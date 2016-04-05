Игорь Алексеевич написав: Я всегда промолчу и мне по барабану кто и как со мной розмовляє. А при том когда перед тобой стоит ребёнок, который не спился а стремится заработать грн. Если мы все законники, то тогда надо их соблюдать сначало самой Власти и нашему гаранту с Тищенко на выпивосиках, а уже потом кидать про мову в общество. Если мова зараз поможе мені уникнути прильоту ракет, то я буду розмовляти без показухи укр. А пока то что делается в стране, то мне по барабану кто рядом со мной на каком языке разговаривает. Я думаю со мной согласятся многие, которые ночью сегодня сидят в подвале и днем кимарят по 2 часа. А так сидят на западной Украине в домах и строчат про мову. Приглашаю мовников на передовую или хотя бы взять ку себе домой переселенцев без оплаты. Я всегда промолчу и мне по барабану кто и как со мной розмовляє. А при том когда перед тобой стоит ребёнок, который не спился а стремится заработать грн. Если мы все законники, то тогда надо их соблюдать сначало самой Власти и нашему гаранту с Тищенко на выпивосиках, а уже потом кидать про мову в общество. Если мова зараз поможе мені уникнути прильоту ракет, то я буду розмовляти без показухи укр. А пока то что делается в стране, то мне по барабану кто рядом со мной на каком языке разговаривает. Я думаю со мной согласятся многие, которые ночью сегодня сидят в подвале и днем кимарят по 2 часа. А так сидят на западной Украине в домах и строчат про мову. Приглашаю мовников на передовую или хотя бы взять ку себе домой переселенцев без оплаты.

Зрозуміти треба одне, діти навчаються на прикладах та правилах, які ім транслюють дорослі. І, якщо дорослі їх не виконують, то і дитина не буде. Вже пора зрозуміти що наш обов'язок ростити дітей які поважають і виконують закони, тільки так можна виростити покоління яке змінить державу у бік Европи. І, якщо є вимога закону, а працівник його не виконує, то можна звичайно тихенько промовчати, як це культивувалося у ссср, а можна просто спокійно зробити зауваження працівнику, що треба дотримуватися вимог закону, все, і нічого особистого. Звичайно зломати у собі раба та принцип "моя хата скраю" поколінню яке виросло при ссср, тяжко, але можливо, якщо працювати над собою.Зрозумійте, европейці, не самі такі дисципліновані, вони просто виконують вимоги законів, тому що це загальноприйнятна норма у їх суспільстві, і за невиконання законів карають.