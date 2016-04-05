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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Есть предложение. Перестать здесь в теме срать про язык\мову. Это во-первых жесткий офтоп и флуд. Во-вторых я уже писал, некоторые товарищи этим срачем работают не на Украину, а против нее. Кому то нравится Фарион, создавайте тему и вперед.
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А началось с того, что я похвастался как мои арендаторы перейшли на українську.
Тьфу блин.
Жена вон вчера рус. с телефона удалила тоже.
И щас по новой 10 страниц 😅😅😅
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:53
Та что ж вы так тупите?
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