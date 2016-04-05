Додано: Суб 13 сер, 2022 16:43

Игорь Алексеевич написав: У нас сегодня - на русском москаль, сука, и т.д. Народ готов ругаться и спорить, не осозновая, что проблема не в языке, а в мозгах У нас сегодня - на русском москаль, сука, и т.д. Народ готов ругаться и спорить, не осозновая, что проблема не в языке, а в мозгах

дело не в ругани а в тупости. В моем доме живёт белорус, сбежал из Белоруссии когда у них были выборы он типа был за тихановскую ещё и активист. Говорит на русском. Украинский учит, но получается как у Азирова. Недавно жаловался говоришь на русском - враг, скажешь что белорус - враг. Это паранойя и шизофрения.Когда началась война, в оккупации все бегали за метками (кто то рисовал краской метки на крышах и на дверях квартир). Думали по ним высаживается десант а помеченные квартиры будут грабить. Ага русня побежит по подъездам искать метки. Дебилизм, но люди верили! Сейчас бегают за русскоязычными, по крайней мере в домовых чатах. Обзывают их колаборантами.Ветки одного дерева. Причем в чатах это делает 1-2 человека, остальные молчат (или лайкают). Из смешного, больше всех катят бочку те, кто до войны... сами говорили на русском (некоторых людей увы знаю лично)Война все на нервах но надо контролировать себя, давать себе отчёт что в Украине кроме украинцев живут болгары, евреи, белорусы, греки, татары, русские. Заставлять всех носить вышиванка и петь колядки? У каждого народа своя культура и традиции. Это дорога в глухой угол. Не хочу писать к чему такой радикализм приводит. Примеры в истории есть.