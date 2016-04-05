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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 сер, 2022 17:29
Из Цензора:
"И где говорящие головы"
Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области, - Washington Post
Киев остановил активность масштабного контрнаступления на Херсонщине в ожидании поставки оружия.
Об этом со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3360480
В чинах полковников, с необъятным довольствием.
Языком звиздеть - не мешки ворочать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 13 сер, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 17:29
alexop написав:
«Вільха» — український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм.
Невже боєприпаси до них почали робити?
Чи до "Смерчів" знашли щось?
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sashaqbl
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Додано: Суб 13 сер, 2022 17:34
sashaqbl написав:
Невже боєприпаси до них почали робити?
Скоріш за все, і цє скоріш за все, тайна.
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alexop
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