ЛАД написав:

otg написав: ЛАД написав: Мне нравится Ваш оптимизм, но объяснение может быть и другое, менее позитивное. Мне нравится Ваш оптимизм, но объяснение может быть и другое, менее позитивное. Какое? Вы поймите, если б они могли Украина уже давно была их . Эти бредни что нет приказа это лапша для местных горерашапатриотов. Какое? Вы поймите,. Эти бредни что нет приказа это лапша для местных горерашапатриотов.

предположение/допущение

С подчёркнутым вполне согласен.А объяснение может быть и такое:1.1. Знают, что несут большие потери в боях и понимают, что попытки дальнейшего наступления приведут к ещё бОльшим.1.2. Несут потери от санкций и чувствуют, что напряжно, а дальше будет ещё хуже.1.3. Возможно, знают, что поддержка войны в РФ совсем не так велика, как это изображают СМИ и "соцопросы", поэтому не хотят наращивать усилия, чтобы не вызвать, в конце концов, активное возмущение/сопротивление внутри страны. (Это, конечно, моё, основанное на том, что не хотят проводить всеобщую мобилизацию и воюют у нас, в основном, жители нацокраин и депрессивных регионов, москвичей и питерцев как-то не видно).2. Их более-менее устраивают сегодняшние результаты. Остальное можно отложить на будущее.По этим причинам хотят зафиксировать сегодняшнюю ситуацию, добившись каких-то существенных уступок от Запада. Например, смягчение санкций (если не полное снятие), запуск СП-2, продолжение "энергетического сотрудничества.Это, в общем-то, недалеко от того, что Вы сказали. Я, скорее, возразил против "большой жопы" у них. Хотя, конечно, был бы очень рад, если бы Вы оказались правы. Но всё же, сомневаюсь, что они так быстро, меньше, чем за полгода, "спеклись".