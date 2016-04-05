Сейчас мои родственники в Англии по программе беженцев. Розмовляють там на английском, русском и украинском языках. Проблем не возникают, люди принимают с любовью. У нас сегодня - на русском москаль, сука, и т.д. Народ готов ругаться и спорить, не осозновая, что проблема не в языке, а в мозгах. У нас более 60% не умеют оплачивать, пользоваться банковскими картами, зато на кассах стоят и спорят про языки общения((
ЛАД написав:В Харькове давно в магазинах продавцы обращаются исключительно по-украински. Причём, крайне редко переходят на русский даже потом, когда покупатель отвечает по-русски (что в Харькове происходит почти всегда). При этом явно видно, что продавцы тоже русскоязычные. Не расскажете, почему? Добровольно и не модно? И обратите внимание, какие посты остались и какие удалены. Причины не объясните?
Интересно если к больному приедит врач и спросит по русски, что болит? Его пошлют на небо за звёздочкой или всё же попросят помощи, не обращая внимания на мову?
Цікавий приклад.. Давайте з іншого боку.. Є хворий, національність глибокий совок, живе цей глибокий совок в Європі.... Приходить до цього совка лікар тієї країни в якій совок живе і починає його питати мовою якою навчався в медінституті.... А совок йому - я тебя не панимаю, бросай свой телячий язик и спрашивай/отвечай на диалекте совка, патамушта на єтом диалекте разгаваривають все совки.....
І чим все для совка закінчиться? А всього- навсього то , треба було або мову Держави в якій живеш вивчити , або переїхати в країну де розмовляють тією якою ти.
ЛАД написав:В Харькове давно в магазинах продавцы обращаются исключительно по-украински. Причём, крайне редко переходят на русский даже потом, когда покупатель отвечает по-русски (что в Харькове происходит почти всегда). При этом явно видно, что продавцы тоже русскоязычные. Не расскажете, почему? Добровольно и не модно? И обратите внимание, какие посты остались и какие удалены. Причины не объясните?
Интересно если к больному приедит врач и спросит по русски, что болит? Его пошлют на небо за звёздочкой или всё же попросят помощи, не обращая внимания на мову?
Цікавий приклад.. Давайте з іншого боку.. Є хворий, національність глибокий совок, живе цей глибокий совок в Європі.... Приходить до цього совка лікар тієї країни в якій совок живе і починає його питати мовою якою навчався в медінституті.... А совок йому - я тебя не панимаю, бросай свой телячий язик и спрашивай/отвечай на диалекте совка, патамушта на єтом диалекте разгаваривають все совки.....
І чим все для совка закінчиться? А всього- навсього то , треба було або мову Держави в якій живеш вивчити , або переїхати в країну де розмовляють тією якою ти.
Рускоговорящая публіка - навіть в Америці зазвичай бажає, щоб з ними розмовляли московитською мовою.
ЛАД написав:В Харькове давно в магазинах продавцы обращаются исключительно по-украински. Причём, крайне редко переходят на русский даже потом, когда покупатель отвечает по-русски (что в Харькове происходит почти всегда). При этом явно видно, что продавцы тоже русскоязычные. Не расскажете, почему? Добровольно и не модно? И обратите внимание, какие посты остались и какие удалены. Причины не объясните?
Интересно если к больному приедит врач и спросит по русски, что болит? Его пошлют на небо за звёздочкой или всё же попросят помощи, не обращая внимания на мову?
Цікавий приклад.. Давайте з іншого боку.. Є хворий, національність глибокий совок, живе цей глибокий совок в Європі.... Приходить до цього совка лікар тієї країни в якій совок живе і починає його питати мовою якою навчався в медінституті.... А совок йому - я тебя не панимаю, бросай свой телячий язик и спрашивай/отвечай на диалекте совка, патамушта на єтом диалекте разгаваривають все совки.....
І чим все для совка закінчиться? А всього- навсього то , треба було або мову Держави в якій живеш вивчити , або переїхати в країну де розмовляють тією якою ти.
Когда у человека реально что то болит, то он глазами просит о помощи и в этот момент ему по барабану национальность и язык общения.
ЛАД написав:А французы с немцами всегда жили как любящие братья?
и когда закончились их национальные войны не потрудитесь уточнить? что бы понимать через сколько лет мы сможем жить с русскими в мире как они между собой. именно национальные войны когда причиной была именно национальность. а то вы натягиваете сову на глобус рассказывая как живут другие в мире и согласии когда нас уничтожают русские.
Вообще-то, последняя совсем недавно - 1940. Вас, похоже, не уничтожают. Судя по тому, что на моё сообщение о прилёте 4 ракет в Харьков именно в момент написания поста, Вы говорите о "смене темы". Поверьте, для меня бомбёжка Харькова сильно важнее спора с Вами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 сер, 2022 16:46, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:У нас сегодня - на русском москаль, сука, и т.д. Народ готов ругаться и спорить, не осозновая, что проблема не в языке, а в мозгах
дело не в ругани а в тупости. В моем доме живёт белорус, сбежал из Белоруссии когда у них были выборы он типа был за тихановскую ещё и активист. Говорит на русском. Украинский учит, но получается как у Азирова. Недавно жаловался говоришь на русском - враг, скажешь что белорус - враг. Это паранойя и шизофрения.
Когда началась война, в оккупации все бегали за метками (кто то рисовал краской метки на крышах и на дверях квартир). Думали по ним высаживается десант а помеченные квартиры будут грабить. Ага русня побежит по подъездам искать метки. Дебилизм, но люди верили! Сейчас бегают за русскоязычными, по крайней мере в домовых чатах. Обзывают их колаборантами.Ветки одного дерева. Причем в чатах это делает 1-2 человека, остальные молчат (или лайкают). Из смешного, больше всех катят бочку те, кто до войны... сами говорили на русском (некоторых людей увы знаю лично)
Война все на нервах но надо контролировать себя, давать себе отчёт что в Украине кроме украинцев живут болгары, евреи, белорусы, греки, татары, русские. Заставлять всех носить вышиванка и петь колядки? У каждого народа своя культура и традиции. Это дорога в глухой угол. Не хочу писать к чему такой радикализм приводит. Примеры в истории есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 13 сер, 2022 16:52, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:........... Рускоговорящая публіка - навіть в Америці зазвичай бажає, щоб з ними розмовляли московитською мовою.
Вы были в Америке? Или сейчас там? Или дальше Жмеринки не выезжали?
На Кирилловской 103 есть такая палата. Видимо он туда заходит в гости или живёт)
otg написав:У них нет сил вторгаться, вот и умоляют о переговорах. Никогда в жизни побеждающая сторона не требует переговоров. Видно большая ж-па там у них, вот и надеятся с помощью переговорах хоть что то урвать. Кстати, про это говорит не только Арестович.
Российское командование очень жёстко не дружит с реальностью.
Так, на этой неделе им было поставлена задача в течение следующих 2 недель набрать на военную службу по контакту 60 тыс. человек.
Именно такого количества военнослужащих не хватает сейчас РОВ для того, чтобы поддерживать наступление на ряде направлений и удерживать захваченные территории.
Но вот почему они не дружат с реальностью…
Дело в том, что параллельно с этим распоряжением, был отдан приказ об отзыве из отпусков всех военных комиссаров муниципального уровня, начальников отделов военных комиссариатов и т.д.
А всё ради того, чтобы уже наконец-то завершить формирование 3 армейского корпуса, численностью 15 тыс человек и который формируют с мая месяца!
Про 3АК, который формируют в районе Мулино с мая я написал очень много заметок и все они сводятся к одному – это яркий маркер нехватки у РОВ человеческого ресурса.
И вот, возникает вопрос. Если они за 3,5 месяца не смогли сформировать корпус из 15 тыс чел, смогут ли они набрать 60 тыс за 2 недели?
Думаю, ответ на этот вопрос должен в полной мере пояснить и то, в какой на самом деле реальности находится командование РОВ.