mephala написав:нажаль серед російськомовних дуже багато хто не став українцем. тому суспільство і намагається ідентифікувати потенційних зрадників.

Уточняйте - суспильство нецивилизованное, примитивное, первобытное. Цивилизованному франкоговорящему швейцарцу в голову не придёт искать зрадныкив среди немецкоговорящих швейцарцев. Если общество не развивается в сторону прогресса, то впереди его ждёт деградация и разложение.


а немецкоговорящему швейцарцу приходило в голову перед этим 400 лет уничтожать культуру франкоговорящего швейцарца?
прежде чем что то писать лучше прожевать сначала.

А французы с немцами всегда жили как любящие братья? :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:45

:cry: :evil: :cry:
В МІНОБОРОНИ РФ ЗАЯВИЛИ ПРО ЗАХОПЛЕННЯ ПІСОК ПІД ДОНЕЦЬКОМ
https://novosti.dn.ua/news/329275-v-min ... -donetskom
Населений пункт Піски Донецької області захоплено російською армією, заявили в Міноборони РФ.

Як стверджують у російському відомстві, в результаті наступу селище повністю перейшло під контроль російських сил.

У так званому «штабі тероборони ДНР» також заявляють про захоплення Пісок. Повідомляється, що загалом від 24 лютого захоплено 267 населених пунктів у Донецькій області.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що на напрямках Донецьк — Піски продовжуються бойові дії.

Зазначимо, що ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін вже раніше заявляв про захоплення Пісок. Він приїжджав у селище, проте вулицями не пересувався вільно, а ховався по бараках.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:45

  crumd написав:
  otg написав:Медленно это как? Несколько десятков км в пол года?

Ну хз. Возьмите линию разграничения на 24.02 и на сегодня.
Донбасс - самый урбанизированный регион Украины. Непрерывная череда шахт, призаводских поселков, промзон. Самый трудный для наступления регион.
Дальше начинается хуторская Украина - облцентр, несколько райцентров и бескрайние поля с небольшими деревнями. Организовать укрепрайоны в таких условиях затратно.

"Хуторская" "деревни"
Где я это уже слышал?
А точно, там где и "хлаапки"
beee
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:55

̶В̶і̶д̶м̶і̶н̶н̶и̶й̶ Від'ємний наступ орків на Півдні

Отрицательное наступление на Херсонщине, коментар Кіма:
Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро.

ПС. Півгодини тому ВСУ добре відпрацювали ряд населених пунктів. Далі буде 8)
fler
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