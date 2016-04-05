Додано: Суб 13 сер, 2022 19:47

ЛАД написав: С подчёркнутым вполне согласен.

А объяснение может быть и такое:

1.1. Знают, что несут большие потери в боях и понимают, что попытки дальнейшего наступления приведут к ещё бОльшим.

1.2. Несут потери от санкций и чувствуют, что напряжно, а дальше будет ещё хуже.

1.3. Возможно, знают, что поддержка войны в РФ совсем не так велика, как это изображают СМИ и "соцопросы", поэтому не хотят наращивать усилия, чтобы не вызвать, в конце концов, активное возмущение/сопротивление внутри страны. (Это, конечно, моё предположение/допущение , основанное на том, что не хотят проводить всеобщую мобилизацию и воюют у нас, в основном, жители нацокраин и депрессивных регионов, москвичей и питерцев как-то не видно).

2. Их более-менее устраивают сегодняшние результаты. Остальное можно отложить на будущее.

По этим причинам хотят зафиксировать сегодняшнюю ситуацию, добившись каких-то существенных уступок от Запада. Например, смягчение санкций (если не полное снятие), запуск СП-2, продолжение "энергетического сотрудничества.

Это, в общем-то, недалеко от того, что Вы сказали. Я, скорее, возразил против "большой жопы" у них. Хотя, конечно, был бы очень рад, если бы Вы оказались правы. Но всё же, сомневаюсь, что они так быстро, меньше, чем за полгода, "спеклись". С подчёркнутым вполне согласен.А объяснение может быть и такое:1.1. Знают, что несут большие потери в боях и понимают, что попытки дальнейшего наступления приведут к ещё бОльшим.1.2. Несут потери от санкций и чувствуют, что напряжно, а дальше будет ещё хуже.1.3. Возможно, знают, что поддержка войны в РФ совсем не так велика, как это изображают СМИ и "соцопросы", поэтому не хотят наращивать усилия, чтобы не вызвать, в конце концов, активное возмущение/сопротивление внутри страны. (Это, конечно, моё, основанное на том, что не хотят проводить всеобщую мобилизацию и воюют у нас, в основном, жители нацокраин и депрессивных регионов, москвичей и питерцев как-то не видно).2. Их более-менее устраивают сегодняшние результаты. Остальное можно отложить на будущее.По этим причинам хотят зафиксировать сегодняшнюю ситуацию, добившись каких-то существенных уступок от Запада. Например, смягчение санкций (если не полное снятие), запуск СП-2, продолжение "энергетического сотрудничества.Это, в общем-то, недалеко от того, что Вы сказали. Я, скорее, возразил против "большой жопы" у них. Хотя, конечно, был бы очень рад, если бы Вы оказались правы. Но всё же, сомневаюсь, что они так быстро, меньше, чем за полгода, "спеклись".

Я не сказал что они спеклись. Я имел ввиду что они переоценили свои возможности. И сегодня время играет против них. Что касается пункта 2. Конечно же их устраивает то что они отобрали еще часть Украины. Тем более в пакете они требуют признание Крыма российской территорией и отказа претензий на Донецкую и Луганскую область. Но они бы с удовольствием забрали б все остальные территории. Николаев, Одессу до Приднестровья как мин, ну а Киев как макс. Только нихр-на у них не выходит, вот и требуют переговоров. Чем дальше тем хуже для них. На внутрянке народ начнет понимать что что то не то, раз на столько долго завязли в Украине, здесь ситуация меняется коренным образом с поставками новых видов вооружения, весь цивилизованный мир ненавидит. В общем становится весело. А патовая ситуация заключается в том что что бы он не делал сейчас все Задн-ца. Идти вперед не может, сил не хватает, собрать резерв можно с помощью открытой мобилизации, а это вызовет недовольство. Идти назад тоже не выход. Его тут же сожрут свои же горе-патриоты. Вот и психует транслируя всякий бред на весь мир.