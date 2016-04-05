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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:09
otg написав:
Пиз-л хитросделанный. Давно за Януковичем бегал по пятам?
Когда по сути ответить нечего - включается переход на личности - ожидаемо и тупо.
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Schmit
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:11
Руснявые рашики опять подняли тему языка
Вам мало того, что по вам же прилетают российские ракеты ?
По вам ... русскоязычным
Или где-то таки по русне хорошо прилетело, что подняли тему языка ?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:14
crumd написав:
В теме часто обсуждались бурятские и чеченские батальоны росармии. А где батальоны канадских, американских, австралийских украинцев в ВСУ? Ведь украинская диаспора - одна из самых многочисленных и распространённых на всех континентах.
драматичный комизм ситуации, с подачи пуйла восточные и кавказские народы рф убивают... славян. Если бы у русского обывателя вместо телека были мозги , он бы почувствовал подвох. Все свои "малые народности" русские недолюбливают, на престижную работу не берут, баранку и шаурму крутить, может в мчс, менты ещё, но не более.
Буряты и прочий "восток" - очень обиженный на русских народ. В одном видео военный бурят жаловался на издевательства в армии, что дослужится до какого либо серьёзного чина невозможно, квартиры им не дают, на военные парады их не приглашают (посмотрите видео с их парадов, ни одного узкоглазого в строю нет!). То есть в присутствии на войне "малых народов рф" кое какой смысл есть. Месть славянам за своё вечно униженное положение.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 13 сер, 2022 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:24
vitaliian написав:
война это не конфликт?У тебя с нейронными связями проблемы
За своїми нейронними зв'язками дивись мокшанин:
Конфлікт за означенням це «зіткнення протилежностей, за якого позиція однієї сторони несумісна з позицією іншої». Бувають конфлікти ідей, конфлікти інтересів. Проте це поняття є занадто розмитим і умоглядним, щоб описати зруйнований в результаті повітряного обстрілу пологовий будинок або обстріляні з кулеметів в «евакуаційних коридорах» цивільні автівки. Називати таке конфліктом – це лицемірство. Конфліктом можна називати запальну дискусію про мистецтво та політику в мирній кав’ярні, але повсякденні реалії 500-тисячного Маріуполя, який навмання обстрілюють що дві хвилини – це вже не конфлікт. Текст виступу на вебінарі «Російське вторгнення в Україну: на місцях, в медіях та в реґіоні», що проходив 21 березня 2022 року в Коледжі Вільяма і Мері (Вірджинія, США).
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:28
ЛАД написав:
В результате они верят в дешёвую рашистскую пропаганду и вместо того, чтобы бороться с врагом, начинают борьбу с согражданами.
Що ти особисто зараз і робиш...
1 Розводиш срач російською мовою на сайті який офіційно розміщений в Україні
2 Накликаєш своїм срачем бомби на голови твоїх сусідів.
3 Відмовляєшся ( нехай навіть просто в знак солідарності з своєю Державою) на час війни перейти на Державну мову
І хто ти після цього?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:31
crumd написав:
В теме часто обсуждались бурятские и чеченские батальоны росармии. А где батальоны канадских, американских, австралийских украинцев в ВСУ? Ведь украинская диаспора - одна из самых многочисленных и распространённых на всех континентах.
А навіщо нам стратегічні резерви використовувати?
Щоб таких як ти мочити - нам і власних сил вистарчає....
А канадські, англійські, швецькі і так далі інструктори на території Великобританії нас готують ...і від нас вчаться як ефективно лаптєногих валити...
За останні 170 днів -все добре виходить...
Спочатку бомби падали тільки в нас...а тепер і у вас....
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:34
vitaliian написав: crumd написав:
В теме часто обсуждались бурятские и чеченские батальоны росармии. А где батальоны канадских, американских, австралийских украинцев в ВСУ? Ведь украинская диаспора - одна из самых многочисленных и распространённых на всех континентах.
драматичный комизм ситуации, с подачи пуйла восточные и кавказские народы рф убивают... славян. Если бы у русского обывателя вместо телека были мозги , он бы почувствовал подвох. Все свои "малые народности" русские недолюбливают, на престижную работу не берут, баранку и шаурму крутить, может в мчс, менты ещё, но не более.
Буряты и прочий "восток" - очень обиженный на русских народ. В одном видео военный бурят жаловался на издевательства в армии, что дослужится до какого либо серьёзного чина невозможно, квартиры им не дают, на военные парады их не приглашают (посмотрите видео с их парадов, ни одного узкоглазого в строю нет!). То есть в присутствии на войне "малых народов рф" кое какой смысл есть. .
Ти навіть не розумієш, що верхівка московитів - дала можливість бурятам, дагестанцям і іншим темним загнобленим народам російської імперії - виплеснути свою лють, свою ненависть на українців. Які до того ж, як виявилось, живуть краще ніж більшість глибинного московитського народу.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 13 сер, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:35
budivelnik написав: ЛАД написав:
В результате они верят в дешёвую рашистскую пропаганду и вместо того, чтобы бороться с врагом, начинают борьбу с согражданами.
Що ти особисто зараз і робиш...
1 Розводиш срач російською мовою на сайті який офіційно розміщений в Україні
2 Накликаєш своїм срачем бомби на голови твоїх сусідів.
3 Відмовляєшся ( нехай навіть просто в знак солідарності з своєю Державою) на час війни перейти на Державну мову
І хто ти після цього?
Ватний пітерас? Пітерасливий ватнік?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:36
ЛАД написав:Frant
Ещё раз, где Вы лично находитесь? На фронте? Наверняка нет.
За рубежом?
На каком расстоянии от линии фронта? 2000км или больше?
Вы видели/слышали хоть один "прилёт"?
Вы наблюдали в окно дым на полнеба в течение часа?
Думаю, нет. А я только что имел такое "удовольствие". Только сейчас дым ослаб.
И вот это... будет меня "учить родину любить"?!
Я бачу у тебе любов до московії і до росіян. Що є, те є.
Ти донині вважаєш московитів "братнім народом".
Я чомусь згадав про віслюка. По московитські "осел". Є така тварина, тупа і вперта.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 13 сер, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:37
Schmit написав:
Когда по сути ответить нечего - включается переход на личности - ожидаемо и тупо.
Поставил в тяжелое положение? На чьи личности я перехожу? Мы тут ничего не делаем только говорим о личностях. Зеля, Порох, Залужный, Арестович и т.д. и т.п.
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