«Вільха» — український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм. Кожна з її 12 ракет може мати своє польотне завдання, що дає змогу одним залпом уразити кілька цілей на дальності до 120 км. При цьому точність українських ракет у десять разів вища, ніж у снарядів реактивної системи залпового вогню Смерч.
ЛАД написав:А французы с немцами всегда жили как любящие братья?
и когда закончились их национальные войны не потрудитесь уточнить? что бы понимать через сколько лет мы сможем жить с русскими в мире как они между собой. именно национальные войны когда причиной была именно национальность. а то вы натягиваете сову на глобус рассказывая как живут другие в мире и согласии когда нас уничтожают русские.
Вообще-то, последняя совсем недавно - 1940. Вас, похоже, не уничтожают. Судя по тому, что на моё сообщение о прилёте 4 ракет в Харьков именно в момент написания поста, Вы говорите о "смене темы". Поверьте, для меня бомбёжка Харькова сильно важнее спора с Вами.
вы уверены что немцы швейцарии нападали на французов швейцарии в 1940 году? речь была как бы о Швейцарии... а по поводу ракет вы именно сменили тему с траты денег зе не туда куда бы следовало на то что вам прилетает.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 13 сер, 2022 17:09, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Давайте так 1 Є аналітик ФСБ, задачею якого є моніторинг ЗМІ ( і цих сторінок в тому числі) на предмет виявлення ймовірних зрадників 2 Що робить цей аналітик? - все правильно , перший крок це порахувати кількість повідомлень а-ля лад - не всьо так адназначна.... другий - вирахувати відсоток таких повідомлень... Наприклад 2021 сторінка - 7 повідомлень російською - 3 українською - з 7 російською - 4 розповсюдження проросійських наративів.... 3 Який висновок зробить аналітик ФСБ і що напише в доповідній для вищого керівництва лаптєстану? Напевно такий.... Щитаю , что вторжениє на Украину будет поддержано 40% населения Украини При єтом Поддержка россии сильна не только в умах простих граждан...но и не искореняется властью...
Про владу - пояснення майор ФСБ навіть в страшному сні не зміг би уявити , що на 170 день війни -не введена тотальна цензура... Він би вважав, що цензура введенна
І все - пуйло приймає рішення воювати далі..адже йому доповіли що 40% в Україні його підтримують..а він захопив всього 22% території.....
. Погоджуюсь на всі 100% - щось подібне і я колись писав.
ЛАД написав:А французы с немцами всегда жили как любящие братья?
и когда закончились их национальные войны не потрудитесь уточнить? что бы понимать через сколько лет мы сможем жить с русскими в мире как они между собой. именно национальные войны когда причиной была именно национальность. а то вы натягиваете сову на глобус рассказывая как живут другие в мире и согласии когда нас уничтожают русские.
Коли було створено ЄС, точніше його папіредник, "вугільно-залізний союз".
otg написав:Медленно это как? Несколько десятков км в пол года?
Ну хз. Возьмите линию разграничения на 24.02 и на сегодня. Донбасс - самый урбанизированный регион Украины. Непрерывная череда шахт, призаводских поселков, промзон. Самый трудный для наступления регион. Дальше начинается хуторская Украина - облцентр, несколько райцентров и бескрайние поля с небольшими деревнями. Организовать укрепрайоны в таких условиях затратно.
Ну это Ваши хотелки. На самом деле для вашей армии будет такая же зад-ца как и раньше. Плюс дадут еще больше нормального оружия. Так что все будет хорошо.
ЛАД написав:А французы с немцами всегда жили как любящие братья?
и когда закончились их национальные войны не потрудитесь уточнить? что бы понимать через сколько лет мы сможем жить с русскими в мире как они между собой. именно национальные войны когда причиной была именно национальность. а то вы натягиваете сову на глобус рассказывая как живут другие в мире и согласии когда нас уничтожают русские.
Вообще-то, последняя совсем недавно - 1940. Вас, похоже, не уничтожают. Судя по тому, что на моё сообщение о прилёте 4 ракет в Харьков именно в момент написания поста, Вы говорите о "смене темы". Поверьте, для меня бомбёжка Харькова сильно важнее спора с Вами.
Я сумніваюсь, що мешканець Харкова, який живе під ударами російської артилерії, буде шукати "хароших рускіх" серед московитів, "захищати рускій язик" і читати імперіалістичний бред російських Z-nazi лібералів.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 13 сер, 2022 17:25, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Користуються російським матом аж гай шумить.
А з чого ви взяли, що мат є російським? Слово "блядь" наприклад, зустрічається ще в "Руській правді" і більш пізніх письмових згадках. Слово "їбатися" божна знайти в записах Шевченка. А скільки всього в усній народній творчості можна знайти. Просто ця лексика на даний момент стала табуйованою, але від того вона не перестала бути українською.