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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2031203220332034>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Вільха» — український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм.
Кожна з її 12 ракет може мати своє польотне завдання, що дає змогу одним залпом уразити кілька цілей на дальності до 120 км. При цьому точність українських ракет у десять разів вища, ніж у снарядів реактивної системи залпового вогню Смерч.

https://news.lviv-company.in.ua/poyednuye-dalnist-tochnist-ta-potuzhnist-shho-take-rszv-vilxa.html
https://t.me/operativnoZSU/36302
Востаннє редагувалось alexop в Суб 13 сер, 2022 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:03

  sashaqbl написав:Про ситуацію на Запорізькій АЕС і можливі наслідки:
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/12/7363068/
Як на мене, доволі збалансований текст, без криків "фсьо пропало" але і без надмірного оптимізму.

представители росатома, указывают военным куда стрелять, чтобы было больно, но не смертельно, идею поняли?, остальное ля-ля-ля...и хватит поднимать эту тему, я в Запорожье, и особо не переживаю...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:04

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:А французы с немцами всегда жили как любящие братья? :lol:


и когда закончились их национальные войны не потрудитесь уточнить?
что бы понимать через сколько лет мы сможем жить с русскими в мире как они между собой.
именно национальные войны когда причиной была именно национальность.
а то вы натягиваете сову на глобус рассказывая как живут другие в мире и согласии когда нас уничтожают русские.

Вообще-то, последняя совсем недавно - 1940.
Вас, похоже, не уничтожают.
Судя по тому, что на моё сообщение о прилёте 4 ракет в Харьков именно в момент написания поста, Вы говорите о "смене темы".
Поверьте, для меня бомбёжка Харькова сильно важнее спора с Вами. :)


вы уверены что немцы швейцарии нападали на французов швейцарии в 1940 году? речь была как бы о Швейцарии...
а по поводу ракет вы именно сменили тему с траты денег зе не туда куда бы следовало на то что вам прилетает.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 13 сер, 2022 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Давайте так
1 Є аналітик ФСБ, задачею якого є моніторинг ЗМІ ( і цих сторінок в тому числі) на предмет виявлення ймовірних зрадників
2 Що робить цей аналітик? - все правильно , перший крок це порахувати кількість повідомлень а-ля лад - не всьо так адназначна....
другий - вирахувати відсоток таких повідомлень...
Наприклад 2021 сторінка
- 7 повідомлень російською - 3 українською
- з 7 російською - 4 розповсюдження проросійських наративів....
3 Який висновок зробить аналітик ФСБ і що напише в доповідній для вищого керівництва лаптєстану?
Напевно такий....
Щитаю , что вторжениє на Украину будет поддержано 40% населения Украини
При єтом
Поддержка россии сильна не только в умах простих граждан...но и не искореняется властью...

Про владу - пояснення
майор ФСБ навіть в страшному сні не зміг би уявити , що на 170 день війни -не введена тотальна цензура...
Він би вважав, що цензура введенна

І все - пуйло приймає рішення воювати далі..адже йому доповіли що 40% в Україні його підтримують..а він захопив всього 22% території.....
.
Погоджуюсь на всі 100% - щось подібне і я колись писав.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:12

  mephala написав:
  ЛАД написав:А французы с немцами всегда жили как любящие братья? :lol:


и когда закончились их национальные войны не потрудитесь уточнить?
что бы понимать через сколько лет мы сможем жить с русскими в мире как они между собой.
именно национальные войны когда причиной была именно национальность.
а то вы натягиваете сову на глобус рассказывая как живут другие в мире и согласии когда нас уничтожают русские.

Коли було створено ЄС, точніше його папіредник, "вугільно-залізний союз".
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:13

  edvardd написав:
  sashaqbl написав:Про ситуацію на Запорізькій АЕС і можливі наслідки:
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/08/12/7363068/
Як на мене, доволі збалансований текст, без криків "фсьо пропало" але і без надмірного оптимізму.

представители росатома, указывают военным куда стрелять, чтобы было больно, но не смертельно, идею поняли?, остальное ля-ля-ля...и хватит поднимать эту тему, я в Запорожье, и особо не переживаю...

дату МАГАТЭ не назначили еще?
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:13

  crumd написав:
  otg написав:Медленно это как? Несколько десятков км в пол года?

Ну хз. Возьмите линию разграничения на 24.02 и на сегодня.
Донбасс - самый урбанизированный регион Украины. Непрерывная череда шахт, призаводских поселков, промзон. Самый трудный для наступления регион.
Дальше начинается хуторская Украина - облцентр, несколько райцентров и бескрайние поля с небольшими деревнями. Организовать укрепрайоны в таких условиях затратно.
Ну это Ваши хотелки. На самом деле для вашей армии будет такая же зад-ца как и раньше. Плюс дадут еще больше нормального оружия. Так что все будет хорошо.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:19

  ЛАД написав:Мне нравится Ваш оптимизм, но объяснение может быть и другое, менее позитивное.
Какое? Вы поймите, если б они могли Украина уже давно была их. Эти бредни что нет приказа это лапша для местных горерашапатриотов.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:21

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:А французы с немцами всегда жили как любящие братья? :lol:


и когда закончились их национальные войны не потрудитесь уточнить?
что бы понимать через сколько лет мы сможем жить с русскими в мире как они между собой.
именно национальные войны когда причиной была именно национальность.
а то вы натягиваете сову на глобус рассказывая как живут другие в мире и согласии когда нас уничтожают русские.

Вообще-то, последняя совсем недавно - 1940.
Вас, похоже, не уничтожают.
Судя по тому, что на моё сообщение о прилёте 4 ракет в Харьков именно в момент написания поста, Вы говорите о "смене темы".
Поверьте, для меня бомбёжка Харькова сильно важнее спора с Вами. :)

Я сумніваюсь, що мешканець Харкова, який живе під ударами російської артилерії, буде шукати "хароших рускіх" серед московитів, "захищати рускій язик" і читати імперіалістичний бред російських Z-nazi лібералів.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 13 сер, 2022 17:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Користуються російським матом аж гай шумить.

А з чого ви взяли, що мат є російським? Слово "блядь" наприклад, зустрічається ще в "Руській правді" і більш пізніх письмових згадках. Слово "їбатися" божна знайти в записах Шевченка. А скільки всього в усній народній творчості можна знайти. Просто ця лексика на даний момент стала табуйованою, але від того вона не перестала бути українською.
sashaqbl
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