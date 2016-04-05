Frant Ещё раз, где Вы лично находитесь? На фронте? Наверняка нет. За рубежом? На каком расстоянии от линии фронта? 2000км или больше? Вы видели/слышали хоть один "прилёт"? Вы наблюдали в окно дым на полнеба в течение часа? Думаю, нет. А я только что имел такое "удовольствие". Только сейчас дым ослаб. И вот это... будет меня "учить родину любить"?!
Росія втратила п’яту частину солдат, яких відправила на війну з Україною. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
«В черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Україна дуже потребує посилення артилерійського вогню. https://t.me/CinCAFU/198
ЛАД написав:Frant Ещё раз, где Вы лично находитесь? На фронте? Наверняка нет. За рубежом? На каком расстоянии от линии фронта? 2000км или больше? Вы видели/слышали хоть один "прилёт"? Вы наблюдали в окно дым на полнеба в течение часа? Думаю, нет. А я только что имел такое "удовольствие". Только сейчас дым ослаб. И вот это... будет меня "учить родину любить"?!
И какова же причина ваших, точнее наших страданий? Разобрались?
Kudrjavuy написав:Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области
Помнится, в середине апреля Арестович рассказывал что к первому мая боевые действия прекратятся из-за истощения росармии. В середине мая Арестович начал рассказывать что ВСУ сейчас копят силы и контрнаступление состоится в июле. Сегодня, в середине августа, опять что-то мешает перейти в контрнаступление.
скорее всего пацаны ждут лично вас чтобы вы во главе с мечом как истинный самурай возглавили атаку
В теме часто обсуждались бурятские и чеченские батальоны росармии. А где батальоны канадских, американских, австралийских украинцев в ВСУ? Ведь украинская диаспора - одна из самых многочисленных и распространённых на всех континентах.
"Российские военные разбивают линии электропередач, связывающие нас с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делает ВСУ", - подчеркнул эксперт.
По его совам, оккупанты знают, как обстреливать станцию, чтобы было "не смертельно".
"Представители "Росатома" два месяца просили нас провести им экскурсии по ЗАЭС. Они очень интересовались, а как у нас то или иное устроено. Говорили что-то об обмене опытом. Потом требовали карты ЗАЭС, даже ландшафтные. А потом начались обстрелы", - сказал инженер.
"Они знают, куда стрелять, чтобы было "больно", но "не смертельно". Они, как вертухаи в СИЗО или сотрудники ФСБ, бьют так, чтобы синяков не было, но ты запомнил навсегда", - подчеркнул инженер.
"Я знаю, что многие годы специалисты атомной индустрии России искали путь получить определенные технологии, которые были для них недоступны, которыми владели американские компании. На Запорожской станции было загружено топливо Westinghouse, стоят программные продукты, разработанные американцами. Для примера, топливо, сделанное американской компанией, работает в реакторе на 50% дольше, чем Росатомовское. Они очень хотели эти технологические секреты" ... "Они выключали камеры, которые направлены на места хранения топлива, отпирали компьютерные системы, которые содержат соответствующее программное обеспечение. Поэтому мы знаем точно, что они охотились за секретами и, к сожалению, есть впечатление, что они их получили"
Российская наука - это тырить везде, где только можно
Матюків у нас зараз ледь не більше, чим у росіян. Подивіться будь-яку телегу, юмористів, стендаперів... Причому україномовних. Користуються російським матом аж гай шумить. І ні у кого не викликає заперечень, і ніхто не забороняє "російську мову". Чому так?
ЛАД написав:С подчёркнутым вполне согласен. А объяснение может быть и такое: 1.1. Знают, что несут большие потери в боях и понимают, что попытки дальнейшего наступления приведут к ещё бОльшим. 1.2. Несут потери от санкций и чувствуют, что напряжно, а дальше будет ещё хуже. 1.3. Возможно, знают, что поддержка войны в РФ совсем не так велика, как это изображают СМИ и "соцопросы", поэтому не хотят наращивать усилия, чтобы не вызвать, в конце концов, активное возмущение/сопротивление внутри страны. (Это, конечно, моё предположение/допущение, основанное на том, что не хотят проводить всеобщую мобилизацию и воюют у нас, в основном, жители нацокраин и депрессивных регионов, москвичей и питерцев как-то не видно). 2. Их более-менее устраивают сегодняшние результаты. Остальное можно отложить на будущее. По этим причинам хотят зафиксировать сегодняшнюю ситуацию, добившись каких-то существенных уступок от Запада. Например, смягчение санкций (если не полное снятие), запуск СП-2, продолжение "энергетического сотрудничества. Это, в общем-то, недалеко от того, что Вы сказали. Я, скорее, возразил против "большой жопы" у них. Хотя, конечно, был бы очень рад, если бы Вы оказались правы. Но всё же, сомневаюсь, что они так быстро, меньше, чем за полгода, "спеклись".
Я не сказал что они спеклись. Я имел ввиду что они переоценили свои возможности. И сегодня время играет против них. Что касается пункта 2. Конечно же их устраивает то что они отобрали еще часть Украины. Тем более в пакете они требуют признание Крыма российской территорией и отказа претензий на Донецкую и Луганскую область. Но они бы с удовольствием забрали б все остальные территории. Николаев, Одессу до Приднестровья как мин, ну а Киев как макс. Только нихр-на у них не выходит, вот и требуют переговоров. Чем дальше тем хуже для них. На внутрянке народ начнет понимать что что то не то, раз на столько долго завязли в Украине, здесь ситуация меняется коренным образом с поставками новых видов вооружения, весь цивилизованный мир ненавидит. В общем становится весело. А патовая ситуация заключается в том что что бы он не делал сейчас все Задн-ца. Идти вперед не может, сил не хватает, собрать резерв можно с помощью открытой мобилизации, а это вызовет недовольство. Идти назад тоже не выход. Его тут же сожрут свои же горе-патриоты. Вот и психует транслируя всякий бред на весь мир.