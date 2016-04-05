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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2031203220332034
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:29


Из Цензора:
Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области, - Washington Post

Киев остановил активность масштабного контрнаступления на Херсонщине в ожидании поставки оружия.

Об этом со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3360480

"И где говорящие головы" :?:
В чинах полковников, с необъятным довольствием.
Языком звиздеть - не мешки ворочать. :evil:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 13 сер, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:29

  alexop написав:«Вільха» — український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм.

Невже боєприпаси до них почали робити?
Чи до "Смерчів" знашли щось?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Невже боєприпаси до них почали робити?

Скоріш за все, і цє скоріш за все, тайна.
alexop
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