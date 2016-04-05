У розпал війни бізнесмен з України Олександр Богуслаєв купує коштовну нерухомість у Франції. Його батько В’ячеслав Богуслаєв зберігає вплив на запорізький завод "Мотор-Січ" і має бізнес у Росії. Партнер Богуслаєва-старшого й топменеджер "Мотор Січі" Петро Кононенко спонсорує патріарха РПЦ Кіріла. Пов’язані з Богуслаєвим і Кононенком фірми регулярно заробляють на контрактах із росгвардією й ФСБ https://espreso.tv/katarski-dari-pidmos ... i-dlya-fsb
грустная лошадь недавно плакала, что украинская сторона не хочет переговоров.
А какие сигналы вам надо? Если они не могут идти дальше, то их интересуют только переговоры - на каких границах закончить эту фазу войны. По моему логично. Или им ждать пока их химарсы окончательно покрамсают?
Василь-Рівне написав:
vitaliian написав:Теперь будут искать способ заморозить конфликт
Лише махровий свинорашист може назвати повномасштабну війну проти України конфліктом, "внутрєннім" так? Лише прорашистська кремлядь буде півником "кукарєкать" обуренно про те, що я зрікся рашистської мови, нерви здали мокша? От навіщо так палитися на українському форумі рашанацисту? Га?
война это не конфликт? У тебя с нейронными связями проблемы. Чтобы без оскорблений) Про внутренний это вообще твои додумки, я этого не писал. И в твоём возрасте это не лечится.
ЛАД написав:Мне нравится Ваш оптимизм, но объяснение может быть и другое, менее позитивное.
Какое? Вы поймите, если б они могли Украина уже давно была их. Эти бредни что нет приказа это лапша для местных горерашапатриотов.
С подчёркнутым вполне согласен. А объяснение может быть и такое: 1.1. Знают, что несут большие потери в боях и понимают, что попытки дальнейшего наступления приведут к ещё бОльшим. 1.2. Несут потери от санкций и чувствуют, что напряжно, а дальше будет ещё хуже. 1.3. Возможно, знают, что поддержка войны в РФ совсем не так велика, как это изображают СМИ и "соцопросы", поэтому не хотят наращивать усилия, чтобы не вызвать, в конце концов, активное возмущение/сопротивление внутри страны. (Это, конечно, моё предположение/допущение, основанное на том, что не хотят проводить всеобщую мобилизацию и воюют у нас, в основном, жители нацокраин и депрессивных регионов, москвичей и питерцев как-то не видно). 2. Их более-менее устраивают сегодняшние результаты. Остальное можно отложить на будущее. По этим причинам хотят зафиксировать сегодняшнюю ситуацию, добившись каких-то существенных уступок от Запада. Например, смягчение санкций (если не полное снятие), запуск СП-2, продолжение "энергетического сотрудничества. Это, в общем-то, недалеко от того, что Вы сказали. Я, скорее, возразил против "большой жопы" у них. Хотя, конечно, был бы очень рад, если бы Вы оказались правы. Но всё же, сомневаюсь, что они так быстро, меньше, чем за полгода, "спеклись".
Все таки, тобі шкода росіян. Ти постійно, постійно намагаєшся довести собі і нам, що українців вбиває не російський народ, не російська армія. А путін з десятком генералів і тисячою якихось вагнерівців. Решта росіян - то ж "харошіє рускіє", так? Тому ти і розмовляєш і пишеш московитською мовою.
грустная лошадь недавно плакала, что украинская сторона не хочет переговоров.
А какие сигналы вам надо? Если они не могут идти дальше, то их интересуют только переговоры - на каких границах закончить эту фазу войны. По моему логично. Или им ждать пока их химарсы окончательно покрамсают?
Василь-Рівне написав:
vitaliian написав:Теперь будут искать способ заморозить конфликт
Лише махровий свинорашист може назвати повномасштабну війну проти України конфліктом, "внутрєннім" так? Лише прорашистська кремлядь буде півником "кукарєкать" обуренно про те, що я зрікся рашистської мови, нерви здали мокша? От навіщо так палитися на українському форумі рашанацисту? Га?
война это не конфликт? У тебя с нейронными связями проблемы. Чтобы без оскорблений) Про внутренний это вообще твои додумки, я этого не писал. И в твоём возрасте это не лечится.
Війна і конфлікт - то різні речі. Це у нас з тобою конфлікт, причина якого в твоїй тугодумливості, ватності та інтелектуальній обмеженості.
Між Україною і московією - війна! Запам'ятай: не спеціальна військова операція, не конфлікт, не територіальні претензії - війна!
у меня с тобой нет конфликта. Сильно бурная фантазия у некоторых, но здесь она не к месту.
Міжнародний збройний конфлікт - будь-яке зіткнення між двома або більше державами із застосуванням збройних сил.
Обсяг зобов’язань сторони міжнародного збройного конфлікту (війни) визначається як нормами звичаєвого права, так і договірними нормами міжнародного гуманітарного права (далі - МГП).
Під час міжнародних збройних конфліктів застосування норм припиняється із загальним закінченням воєнних дій, а на окупованій території - із закінченням окупації, за винятком застосування щодо осіб, чиє звільнення, репатріація або влаштування будуть здійснені після цих строків. Ці особи мають перебувати під захистом відповідних положень Женевської конвенції та І Додаткового протоколу аж до їхнього звільнення, репатріації або влаштування.
Kudrjavuy написав:Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области
Помнится, в середине апреля Арестович рассказывал что к первому мая боевые действия прекратятся из-за истощения росармии. В середине мая Арестович начал рассказывать что ВСУ сейчас копят силы и контрнаступление состоится в июле. Сегодня, в середине августа, опять что-то мешает перейти в контрнаступление.
скорее всего пацаны ждут лично вас чтобы вы во главе с мечом как истинный самурай возглавили атаку
V2 написав:У розпал війни бізнесмен з України Олександр Богуслаєв купує коштовну нерухомість у Франції. Його батько В’ячеслав Богуслаєв зберігає вплив на запорізький завод "Мотор-Січ" і має бізнес у Росії. Партнер Богуслаєва-старшого й топменеджер "Мотор Січі" Петро Кононенко спонсорує патріарха РПЦ Кіріла. Пов’язані з Богуслаєвим і Кононенком фірми регулярно заробляють на контрактах із росгвардією й ФСБ https://espreso.tv/katarski-dari-pidmos ... i-dlya-fsb
у нас много если не все богатеи с рф торговали даже гетьман сивочолый конфеты и аккумуляторы Иста на грузовики строившие крымский мост продавал.И зе тоже там медиа проекты крутил. Так что либо всех чпокать либо никого,а то как с Корбаном.У него паспорт иностранный)))а у нас у всех нет наверное ни у кого)))