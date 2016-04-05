Frant написав:Тут повно російських троллів і місцевих ватних гнид. Їм не подобається цей закон. Вони не хочуть розуміти, що рускій язик - це війна!
Причому у мовному питанні війна? Не було б мови, була б ще якась хрінь, привід завжди у лишньохромосомних російських свиней знайдеться.
Мовні срачі вже запарили, вже треба цю тему забувати.
У нас є потужний рух по переходу у побуті, та бізнесовому спілкуванні з російської на українську, причому навіть у тих хто раніше ніколи не хотів цього робити. Цей рух вже не спинити, і через років десять російської буде в рази, або десятки разів менше, тому що спілкуватися російською стає не модно, токсично, і неприємно. Процес вже пішов і він не зворотній, так як і напрям руху розвитку сцспільства від совка до европи.
Навіть дитина вже якось сказала, що навіть якщо її свариш, то українською це приємніше.
В первой части Вы безусловно правы. Во второй части (прогноз) вполне вероятно тоже. Речь не об этом. Речь о том, что не надо делать это силой и не надо для ускорения процесса перехода на украинский использовать аргумент о "вине" русскоязычных в нападении РФ на Украину. Слава богу в мире на протяжении всей истории регулярно происходят войны и их причиной не являются языки. Причиной нападения нацистской Германии на разные страны с самыми разными языками был явно не язык. Причина войны в Сирии тоже не язык. Точно так же причиной российско-украинской войны является не язык. И посты Будивельника и ещё нескольких дописувачив это, как сейчас модно говорить, повторение росс. нарративов и поддержка путинской пропаганды.
otg написав:МИД РФ: Вашингтону лучше заставить Зеленского, пока не поздно, вернуться к переговорам
Интересно, когда закрывается окно переговоров? Вероятно, в Кремле пока нет решения вторгаться в ЦУ и ЗУ.
У них нет сил вторгаться, вот и умоляют о переговорах. Никогда в жизни побеждающая сторона не требует переговоров. Видно большая ж-па там у них, вот и надеятся с помощью переговорах хоть что то урвать. Кстати, про это говорит не только Арестович.
Мне нравится Ваш оптимизм, но объяснение может быть и другое, менее позитивное.
Игорь Алексеевич написав:Я всегда промолчу и мне по барабану кто и как со мной розмовляє. А при том когда перед тобой стоит ребёнок, который не спился а стремится заработать грн. Если мы все законники, то тогда надо их соблюдать сначало самой Власти и нашему гаранту с Тищенко на выпивосиках, а уже потом кидать про мову в общество. Если мова зараз поможе мені уникнути прильоту ракет, то я буду розмовляти без показухи укр. А пока то что делается в стране, то мне по барабану кто рядом со мной на каком языке разговаривает. Я думаю со мной согласятся многие, которые ночью сегодня сидят в подвале и днем кимарят по 2 часа. А так сидят на западной Украине в домах и строчат про мову. Приглашаю мовников на передовую или хотя бы взять ку себе домой переселенцев без оплаты.
Зрозуміти треба одне, діти навчаються на прикладах та правилах, які ім транслюють дорослі. І, якщо дорослі їх не виконують, то і дитина не буде. Вже пора зрозуміти що наш обов'язок ростити дітей які поважають і виконують закони, тільки так можна виростити покоління яке змінить державу у бік Европи. І, якщо є вимога закону, а працівник його не виконує, то можна звичайно тихенько промовчати, як це культивувалося у ссср, а можна просто спокійно зробити зауваження працівнику, що треба дотримуватися вимог закону, все, і нічого особистого. Звичайно зломати у собі раба та принцип "моя хата скраю" поколінню яке виросло при ссср, тяжко, але можливо, якщо працювати над собою. Зрозумійте, европейці, не самі такі дисципліновані, вони просто виконують вимоги законів, тому що це загальноприйнятна норма у їх суспільстві, і за невиконання законів карають.
В Харькове давно в магазинах продавцы обращаются исключительно по-украински. Причём, крайне редко переходят на русский даже потом, когда покупатель отвечает по-русски (что в Харькове происходит почти всегда). При этом явно видно, что продавцы тоже русскоязычные. Не расскажете, почему? Добровольно и не модно? И обратите внимание, какие посты остались и какие удалены. Причины не объясните?
Матюків у нас зараз ледь не більше, чим у росіян. Подивіться будь-яку телегу, юмористів, стендаперів... Причому україномовних. Користуються російським матом аж гай шумить. І ні у кого не викликає заперечень, і ніхто не забороняє "російську мову". Чому так?
Мапа точкових ударів по позиціях русні сьогодні на Півдні:
Мелітополь, Запорізька область. Новотроїцьке, Херсонська область. Нижні Сірогози, Херсонська область Велика Благовіщенка, Херсонська область Чаплинка, Херсонська область. Чкалове, Херсонська область. Нова Каховка, Херсонська область.
До Новотроїцького ~ 140 км від фронту До Чаплинки ~ 110 км від фронту До Чкалово ~ 120 км від фронту
ЛАД написав:Будивельника - чистая провокация, которая только способствует увеличению числа предателей или просто людей, не поддерживающих Украину.
Давайте так 1 Є аналітик ФСБ, задачею якого є моніторинг ЗМІ ( і цих сторінок в тому числі) на предмет виявлення ймовірних зрадників 2 Що робить цей аналітик? - все правильно , перший крок це порахувати кількість повідомлень а-ля лад - не всьо так адназначна.... другий - вирахувати відсоток таких повідомлень... Наприклад 2021 сторінка - 7 повідомлень російською - 3 українською - з 7 російською - 4 розповсюдження проросійських наративів.... 3 Який висновок зробить аналітик ФСБ і що напише в доповідній для вищого керівництва лаптєстану? Напевно такий.... Щитаю , что вторжениє на Украину будет поддержано 40% населения Украини При єтом Поддержка россии сильна не только в умах простих граждан...но и не искореняется властью...
Про владу - пояснення майор ФСБ навіть в страшному сні не зміг би уявити , що на 170 день війни -не введена тотальна цензура... Він би вважав, що цензура введенна А наявність просовкових повідомлень на цих сторінках зумовлено тим що модератори цих сторінок є прихованою ватою, так само як і ті працівники СБУ які повинні приглядати за цими модераторами...
І все - пуйло приймає рішення воювати далі..адже йому доповіли що 40% в Україні його підтримують..а він захопив всього 22% території.....
ЛАД написав:В Харькове давно в магазинах продавцы обращаются исключительно по-украински. Причём, крайне редко переходят на русский даже потом, когда покупатель отвечает по-русски (что в Харькове происходит почти всегда). При этом явно видно, что продавцы тоже русскоязычные. Не расскажете, почему? Добровольно и не модно? И обратите внимание, какие посты остались и какие удалены. Причины не объясните?
Интересно если к больному приедит врач и спросит по русски, что болит? Его пошлют на небо за звёздочкой или всё же попросят помощи, не обращая внимания на мову?
Frant написав:Тут повно російських троллів і місцевих ватних гнид. Їм не подобається цей закон. Вони не хочуть розуміти, що рускій язик - це війна!
Причому у мовному питанні війна? Не було б мови, була б ще якась хрінь, привід завжди у лишньохромосомних російських свиней знайдеться.
Мовні срачі вже запарили, вже треба цю тему забувати.
У нас є потужний рух по переходу у побуті, та бізнесовому спілкуванні з російської на українську, причому навіть у тих хто раніше ніколи не хотів цього робити. Цей рух вже не спинити, і через років десять російської буде в рази, або десятки разів менше, тому що спілкуватися російською стає не модно, токсично, і неприємно. Процес вже пішов і він не зворотній, так як і напрям руху розвитку сцспільства від совка до европи.
Навіть дитина вже якось сказала, що навіть якщо її свариш, то українською це приємніше.
В первой части Вы безусловно правы. Во второй части (прогноз) вполне вероятно тоже. Речь не об этом. Речь о том, что не надо делать это силой и не надо для ускорения процесса перехода на украинский использовать аргумент о "вине" русскоязычных в нападении РФ на Украину. Слава богу в мире на протяжении всей истории регулярно происходят войны и их причиной не являются языки. Причиной нападения нацистской Германии на разные страны с самыми разными языками был явно не язык. Причина войны в Сирии тоже не язык. Точно так же причиной российско-украинской войны является не язык. И посты Будивельника и ещё нескольких дописувачив это, как сейчас модно говорить, повторение росс. нарративов и поддержка путинской пропаганды.
Жодним чином! Ти дійсно не розумієш елементарних речей? Тугодум? Вата заважає?
Кожен різновид фашизму має свою специфіку. Італійський, німецький, російський.
Російський фашизм "визволяє" всіх російськомовних сусідів. Тому використання російської мови в державах,які межують з недоімперією, приводить до того, що московія нападає на сусідів. Тобто рускій язик = війна!
ЛАД написав:Будивельника - чистая провокация, которая только способствует увеличению числа предателей или просто людей, не поддерживающих Украину.
Давайте так 1 Є аналітик ФСБ, задачею якого є моніторинг ЗМІ ( і цих сторінок в тому числі) на предмет виявлення ймовірних зрадників 2 Що робить цей аналітик? - все правильно , перший крок це порахувати кількість повідомлень а-ля лад - не всьо так адназначна.... другий - вирахувати відсоток таких повідомлень... Наприклад 2021 сторінка - 7 повідомлень російською - 3 українською - з 7 російською - 4 розповсюдження проросійських наративів.... 3 Який висновок зробить аналітик ФСБ і що напише в доповідній для вищого керівництва лаптєстану? Напевно такий.... Щитаю , что вторжениє на Украину будет поддержано 40% населения Украини При єтом Поддержка россии сильна не только в умах простих граждан...но и не искореняется властью...
Про владу - пояснення майор ФСБ навіть в страшному сні не зміг би уявити , що на 170 день війни -не введена тотальна цензура... Він би вважав, що цензура введенна А наявність просовкових повідомлень на цих сторінках зумовлено тим що модератори цих сторінок є прихованою ватою, так само як і ті працівники СБУ які повинні приглядати за цими модераторами...
І все - пуйло приймає рішення воювати далі..адже йому доповіли що 40% в Україні його підтримують..а він захопив всього 22% території.....
Вірно! Модерація тут не банить вату і російських троллів. Типу, навіщо, все добре, ці ватніки з своїм захистом московитської мови - зовсім невинні створіння.
ЛАД написав:А французы с немцами всегда жили как любящие братья?
и когда закончились их национальные войны не потрудитесь уточнить? что бы понимать через сколько лет мы сможем жить с русскими в мире как они между собой. именно национальные войны когда причиной была именно национальность. а то вы натягиваете сову на глобус рассказывая как живут другие в мире и согласии когда нас уничтожают русские.