otg написав:Медленно это как? Несколько десятков км в пол года?
Ну хз. Возьмите линию разграничения на 24.02 и на сегодня. Донбасс - самый урбанизированный регион Украины. Непрерывная череда шахт, призаводских поселков, промзон. Самый трудный для наступления регион. Дальше начинается хуторская Украина - облцентр, несколько райцентров и бескрайние поля с небольшими деревнями. Организовать укрепрайоны в таких условиях затратно.
Про це повідомляє кореспондент Української Служби Інформації з посиланням на судовий реєстр.
Чоловік мешкав у Одесі, але мав російське громадянство. Після початку повномасштабної війни він створив у хмарному сховищі документ, доступ до якого мали невстановлені особи у Росії. У цьому документі росіянин до початку червня описував місця розміщення і розташування ЗСУ та інших військових формувань у Одесі.
Чоловіка затримали, і 16 червня взяли під варту. Наприкінці липня він уклав угоду про визнання провини. Приморський районний суд затвердив угоду. В результаті, росіянина визнали винним і присудили до 2,5 років ув’язнення. Його комп’ютер вилучили у власність держави.
Про підсудного відомо, що він народився у Москві, має вищу освіту і працює інженером у дослідницькому ядерному університеті у російській столиці. Він одружений і має двох дітей, один з яких інвалід дитинства з ДЦП. Ці обставини суд визнав такими, що пом’якшують покарання, як і те, що раніше чоловік не був судимий.
beee написав:Кстати я тоже заметил, чем больше рус.говорящих, тем быстрее был захват территории. Совпадение? Не думаю.
Кстати, в Днепре предателей мама дорогая. Большинство в режиме ожидания, как мой ноутбук. Представьте сколько их южнее и восточнее
Считаете, что в Харькове меньше русскоязычных, чем, к примеру, в Херсоне? Но Херсон захвачен на какой там - 3-й день? а Харьков не захвачен до сих пор. Так что Ваше замечание мимо кассы. Сколько в Днепре предателей, понятия не имею. Но очень боюсь, что выступления Фарион, Ницой, Будивельника - чистая провокация, которая только способствует увеличению числа предателей или просто людей, не поддерживающих Украину.
mephala написав:нажаль серед російськомовних дуже багато хто не став українцем. тому суспільство і намагається ідентифікувати потенційних зрадників.
Уточняйте - суспильство нецивилизованное, примитивное, первобытное. Цивилизованному франкоговорящему швейцарцу в голову не придёт искать зрадныкив среди немецкоговорящих швейцарцев. Если общество не развивается в сторону прогресса, то впереди его ждёт деградация и разложение.
а немецкоговорящему швейцарцу приходило в голову перед этим 400 лет уничтожать культуру франкоговорящего швейцарца? прежде чем что то писать лучше прожевать сначала.
А французы с немцами всегда жили как любящие братья?
otg написав:Медленно это как? Несколько десятков км в пол года?
Ну хз. Возьмите линию разграничения на 24.02 и на сегодня. Донбасс - самый урбанизированный регион Украины. Непрерывная череда шахт, призаводских поселков, промзон. Самый трудный для наступления регион. Дальше начинается хуторская Украина - облцентр, несколько райцентров и бескрайние поля с небольшими деревнями. Организовать укрепрайоны в таких условиях затратно.
"Хуторская" "деревни" Где я это уже слышал? А точно, там где и "хлаапки"