ЛАД написав:Мне нравится Ваш оптимизм, но объяснение может быть и другое, менее позитивное.
Какое? Вы поймите, если б они могли Украина уже давно была их. Эти бредни что нет приказа это лапша для местных горерашапатриотов.
С подчёркнутым вполне согласен. А объяснение может быть и такое: 1.1. Знают, что несут большие потери в боях и понимают, что попытки дальнейшего наступления приведут к ещё бОльшим. 1.2. Несут потери от санкций и чувствуют, что напряжно, а дальше будет ещё хуже. 1.3. Возможно, знают, что поддержка войны в РФ совсем не так велика, как это изображают СМИ и "соцопросы", поэтому не хотят наращивать усилия, чтобы не вызвать, в конце концов, активное возмущение/сопротивление внутри страны. (Это, конечно, моё предположение/допущение, основанное на том, что не хотят проводить всеобщую мобилизацию и воюют у нас, в основном, жители нацокраин и депрессивных регионов, москвичей и питерцев как-то не видно). 2. Их более-менее устраивают сегодняшние результаты. Остальное можно отложить на будущее. По этим причинам хотят зафиксировать сегодняшнюю ситуацию, добившись каких-то существенных уступок от Запада. Например, смягчение санкций (если не полное снятие), запуск СП-2, продолжение "энергетического сотрудничества. Это, в общем-то, недалеко от того, что Вы сказали. Я, скорее, возразил против "большой жопы" у них. Хотя, конечно, был бы очень рад, если бы Вы оказались правы. Но всё же, сомневаюсь, что они так быстро, меньше, чем за полгода, "спеклись".
Kudrjavuy написав:Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области
Помнится, в середине апреля Арестович рассказывал что к первому мая боевые действия прекратятся из-за истощения росармии. В середине мая Арестович начал рассказывать что ВСУ сейчас копят силы и контрнаступление состоится в июле. Сегодня, в середине августа, опять что-то мешает перейти в контрнаступление.
vitaliian написав:Теперь будут искать способ заморозить конфликт
Лише махровий свинорашист може назвати повномасштабну війну проти України конфліктом, "внутрєннім" так? Лише прорашистська кремлядь буде півником "кукарєкать" обуренно про те, що я зрікся рашистської мови, нерви здали мокша? От навіщо так палитися на українському форумі рашанацисту? Га?
budivelnik написав:Давайте так 1 Є аналітик ФСБ, задачею якого є моніторинг ЗМІ ( і цих сторінок в тому числі) на предмет виявлення ймовірних зрадників 2 Що робить цей аналітик? - все правильно , перший крок це порахувати кількість повідомлень а-ля лад - не всьо так адназначна.... другий - вирахувати відсоток таких повідомлень... Наприклад 2021 сторінка - 7 повідомлень російською - 3 українською - з 7 російською - 4 розповсюдження проросійських наративів.... 3 Який висновок зробить аналітик ФСБ і що напише в доповідній для вищого керівництва лаптєстану? Напевно такий.... Щитаю , что вторжениє на Украину будет поддержано 40% населения Украини При єтом Поддержка россии сильна не только в умах простих граждан...но и не искореняется властью...
Про владу - пояснення майор ФСБ навіть в страшному сні не зміг би уявити , що на 170 день війни -не введена тотальна цензура... Він би вважав, що цензура введенна
І все - пуйло приймає рішення воювати далі..адже йому доповіли що 40% в Україні його підтримують..а він захопив всього 22% території.....
. Погоджуюсь на всі 100% - щось подібне і я колись писав.
vitaliian написав:Украинский учит, но получается как у Азирова.
Без практики - нічого не вийде! Але він, на відміну від багатьох навіть на форумі - молодець, пробує, старається! Йому б підтримки, а не тролінгу, що він Азіров та більше україномовного середовища - дивись, і не прийшло б чмо російськомовних захищати!!!