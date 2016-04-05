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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20322033203420352036>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:29


Из Цензора:
Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области, - Washington Post

Киев остановил активность масштабного контрнаступления на Херсонщине в ожидании поставки оружия.

Об этом со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3360480

"И где говорящие головы" :?:
В чинах полковников, с необъятным довольствием.
Языком звиздеть - не мешки ворочать. :evil:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 13 сер, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:29

  alexop написав:«Вільха» — український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм.

Невже боєприпаси до них почали робити?
Чи до "Смерчів" знашли щось?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Невже боєприпаси до них почали робити?

Скоріш за все, і цє скоріш за все, тайна.
alexop
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:45

  otg написав:
  ЛАД написав:Мне нравится Ваш оптимизм, но объяснение может быть и другое, менее позитивное.
Какое? Вы поймите, если б они могли Украина уже давно была их. Эти бредни что нет приказа это лапша для местных горерашапатриотов.

С подчёркнутым вполне согласен.
А объяснение может быть и такое:
1.1. Знают, что несут большие потери в боях и понимают, что попытки дальнейшего наступления приведут к ещё бОльшим.
1.2. Несут потери от санкций и чувствуют, что напряжно, а дальше будет ещё хуже.
1.3. Возможно, знают, что поддержка войны в РФ совсем не так велика, как это изображают СМИ и "соцопросы", поэтому не хотят наращивать усилия, чтобы не вызвать, в конце концов, активное возмущение/сопротивление внутри страны. (Это, конечно, моё предположение/допущение, основанное на том, что не хотят проводить всеобщую мобилизацию и воюют у нас, в основном, жители нацокраин и депрессивных регионов, москвичей и питерцев как-то не видно).
2. Их более-менее устраивают сегодняшние результаты. Остальное можно отложить на будущее.
По этим причинам хотят зафиксировать сегодняшнюю ситуацию, добившись каких-то существенных уступок от Запада. Например, смягчение санкций (если не полное снятие), запуск СП-2, продолжение "энергетического сотрудничества.
Это, в общем-то, недалеко от того, что Вы сказали. Я, скорее, возразил против "большой жопы" у них. Хотя, конечно, был бы очень рад, если бы Вы оказались правы. Но всё же, сомневаюсь, что они так быстро, меньше, чем за полгода, "спеклись".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:53

  ЛАД написав:Их более-менее устраивают сегодняшние результаты.
имхо это наиболее вероятный сценарий. Теперь будут искать способ заморозить конфликт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области

Помнится, в середине апреля Арестович рассказывал что к первому мая боевые действия прекратятся из-за истощения росармии. В середине мая Арестович начал рассказывать что ВСУ сейчас копят силы и контрнаступление состоится в июле. Сегодня, в середине августа, опять что-то мешает перейти в контрнаступление.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 18:05

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Их более-менее устраивают сегодняшние результаты.
имхо это наиболее вероятный сценарий. Теперь будут искать способ заморозить конфликт.

так а где сигналы-то о переговорах? Николаев к коридору? там Европа попросила..а еще где?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Теперь будут искать способ заморозить конфликт

Лише махровий свинорашист може назвати повномасштабну війну проти України конфліктом, "внутрєннім" так? :twisted: Лише прорашистська кремлядь буде півником "кукарєкать" обуренно про те, що я зрікся рашистської мови, нерви здали мокша? От навіщо так палитися на українському форумі рашанацисту? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 18:15

  Василь-Рівне написав:
  budivelnik написав:Давайте так
1 Є аналітик ФСБ, задачею якого є моніторинг ЗМІ ( і цих сторінок в тому числі) на предмет виявлення ймовірних зрадників
2 Що робить цей аналітик? - все правильно , перший крок це порахувати кількість повідомлень а-ля лад - не всьо так адназначна....
другий - вирахувати відсоток таких повідомлень...
Наприклад 2021 сторінка
- 7 повідомлень російською - 3 українською
- з 7 російською - 4 розповсюдження проросійських наративів....
3 Який висновок зробить аналітик ФСБ і що напише в доповідній для вищого керівництва лаптєстану?
Напевно такий....
Щитаю , что вторжениє на Украину будет поддержано 40% населения Украини
При єтом
Поддержка россии сильна не только в умах простих граждан...но и не искореняется властью...

Про владу - пояснення
майор ФСБ навіть в страшному сні не зміг би уявити , що на 170 день війни -не введена тотальна цензура...
Він би вважав, що цензура введенна

І все - пуйло приймає рішення воювати далі..адже йому доповіли що 40% в Україні його підтримують..а він захопив всього 22% території.....
.
Погоджуюсь на всі 100% - щось подібне і я колись писав.


Шкода, що всякі лади цього не розуміють!!!
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Украинский учит, но получается как у Азирова.


Без практики - нічого не вийде!
Але він, на відміну від багатьох навіть на форумі - молодець, пробує, старається!
Йому б підтримки, а не тролінгу, що він Азіров та більше україномовного середовища - дивись, і не прийшло б чмо російськомовних захищати!!!
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