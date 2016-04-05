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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2035203620372038
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Есть предложение. Перестать здесь в теме срать про язык\мову. Это во-первых жесткий офтоп и флуд. Во-вторых я уже писал, некоторые товарищи этим срачем работают не на Украину, а против нее. Кому то нравится Фарион, создавайте тему и вперед.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А началось с того, что я похвастался как мои арендаторы перейшли на українську.
Тьфу блин.
Жена вон вчера рус. с телефона удалила тоже.
И щас по новой 10 страниц 😅😅😅
beee
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:53

  otg написав:
  Schmit написав:Когда по сути ответить нечего - включается переход на личности - ожидаемо и тупо.
На чьи личности я перехожу? Мы тут ничего не делаем только говорим о личностях.

https://www.youtube.com/watch?v=jT3DDkwB5Dc
  otg написав:Пиз-л хитросделанный. Давно за Януковичем бегал по пятам?

Та что ж вы так тупите?
Schmit
 
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